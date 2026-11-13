วว. เปิดตัวปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนเกษตร 50% พร้อมระบบผสมอัตโนมัติ
วว. นำเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนกว่าครึ่ง และเพิ่มผลผลิตข้าว 10% ผ่านระบบผสมอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจหมุนเวียน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) ได้เปิดให้บริการนวัตกรรม ปุ๋ยสั่งตัด ที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลงได้มากกว่าร้อยละ 50 พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำระบบวิเคราะห์ดินและสูตรปุ๋ยที่แม่นยำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง
ระบบผสมปุ๋ยสั่งตัดอัตโนมัติ
นวัตกรรมนี้เปรียบเสมือนใบตรวจสุขภาพที่ดินที่มีสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแปลงนั้นๆ โดยมีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติว่าต้องใช้แม่ปุ๋ยเคมี (N, P, K) เท่าใด และต้องเติมปุ๋ยอินทรีย์เท่าใดให้ครบสัดส่วน เกษตรกรสามารถนำใบรับรองที่มี QR Code ไปสแกนที่เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติประจำศูนย์ วว. เพื่อระบุจำนวนถุงหรือน้ำหนักที่ต้องการ เครื่องจะทำการจ่ายและผสมแม่ปุ๋ยตามสูตรอย่างแม่นยำ พร้อมให้เกษตรกรชำระเงินและรับปุ๋ยกลับไปใช้งานได้เลยAlso read50 องค์กรภาคเอกชน ไทย-จีน นัดถกแนวทาง ขยายลงทุน-พัฒนาโลจิสตกส์
ต้นทุนลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้น
จากการทำแปลงสาธิตและทดลองในนาข้าวที่จังหวัดอุดรธานี พบว่า นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้แล้ว ต้นข้าวตามแปลงทดลองยังมีความแข็งแรง ใบเขียว และให้ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าปุ๋ยสั่งตัดไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทยเพราะเราทำแบบเดิมๆ มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แต่เรากลับคาดหวังผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การใส่ปุ๋ยสั่งตัดที่แม่นยำ ถูกที่ ถูกเวลา คือคำตอบของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ที่วัดผลได้จริง
เชื่อมโยงเศรษฐกิจหมุนเวียน
นอกจากเรื่องปุ๋ยสั่งตัดแล้ว วว. ยังเชื่อมโยงการพัฒนาภาคเกษตรเข้ากับ Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) โดยการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย หรือชีวมวลต่างๆ มาแปรรูปผ่านกระบวนการทำไบโอชา (Biochar) หรือถ่านชีวภาพ เพื่อนำกลับมาปรับปรุงสภาพดิน ลดการปล่อยคาร์บอน และลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งที่เป็นสาเหตุของฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมกันนี้ วว. ยังมีบริการส่งเสริมและขยับเคลื่อนการทำมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ถึงที่มาและกระบวนการผลิตได้ สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยและยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้พร้อมสำหรับการส่งออกระดับสากล
แผนพัฒนาบริการออนไลน์
ในอนาคต วว. มีแผนที่จะพัฒนาระบบสั่งซื้อปุ๋ยสั่งตัดผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมระบบจัดส่ง (Delivery) ถึงหน้าแปลงเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่เกษตรกร พร้อมทั้งยกระดับให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กเพื่อผสมปุ๋ยใช้ได้อย่างยั่งยืนในสเต็ปถัดไป ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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