วรงค์ เดือด! เดินหน้าลุยยกเลิกบำนาญ สส.-สว. ชี้เอาเปรียบประชาชน

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส. ไทยภักดี เปิดศึกอีกครั้ง! เสนอยกเลิกบำนาญ สส.-สว. ชี้ระบบไม่เป็นธรรม เอาเปรียบประชาชน พร้อมเปิดข้อมูลสวัสดิการสุดอู้ฟู่ของนักการเมือง ขณะที่ สส. บางส่วนโต้แย้ง ชี้เป็นหลักประกันชีวิตและลดทุจริต
นพ. วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อจากพรรคไทยภักดี ผู้ที่เคยนำเสนอและผลักดันให้ยกเลิกการจัดสรรอาหารฟรีสำหรับ สส. และ สว. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้แต่ละท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว ได้เดินหน้าต่อในภารกิจปฏิรูป โดยเสนอให้ยกเลิกบำนาญสำหรับ สส. และ สว. อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงบประมาณของรัฐสภา โดยครั้งนี้ นพ.วรงค์ ได้ชี้แจงว่า กองทุนสวัสดิการของอดีต สส. และ สว.
นั้นเป็นระบบที่ออกแบบและบริหารจัดการโดยสมาชิกเอง เพื่อผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน โดยมีการจ่ายเงินสมทบเพียงเดือนละ 3,500 บาท แต่ได้รับสวัสดิการที่ค่อนข้างสูง เช่น เงินช่วยเหลือบุตรในการศึกษา และเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวยังมีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2567 ภายใต้รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ สส. และ สว. อย่างมาก โดยหากดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปีแล้วมีการยุบสภา จะได้รับบำนาญเริ่มต้นที่ 21,300 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต หรือหากทำงานถึง 24 ปี จะได้รับเงิน 42,700 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต ปัจจุบันมีอดีต สส. และ สว. ยื่นขอรับสิทธิ์แล้ว 1,291 คน จากทั้งหมด 3,832 คน หากสมาชิกทั้งหมดใช้สิทธิ์ งบประมาณอาจสูงถึงเกือบ 1,000 ล้านบาทต่อปี การนำเสนอของ นพ.วรงค์ ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในรัฐสภา นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก จากพรรคภูมิใจไทย ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้เหตุผลว่า การยกเลิกบำนาญจะทำให้คนดีไม่กล้าเข้าสู่การเมือง บำนาญเป็นหลักประกันชีวิตหลังพ้นจากตำแหน่ง ช่วยลดแรงจูงใจในการทุจริต และเสนอให้มีการปรับปรุงระบบแทนการยกเลิก เช่น การกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนและปรับลดสวัสดิการบางส่วน ขณะเดียวกัน สส. จากพรรคเศรษฐกิจไทยได้ประกาศไม่รับบำนาญ และสนับสนุนแนวคิดของ นพ.วรงค์ นอกจากนี้ นักวิชาการหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ในมุมมองที่แตกต่างกัน โดยมีคำถามที่น่าสนใจว่า ประชาชนทั่วไปในอาชีพต่างๆ เช่น แรงงาน เกษตรกร ข้าราชการ มีหลักประกันอะไรที่เทียบเท่ากับสวัสดิการของ สส. และ สว. ที่ได้รับจากภาษีประชาชน และสมควรหรือไม่ที่จะมีการยกเลิกบำนาญ สส. และ สว. เพื่อให้สมาชิกแต่ละท่านสามารถเลือกรับสวัสดิการจากระบบประกันสังคมหรือเบี้ยยังชีพคนชราตามกฎหมายได้ ประเด็นการยกเลิกบำนาญ สส. และ สว. ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคม ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนแนวคิดของ นพ.วรงค์ มองว่าเป็นภาระต่อภาษีประชาชนและสามารถประหยัดงบประมาณของประเทศได้ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าบำนาญเป็นหลักประกัน และช่วยลดแรงจูงใจในการทุจริต การถกเถียงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของมุมมองเกี่ยวกับสวัสดิการของนักการเมือง และความรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยเรื่องนี้ยังต้องติดตามต่อไปว่าผลสรุปจะออกมาในทิศทางใ
