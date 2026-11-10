วรญาณ บุญณราช ผวจ.มุกดาหาร ยื่นลาออกหลังถูกกระทรวงมหาดไทยโยกย้าย
วรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยื่นหนังสือลาออกหลังถูกนายกรัฐมนตรีสั่งให้พ้นตำแหน่ง พร้อมระบุผลงาน 34 ปีไม่เคยสร้างโทษ
นาย วรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร ได้ดำเนินการยื่นหนังสือลาออกจากราชการอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในสังกัด กระทรวงมหาดไทย ทำให้เขาต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร โดยไม่มีการต่ออายุหรือคงอยู่ในตำแหน่งเดิมตามความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ระดับสูงดังกล่าว
รายละเอียดคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง
กระทรวงมหาดไทยมีรายงานยืนยันว่า นายวรญาณ บุญณราช ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขอลาออกจากราชการ ซึ่งมีลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 การยื่นหนังสือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 23 ราย ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในครั้งสำคัญนี้Also readแฮกเกอร์พุ่งเป้าโจมตีระบบธนาคารทั่วโลก! ธปท. เร่งยกระดับ Cyber Security รับมือภัยคุกคาม
คำสั่งดังกล่าวระบุว่า นายวรญาณ บุญณราช จะพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลาออกของเขาเป็นแนวทางเฉพาะบุคคลที่แตกต่างไปจากการรับคำสั่งโยกย้ายตามปกติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว
เหตุผลและคำทักท้วงจากการรับราชการ 34 ปี
ในหนังสือลาออก นายวรญาณ บุญณราช ระบุเหตุผลสำคัญว่า ตลอดระยะเวลาที่รับราชการมานาน 34 ปี ตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอจนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เขาได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ วิริยอุตสาหะ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระทรวงมหาดไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เขาได้สะท้อนความรู้สึกผ่านเอกสารว่า ตนเองไม่เคยทำความเสียหายแต่ผู้ที่บังคับบัญชากลับไม่ได้พิจารณาผลงานด้วยระบบคุณธรรม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกทางออกนี้ โดยระบุว่าตนเองรับราชการมาอย่างยาวนานและมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานอย่างมาก
ข้อความในหนังสือลาออกยังระบุคำว่า "คืนสมบัตินชาติ" ซึ่งอาจสื่อถึงการยึดมั่นในหลักการและจริยธรรมของการเป็นข้าราชการชั้นสูงที่ต้องการความโปร่งใสและการประเมินผลที่ยุติธรรม ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามคำสั่ง แต่ต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรมร่วมด้วย
ปฏิกิริยาของหน่วยงานและสถานการณ์ปัจจุบัน
การลาออกของนายวรญาณ บุญณราช ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญในวงการข้าราชการระดับจังหวัด เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในระบบการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยที่อาจยังขาดความยืดหยุ่นหรือการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่อย่างเพียงพอ
แม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีให้แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 23 ราย และมีการระบุว่านายวรญาณจะถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่การตัดสินใจลาออกของเขาทำให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจในครั้งนี้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากกรณีอื่นๆ โดยสิ้นเชิง
สถานการณ์ปัจจุบันยังคงติดตามดูว่ากระทรวงมหาดไทยจะตอบสนองต่อหนังสือลาออกนี้อย่างไร และจะมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบข้าราชการพลเรือนทั่วไป ที่ต้องการความชัดเจนในการสิ้นสุดสภาพการเป็นข้าราชการของบุคคลดังกล่าว
บทสรุปและทิศทางในอนาคต
กรณีของนายวรญาณ บุญณราช อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ โดยเฉพาะในระดับสูงที่ต้องการความแม่นยำและความเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องของการย้ายตำแหน่ง แต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและผลงานที่ควรค่าแก่การยอมรับ
สำหรับประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่ และการบริหารจัดการงานประจำต่างๆ ที่ต้องรอคอยความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เข้ามาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงหรือไม่
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