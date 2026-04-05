วอร์เรน บัฟเฟตต์: ทำไมเขาถึงไม่ชอบการแบ่งหุ้น

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซีอีโอของ Berkshire Hathaway อธิบายมุมมองของเขาเกี่ยวกับการแบ่งหุ้น โดยเน้นย้ำถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าข้อดี เขาเชื่อว่าการแบ่งหุ้นมักจะเพิ่มต้นทุนการทำธุรกรรม ทำให้เกิดระยะสั้น และแยกราคาออกจากมูลค่าทางธุรกิจ
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประธานและซีอีโอของบริษัทโฮลดิ้ง Berkshire Hathaway กล่าวถึงมุมมองของเขาเกี่ยวกับ การแบ่งหุ้น โดยเน้นย้ำถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าข้อดี เขากล่าวว่า การแบ่งหุ้น มักจะเพิ่มต้นทุนการทำธุรกรรม ทำให้เกิดระยะสั้น และแยกราคาออกจาก มูลค่า ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่บทสรุปว่า “ไม่มีการชดเชยข้อได้เปรียบ” ใน การแบ่งหุ้น คลาส A แบบดั้งเดิมของ Berkshire จุดมุ่งหมายที่กว้างขึ้นของบัฟเฟตต์คือราคาในตลาดที่สะท้อนถึง มูลค่า ที่แท้จริงอย่างสมเหตุสมผล
ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือกตนเองของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่คิดเหมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจมากกว่าผู้ค้า เขาแย้งว่า การลดจำนวนหุ้นเพื่อลดราคาสติกเกอร์นั้นดึงดูดกลุ่มคนที่ผิด “คนที่ซื้อด้วยเหตุผลที่ไม่มีคุณค่า มักจะขายด้วยเหตุผลที่ไม่มีคุณค่า” นี่เป็นหลักการที่บัฟเฟตต์ยึดมั่นในการบริหาร Berkshire Hathaway มาโดยตลอด และเป็นรากฐานของปรัชญาการลงทุนของเขาที่เน้นมูลค่าและการถือครองระยะยาว\อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์ได้สร้างข้อยกเว้นสองประการในประวัติศาสตร์ของ Berkshire ซึ่งอาจทำให้มุมมองของเขาเกี่ยวกับการแบ่งหุ้นซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย ข้อยกเว้นประการแรกคือการสร้างหุ้น Class B ของ Berkshire (BRK.B) ในปี 1996 เพื่อต่อสู้กับการแพร่กระจายของกองทุน “โคลน” ของ Berkshire ที่มีค่าธรรมเนียมสูง และเพื่อนำเสนอเครื่องมือที่มีราคาต่ำกว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่แท้จริงในการลงทุนใน Berkshire หุ้น B ซื้อขายที่ 1/1,500 ของราคาตลาดของหุ้น A ซึ่งทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่อาจไม่สามารถซื้อหุ้น A ที่มีราคาสูงได้ ข้อยกเว้นประการที่สองคือ ในปี 2010 Berkshire ดำเนินการแบ่งหุ้น Class B ในอัตรา 50 ต่อ 1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อกิจการ Burlington Northern Santa Fe (BNSF) เอกสารที่ยื่นต่อกฎระเบียบของ Berkshire ระบุอย่างชัดเจนว่าการแบ่งแยกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงมากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดยืนเกี่ยวกับการแบ่งหุ้น แนวทางนี้สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการตัดสินใจของบัฟเฟตต์เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์และวัตถุประสงค์เฉพาะ\บัฟเฟตต์ตระหนักดีถึงข้อดีข้อเสียของการแบ่งหุ้น และเข้าใจว่าสถานการณ์บางอย่างอาจสมเหตุสมผลที่จะดำเนินการตามนั้น อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วเขาเชื่อว่าประโยชน์ของการแบ่งหุ้นนั้นมีน้อยเมื่อเทียบกับต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มต้นทุนการทำธุรกรรมและการดึงดูดนักลงทุนระยะสั้นที่อาจไม่เข้าใจหรือให้ความสำคัญกับมูลค่าระยะยาวของบริษัท มุมมองนี้สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของเขาเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงและถือครองหุ้นเหล่านั้นเป็นระยะเวลานานเพื่อได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว การตัดสินใจของบัฟเฟตต์ในการหลีกเลี่ยงการแบ่งหุ้นส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาในการรักษาโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มุ่งเน้นระยะยาวและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อมูลค่าของบริษัทในระยะยาว การให้ความสำคัญกับมูลค่าที่แท้จริงและการเลือกผู้ถือหุ้นที่มีความอดทนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาการลงทุนของบัฟเฟตต์ และมุมมองของเขาเกี่ยวกับการแบ่งหุ้นเป็นตัวอย่างที่ดีของแนวทางนี
มือขวา Buffett กล่าวชี้ ! “Bitcoin คือการพนัน” เรียกร้องให้สหรัฐฯ แบนตามรอยพี่จีนCharlie Munger รองประธาน Berkshire Hathaway ผู้ได้รับฉายาว่า มือขวา Buffett ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ บ้าน cryptocurrencies เหมือนเช่นที่จีนทำ
Read more »
Charlie Munger เพิ่มแรงด่าเป็น 2 เท่า ! เผยไม่ภูมิใจที่สหรัฐฯ ปล่อยให้ Crypto ห่วย ๆ เข้ามามีบทบาทCharlie Munger รองประธานบริษัท Berkshire Hathaway กล่าว ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Daily Journal เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ว่า
Read more »
Berkshire Hathaway ของบัฟเฟตต์ ผลประกอบการปี 65 เพิ่มขึ้น 12.2% เงินสดสะสมพุ่งเกือบ 1.3 แสนล้านดอลล์สำนักข่าว CNBC รายงานว่า บริษัท Berkshire Hathaway กลุ่มบริษัทโฮลดิ้งของมหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดัง วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) รายงานผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ
Read more »
ทำไม “วอร์เรน บัฟเฟตต์” ถึงถือหุ้น Coca-Cola มานานกว่า 35 ปี?'วอร์เรน บัฟเฟตต์' (Warren Buffett) นักลงทุน VI ระดับตำนาน ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และเป็นประธานบริษัทการลงทุน Berkshire Hathaway Inc. โดยได้ผลตอบแทนหลายหมื่นเปอร์เซ็นต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดอย่างต่อเนื่อง
Read more »
บัฟเฟตต์อวยยศ Apple เพราะลูกค้าภักดีและ iPhone มีความจำเป็นมากกว่ารถคันที่สองการประชุม Berkshire Hathaway ในวันศุกร์ที่ผ่านมา Warren Buffett ซีอีโอของ Berkshire และเป็นนักลงทุนชื่อดังระดับโลกได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Ap
Read more »
หุ้น Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett มีผลตอบแทนดีกว่า S&P 500 ในปี 2024หุ้น Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett มีผลตอบแทนที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 2021, แซงหน้า S&P 500 เหนือ 2% ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นแม้ Warren Buffett จะระงับโครงการซื้อหุ้นคืน Berkshire Hathaway ผลกำไรจากการดำเนินงานมั่นคงได้รับการสนับสนุนจากรายได้จากการลงทุนที่แข็งแกร่ง, ผลกำไรจากการรับประกันภัย GEICO, รายได้ดอกเบี้ยและการลงทุนอื่นๆ
Read more »