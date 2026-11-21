วรศิษฎ์ เร่งบรรจุรอบ 5 ข้าราชการท้องถิ่น ผันเปลี่ยนนโยบายเชิงรุกแก้ปัญหาทุจริต
วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศเร่งรัดการบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรอบที่ 5 โดยกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สอบแข่งขัน
วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าในการเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการและ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในรอบที่ 5 เพื่อสร้างโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้สอบแข่งขันที่รอคอยมานาน
หลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ก.กลาง เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หยิบยกประเด็นปัญหาการเรียกบรรจุในรอบที่ 4 ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขึ้นมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนAlso readอาร์เตต้าสั่งห้ามอาร์เซน่อลใช้เอฟพีแอล ป้องกันข่าวรั่วไหล
กรอบเวลาด่วนเรียกบรรจุรอบที่ 5
นายวรศิษฎ์ ได้ผลักดันให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเป็นเชิงรุกทันที และกำหนดกรอบเวลาให้เริ่มกระบวนการเรียกบรรจุรอบที่ 5 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าและสร้างความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วที่สุด
กระบวนการเรียกบรรจุในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความโปร่งใสต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลังจากรอบที่ผ่านมากระบวนการหยุดชะงักลงเนื่องจากกรณีทุจริตในการสอบแข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สอบผ่านที่มีความสุจริต
ระบบสำรวจตำแหน่งว่างรองรับบุคลากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลตำแหน่งว่างของ สถ.ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีผู้สอบแข่งขันเกิดความถูกต้องและแม่นยำ
หากพบว่ามมีตำแหน่งว่างรองรับและมีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาขยายระยะเวลาการรายงานตัวโดยทันที เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ฟื้นฟูธรรมาภิบาลระบบราชการท้องถิ่น
นายวรศิษฎ์ ยืนยันว่าเป้าหมายไม่ได้มีเพียงการบริหารจัดการรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 5,925 รายเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญคือการสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมว่าผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและรักษาสิทธิ์
การเดินหน้าเรียกบรรจุรอบที่ 5 ในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ระบบราชการไทย พร้อมคาดหวังให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รับฟังเสียงผู้สอบแข่งขันทั่วประเทศ
จากการผลักดันการเรียกบรรจุรอบที่ 5 ครั้งนี้ นายวรศิษย์ได้รับทราบถึงข้อความแสดงความยินดีและคำขอบคุณอย่างล้นหลามจากพี่น้องผู้สอบแข่งขันได้และครอบครัวจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นการมอบโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต
สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังอยู่ในลำดับถัดไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้มั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการอย่างเต็มกำลังและมอบความเป็นธรรมสูงสุด เพื่อสร้างรากฐานความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป
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