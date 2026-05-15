วงพลอย: มือกีตาร์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก

วงพลอย ได้เสียชีวิตแล้วของมือนีมือกีตาร์วงพลอย ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ผลมาจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปี 2561
อาลัย "เดวิด เอง" มือกีตาร์ วงพลอย เสียชีวิต ด้วย โรคมะเร็ง หลังโพรงจมูก สวดอภิธรรมและฌาปนกิจ วัดแม่สาหลวง อ.
แม่ริม จ. เชียงใหม่โพสต์ข่าวเศร้า ระบุว่า"เดวิด เอง" (David Eng) มือกีตาร์วงพลอย ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ผลมาจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปี 2561 ขณะที่กำหนดกำหนดสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ วันที่ 16–17 พ. ค.2569 เวลา 19.00 น.
พิธีสวดอภิธรรม วันที่ 18 พ. ค.2569 เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล จากนั้นเวลา 13.00 น. พิธีฌาปนกิจ ที่วัดแม่สาหลวง อ.
แม่ริม จ.
เชียงใหม่สำหรับ วงพลอย เดิมชื่อ"แจ้และพลอย" เริ่มแรกมีสมาชิกจำนวน 4 คน ได้แก่ - โอม ชาตรี คงสุวรรณ มือกีตาร์วงดิ อินโนเซ้นท์ มาร่วมทำงานในฐานะ Guitar support ให้ในช่วงแรกที่ยังเป็นแควงดนตรีแจ้และพลอย (โดยทำหน้าที่ Support ให้ แจ้ ดนุพล เพื่อการทัวร์คอนเสิร์ต ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้งเป็นวงพลอยเพื่อออกอัลบั้มเอง โอม ชาตรี ได้ถอนตัว เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนในการทำงาน และยังทำหน้าที่สมาชิกของดิอินโนเซ้นท์ต่อไป)- เหม อนุสาร คุณะดิลก เบส อัลบั้มแรกวางแผงเมื่อ พ.
ศ. 2529 ในชื่อว่า"แจ้และพลอย" โดยแจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ ร่วมร้องและเป็นโปรดิวเซอร์ ต่อมาอัลบั้มชื่อ"ของขวัญ" และในปีพ.
ศ. 2530 อัลบั้ม"สุภาพบุรุษนักฝัน" ถือเป็นอัลบั้มเต็มตัวชุดแรกของวงพลอย โดยได้มีการเปลี่ยนตัวสมาชิกตำแหน่งเปียโนเป็น ปิติ ปิติวงศ์ อดีตสมาชิกวงร็อกเคสตร้า มีเพลงดังในอัลบั้ม คือ"สูตรรักนักเรียน","จดหมายลาครู" (ร้องโดย วสุ),"ปลงซะ" (ร้องโดย ติ๊ก ชีโร่),"ไม่ได้เจตนา" (ร้องโดย มืด ไข่มุก) ในปี พ.
ศ. 2531 วงพลอยได้เพิ่มสมาชิกตำแหน่งกีตาร์ คือ เดวิด เอง และได้ออกอัลบั้มชุดต่อมา ชื่อ"สมาคมคนเจ็บ ๆ" มีเพลงดัง คือ"หนึ่งเจ็บนี้ใช้หนี้เธอ","ถูกใจนิดนิด","สมองจนจน" หลังจากนั้น วสุ แสงสิงแก้ว ได้ประกาศลาออกจากวงเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ปี พ.
ศ. 2532 ได้ออกอัลบั้มชุดที่สาม ชื่อ"พลอย 3" โดยได้เปลี่ยนสมาชิกในตำแหน่งนักร้องแทนวสุ คือ วรดิษฐ์ เมืองทอง มีเพลงดังคือ"เจ๊าะแจ๊ะ","เจอบ่อยบ่อย","เปลืองน้ำตา","คิดเอาเอง
