วราวุธยอมรับสงครามกระทบเม็ดพลาสติกราคาพุ่ง เร่งตรวจสอบสถานการณ์ พร้อมรณรงค์ลดใช้พลาสติก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง พร้อมทั้งเปิดเผยมาตรการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมการรีไซเคิล
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์ เม็ดพลาสติก ว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญ กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าหารือถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง ที่มีผลต่อ ราคา เม็ดพลาสติก และปริมาณการผลิตในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุข
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบแหล่งที่มา จำนวนสต็อกเม็ดพลาสติกที่มีอยู่ในประเทศ รวมถึงการติดตามตรวจสอบราคาของเม็ดพลาสติกในตลาดอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ นายวราวุธเน้นย้ำว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปริมาณหรือราคาของเม็ดพลาสติกในทันที แต่เป็นการเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมด ทั้งในแง่ปริมาณการซื้อขาย แหล่งที่มาของเม็ดพลาสติก และเปรียบเทียบราคาในประเทศไทยกับราคาในตลาดโลก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป\นายวราวุธยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบโดยตรงต่อซัพพลายเออร์เม็ดพลาสติกในประเทศไทย ทำให้ราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงส่งผลให้ปริมาณเม็ดพลาสติก ถุงพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตจากพลาสติก เริ่มขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งภาระดังกล่าวจะตกอยู่กับประชาชนผู้บริโภค กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี และกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างรอบด้าน โดยเน้นย้ำถึงทางเลือกในการใช้วัสดุทดแทนพลาสติก แม้ว่าอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนการใช้พลาสติกในแบบเดิมๆ แต่เป็นการช่วยลดผลกระทบจากราคาเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น รวมถึงค่าขนส่งที่อาจส่งผลให้สินค้าบางชนิดมีราคาสูงขึ้น เช่น ขวดน้ำดื่ม นายวราวุธจึงได้เชิญชวนให้ประชาชนหันมาพกกระติกน้ำส่วนตัว เพื่อลดการใช้พลาสติกและลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้ภาชนะอื่นๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน\นอกจากนี้ นายวราวุธยังได้กล่าวถึงประเด็นการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย โดยระบุว่าจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกสูงถึง 2.7 ล้านตันต่อปี แต่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 25% เท่านั้น ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มปริมาณการรีไซเคิลให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 30-35% ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนในการนำเข้าเม็ดพลาสติกและลดการพึ่งพาการผลิตเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบหลัก นายวราวุธได้กล่าวถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการรีไซเคิล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และการทำความสะอาดขยะพลาสติกก่อนทิ้ง ซึ่งอาจเป็นแนวคิดใหม่สำหรับคนไทย แต่เป็นแนวทางที่หลายประเทศทั่วโลกได้นำไปปฏิบัติ เพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรีไซเคิลในการนำขยะพลาสติกไปดำเนินการต่
