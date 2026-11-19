วอลเลย์บอล PMYC U15: นครนนท์-นวมินทราชูทิศ ควงคู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล PMYC U15 รอบแรก โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คว้าตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศ พร้อมนัดพบกับทีมรองชนะเลิศสายคู่แข่งในศึกครึ่งสุดท้าย
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี หรือ PMYC ปี 2569 ประเภททีมชาย รอบแรก ได้ข้อสรุปชัดเจนเมื่อ " โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6" จากจังหวัดนนทบุรี คว้าแชมป์สายเอ และ " โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม" จากจังหวัดนครสวรรค์ รั้งจ่าฝูงสายบี ด้วยผลงานไร้พ่าย
ทั้งสองสถาบันการศึกษาสามารถผ่านเข้าสู่ช่วงชิงชนะเลิศหรือรอบตัดเชือกได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เหลือเพียง 4 ทีมสุดท้ายที่จะร่วมแจงลุ้นแชมป์ระดับประเทศต่อไป โดยแมตช์ที่เหลือของรอบแรกถูกจัดขึ้นที่ ยิมเนเซียมเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาAlso readPMYC ช่วยได้ “ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย” จากความผิดหวังในยูธ ลีก สู่แข้งระดับ J3
สายเอ: นครนนท์วิทยา 6 คว้าแชมป์สายตามคาด
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี เป็นทีมแรกในสายเอที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยดำรงตำแหน่งแชมป์สาย หลังจากเอาชนะ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานี ไปอย่างขาดลอย 3-1 เซต ในแมตช์ปิดฤดูกาลรอบแรก
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า นครนนท์วิทยา 6 ทำผลงานชนะ 4 นัด แพ้ 1 นัด มี 12 คะแนน ส่วน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ชนะ 2 นัด แพ้ 3 นัด มี 5 คะแนน ตกรอบไปทันที
อัสสัมชัญ ฮึดชนะชุมแพศึกษา เข้ารอบรองชนะเลิศ
ส่วนทีมรองชนะเลิศสายเอ คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องผ่านอุปสรรคหนักในแมตช์สุดท้าย โดยเอาชนะ โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น ด้วยผลคะแนน 3-2 เซต หลังจากพ่ายไปเซตแรก 22-25 ก่อนกลับมาชนะ 25-17, 25-21, 25-27 และชนะเซตตัดสิน 15-9
ด้วยชัยชนะนี้ ทำให้อัสสัมชัญ มีสถิติชนะ 4 นัด แพ้ 1 นัด เท่ากับนครนนท์วิทยา 6 แต่มี 11 คะแนน ส่วนชุมแพศึกษา ชนะ 3 นัด แพ้ 2 นัด มี 10 คะแนน ตกรอบไปโดยเฉียดฉิว
สายบี: นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ฟอร์มโหดไร้พ่าย
ในสายบี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ยืนยันความยิ่งใหญ่ด้วยการชนะ 5 นัดรวด มี 15 คะแนน คว้าอันดับ 1 ของสายผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โดยในรอบสุดท้ายของสายบี ทีมนี้เอาชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จ.เชียงใหม่ 3-0 เซต (25-22, 25-21, 25-21)
สำหรับ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย แม้จะแพ้แต่ก็ยังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะทีมรองชนะเลิศสายบี เนื่องจากมีสถิติชนะ 3 นัด แพ้ 2 นัด มี 9 คะแนน
ทีมตกรอบสายบี: ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี-ท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี แพ้ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี 3-2 ในแมตช์ชี้ชะตา ส่งผลให้ทั้งสองทีมตกรอบไป ท่าข้ามพิทยาคมได้ที่ 3 ชนะ 2 แพ้ 3 มี 8 คะแนน ส่วนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีได้ที่ 5 ชนะ 2 แพ้ 3 มี 6 คะแนน
ทีมจากภาคใต้อย่าง โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 3-0 มี 7 คะแนน ส่วนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แพ้รวด 5 นัด ไม่มีคะแนน
โปรแกรมรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ November 2569
การพบกันในรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ที่ ยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีขึ้นคู่แรก ระหว่าง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 พบ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย และคู่ที่สอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ทีมที่ชนะทั้งสองคู่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ณ สถานที่เดียวกัน ส่วนผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ volleyball.or.th และ Facebook: Thailand Volleyball Association
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