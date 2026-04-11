วราวุธ อัดฉีด 2 หมื่นล้านอุ้ม SME สู้พิษพลังงาน ดอกเบี้ย 3% หนุนโซลาร์เซลล์-EV

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME มูลค่า 20,000 ล้านบาท ผ่าน SME D Bank ชูดอกเบี้ยต่ำ 3% หนุนธุรกิจสีเขียว พร้อมช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
วราวุธ สั่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME มูลค่า 20,000 ล้านบาท ผ่าน SME D Bank เพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุน พลังงาน ที่สูงขึ้น โดยมีมาตรการสำคัญคือการให้ สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ พิเศษคงที่ 3% เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับธุรกิจสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และ สินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงแนวทางดังกล่าว
โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถรับมือกับวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงการผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวสู่การเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน\มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึง SME รายย่อย โดยมีสินเชื่อหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เช่น สินเชื่อ SME Green Productivity ที่สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง โดยมีวงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท เพื่อช่วยลดต้นทุนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อ ปลุกพลัง SME ที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท และสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการปรับตัวสู่ยุคใหม่ ด้วยวงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง โดย SME D Bank จะดำเนินการตามหลักการลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย และลดค่างวด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประคองธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ นายวราวุธยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และขยายตลาดได้ในอนาคต\การดำเนินมาตรการทั้งหมดนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่การเป็นธุรกิจสีเขียว (Green Business) และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นายวราวุธยังได้ยกตัวอย่างการเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยการพกกระบอกน้ำเพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่ราคาเม็ดพลาสติกสูงขึ้นและเกิดภาวะขาดแคลน ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือ SME มูลค่า 20,000 ล้านบาทนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็ง และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในระยะยา
SME สินเชื่อ พลังงาน ดอกเบี้ยต่ำ ธุรกิจสีเขียว วราวุธ ศิลปอาชา SME D Bank
