วอร์เรน บัฟเฟตต์ เตือนถึงข้อเสียของการแยกหุ้น เน้นย้ำการลงทุนในมูลค่าที่แท้จริง

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประธานและซีอีโอของ Berkshire Hathaway ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแยกหุ้น โดยชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของการแยกหุ้น และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนในมูลค่าที่แท้จริงและการลงทุนระยะยาว
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประธานและซีอีโอของบริษัทโฮลดิ้ง Berkshire Hathaway ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแยกหุ้น โดยระบุว่า การแยกหุ้น มักจะเพิ่มต้นทุนการทำธุรกรรม ทำให้เกิดมุมมองระยะสั้น และยังแยกราคาออกจากมูลค่าทางธุรกิจอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เขาสรุปว่า “ไม่มีการชดเชยข้อได้เปรียบ” ในการแบ่งหุ้นคลาส A แบบดั้งเดิมของ Berkshire เป้าหมายที่กว้างขึ้นของ Buffet คือราคาในตลาดที่ควรสอดคล้องกับ มูลค่าที่แท้จริง อย่างมีเหตุผล
ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือกตนเองของนักลงทุนที่เป็นเจ้าของระยะยาวและคิดเหมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจมากกว่าผู้ค้า เขาเชื่อว่าการลดจำนวนหุ้นเพื่อทำให้ราคาต่อหน่วยลดลง เป็นการดึงดูดกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ถูกต้อง: “คนที่ซื้อด้วยเหตุผลที่ไม่มีคุณค่า มักจะขายด้วยเหตุผลที่ไม่มีคุณค่าเช่นกัน” ดังนั้นการแยกหุ้นจึงไม่ใช่แนวทางที่เขาให้ความสำคัญ\อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์ได้สร้างข้อยกเว้นไว้สองประการในประวัติศาสตร์ของ Berkshire ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นเมื่อเกิดการแตกหุ้น ประการแรกคือการสร้างหุ้น Class B ของ Berkshire (BRK.B) ในปี 1996 เพื่อต่อสู้กับการแพร่กระจายของกองทุน “โคลน” ของ Berkshire ที่มีค่าธรรมเนียมสูง และเพื่อนำเสนอเครื่องมือที่มีราคาต่ำกว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่แท้จริงในการลงทุนใน Berkshire ปัจจุบันหุ้น B มีราคาซื้อขายที่ 1/1,500 ของราคาตลาดหุ้น A ข้อยกเว้นประการที่สองคือในปี 2010 Berkshire ได้ดำเนินการแบ่งหุ้น Class B ในอัตรา 50 ต่อ 1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อกิจการ Burlington Northern Santa Fe (BNSF) เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของ Berkshire ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการแบ่งแยกหุ้นเป็นวิธีการอำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลง มากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดยืนเกี่ยวกับการแบ่งหุ้น การตัดสินใจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่รอบคอบของบัฟเฟตต์เกี่ยวกับการจัดการพอร์ตการลงทุนและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าที่แท้จริงมากกว่าการสร้างความตื่นเต้นในระยะสั้นในตลาด\การที่บัฟเฟตต์เน้นย้ำถึงความสำคัญของมูลค่าที่แท้จริงและการลงทุนระยะยาว สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการลงทุนที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เขาเชื่อว่าการมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญกว่าการพยายามหากำไรในระยะสั้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น ด้วยเหตุนี้ เขาจึงไม่สนับสนุนการแยกหุ้นโดยทั่วไป เนื่องจากเชื่อว่าอาจนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ไม่ถูกต้องและเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการซื้อขายเก็งกำไรมากกว่าการลงทุนที่มีเหตุผล การให้ความสำคัญกับนักลงทุนระยะยาวที่เข้าใจธุรกิจและให้ความสำคัญกับมูลค่าที่แท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Berkshire Hathaway ในการสร้างความมั่นคงและความสำเร็จในระยะยาว การตัดสินใจของบัฟเฟตต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังเป็นบทเรียนสำหรับนักลงทุนทุกคนที่ต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐาน การลงทุนในระยะยาว และการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์หรือกระแสในตลา
