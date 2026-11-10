วรญาณ บุญณราช ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ยื่นลาออก หลังถูกโยกย้ายไปนั่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
ครม. มีมติโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยรวม 23 ราย นายวรญาณ บุญณราช ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569
นาย วรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อปลัด กระทรวงมหาดไทย ในช่วงค่ำของวันที่ 10 พฤศจิกายน หลังที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงสังกัด กระทรวงมหาดไทย รวม 23 ราย โดยมีชื่อของนาย วรญาณ บุญณราช อยู่ในรายชื่อนี้ด้วย
การโยกย้ายดังกล่าวทำให้นายวรญาณ บุญณราช ถูกย้ายจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นเหตุให้นายวรญาณ บุญณราช ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกในวันเดียวกันAlso readOPPO เปิดขายรุ่นใหม่ A7 Pro Series 5G พร้อมสมนาคุณพิเศษ
รายละเอียดการโยกย้ายผู้ว่าฯ มุกดาหารในมติ ครม.
มติ ครม. ที่ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ครอบคลุมการแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น 23 ราย ซึ่งเป็นการปรับตำแหน่งในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและระดับสูงของกระทรวงเป็นชุดเดียวกัน
ในรายชื่อดังกล่าว นายวรญาณ บุญณราช ถูกย้ายออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การเปลี่ยนตำแหน่งครั้งนี้เกิดขึ้นภายในวันเดียวกับที่มีการอนุมัติมติ
หลังทราบการโยกย้าย นายวรญาณ บุญณราช ได้ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยในช่วงค่ำ เพื่อขอลาออกจากราชการ การยื่นหนังสือเกิดขึ้นทันทีหลังจากการโยกย้ายได้รับการอนุมัติ
เหตุผลการลาออกและประวัติการทำงานของนายวรญาณ
ในหนังสือลาออก นายวรญาณ บุญณราช ระบุว่าตลอดระยะเวลารับราชการนาน 34 ปี นับตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและวิริยอุตสาหะ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งราชการหรือกระทรวงมหาดไทย
นายวรญาณ บุญณราช อธิบายในหนังสือว่า เมื่อผลงานของตนไม่ได้รับการพิจารณาด้วยระบบคุณธรรมจากผู้บังคับบัญชา จึงขอลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น โดยเหตุผลหลักคือความรู้สึกต่อการพิจารณาผลงานตามที่ระบุในหนังสือ
ประวัติการศึกษาของนายวรญาณ บุญณราช จบปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ ได้แก่ นายอำเภอ รุ่นที่ 55 นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63
ก่อนเข้ารับราชการ นายวรญาณ บุญณราช เคยทำงานเป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2535 จากนั้นจึงเริ่มรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
เส้นทางการเลื่อนตำแหน่งของนายวรญาณ บุญณราช ประกอบด้วยการเป็นนายอำเภอดอยหลวง นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และนายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อนจะเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครองในปี พ.ศ. 2560
ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 นายวรญาณ บุญณราช ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และในปี พ.ศ. 2565 ได้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คนที่ 22 ในปีเดียวกัน
ผลกระทบต่อตำแหน่งผู้ว่าฯ มุกดาหารและขั้นตอนถัดไป
การลาออกของนายวรญาณ บุญณราช มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ตามที่ระบุในหนังสือที่ยื่นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำให้วันดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดการรับราชการของนายวรญาณ บุญณราช
ผลของการลาออกทำให้จังหวัดมุกดาหารต้องมีการบริหารงานในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดภายหลังจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ส่วนขั้นตอนการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ของจังหวัดนั้น แหล่งข่าวต้นฉบับไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม จึงยังไม่ทราบผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งแทน
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นประเด็นเรื่องการพิจารณาผลงานและการโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งเป็นสิ่งที่นายวรญาณ บุญณราช ได้กล่าวถึงในหนังสือลาออกว่าต้องการให้มีการพิจารณาด้วยระบบคุณธรรม ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารและผู้สนใจจึงควรติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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