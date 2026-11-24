วราวุธ ยันโรงงานฝ่าฝืนกฎหมาย 483 ราย ถูกคำสั่งปกครอง 266 ราย พิจารณาอาญา
กระทรวงอุตสาหกรรมโดย วราวุธ ศิลปอาชา เผยผลการตรวจสอบโรงงานทั่วประเทศ พบฝ่าฝืนกฎหมาย 512 โรงงาน ดำเนินคดีแล้ว 12 ราย เตรียมผลักดัน พ.ร.บ. กากอุตสาหกรรม ยึดทรัพย์ผู้ผิด
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการ วราวุธ ศิลปอาชา เปิดเผยผลการกำกับและบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานลำดับที่ 105 และ 106 จากเป้าหมายทั่วประเทศจำนวน 3,049 โรงงาน โดยแบ่งเป็นพื้นที่เร่งรัดใน 10 จังหวัดจำนวน 2,381 โรงงาน และอีก 67 จังหวัดจำนวน 668 โรงงาน ระหว่างวันที่ 2 ถึง 22 พฤศจิกายน ตรวจแล้วเสร็จ 947 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 31 พบปฏิบัติตามกฎหมาย 435 โรงงาน และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 512 โรงงาน
สถิติการฝ่าฝืนกฎหมายใน 10 จังหวัดเร่งรัด
สำหรับพื้นที่เป้าหมายเร่งรัด 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ตรวจแล้วเสร็จ 574 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 24 พบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 415 โรงงาน วราวุธกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกคำสั่งทางปกครองกับโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายแล้ว 483 โรงงาน และเข้าข่ายต้องดำเนินการทางอาญา 266 โรงงาน แจ้งความดำเนินคดีแล้ว 12 โรงงาน ในพื้นที่ปราจีนบุรี สมุทรสาคร ระยอง และฉะเชิงเทรา ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์Also read“อแมนด้า ออบดัม” เสิร์ฟความเซ็กซี่รับลอยกระทง นอนกลางดอกดาวเรืองสีทองสุดปัง
อำนาจยึดอายัดของกลางตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
กระทรวงอุตสาหกรรมใช้อำนาจตามมาตรา 35 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน และมาตรา 54 (3) แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย เข้ายึดอายัดของกลางเพื่อดำเนินคดีอาญา หากผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อประชาชน จะถือเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดการทันที โดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาล ตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
ขั้นตอนกำจัดของกลางและค่าใช้จ่ายทางปกครอง
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือถึงพนักงานสอบสวน และพิจารณาแล้วว่ามีพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ การปล่อยทิ้งของกลางไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชนยิ่งกว่าการขาดวัตถุพยาน พนักงานสอบสวนจะมีหนังสือยืนยันว่าไม่ขัดข้อง เนื่องจากไม่กระทบต่อการสอบสวนและดำเนินคดีอาญา จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้กระทำผิดนำของกลางไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หากฝ่าฝืน หน่วยงานรัฐจะดำเนินการเองและฟ้องร้องเรียกค่าใช้จ่ายคืนทางแพ่ง ซึ่งที่ผ่านมาต้องพึ่งพางบกลางหรืองบประมาณประจำปี
แนวทางแก้ปัญหาระยะยาวและ พ.ร.บ. กากอุตสาหกรรม
วราวุธกล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังผลักดันร่าง พ.ร.บ. จัดการกากอุตสาหกรรม บังคับให้โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมวางหลักประกันและทำประกันภัย นำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ความรับผิดเด็ดขาด และการขยายความรับผิดของผู้ผลิต หรือ EPR มาใช้ พร้อมเพิ่มโทษทางอาญาทั้งจำและปรับให้สูงขึ้น รวมถึงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กำหนดให้ความผิดตาม พ.ร.บ. โรงงาน และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดมาใช้แก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง
การตรวจสอบพื้นที่ปราจีนบุรีและระยอง 30 พฤศจิกายน
นอกจากนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน วราวุธพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจการขนย้ายกากอุตสาหกรรมจากโรงงานที่ถูกดำเนินการตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน จำนวนกว่า 10 คันรถ ไปกำจัดอย่างถูกต้องที่จังหวัดระยอง โดยมีผู้รับกำจัดปลายทางเรียบร้อยแล้ว และผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ส่วนความล่าช้าที่ผ่านมาเกิดจากขั้นตอนตามกฎหมายที่มีจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งรัดดำเนินการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและกระทรวงอื่นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
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