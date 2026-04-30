วงการคริปโตใช้กลยุทธ์ชาญฉลาดต่อกรกับสายลับเกาหลีเหนือ

วงการ คริปโตเคอร์เรนซี ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มความซับซ้อนจากกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ ซึ่งไม่เพียงแต่โจมตีระบบจากภายนอก แต่ยังส่ง สายลับ แฝงตัวเข้ามาในองค์กรเพื่อปล้นทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ามหาศาล ตัวอย่างเช่น Tanuki42 นักวิจัยความปลอดภัยบล็อกเชนอิสระ ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ที่แปลกประหลาดเพื่อจับโป๊ะ สายลับ เกาหลีเหนือที่แฝงตัวมาสมัครงาน โดยให้ผู้สมัครด่าทอคิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ซึ่งทำให้ สายลับ ตกใจและตัดสายทันที นี่เป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยสกัดกั้นการแฝงตัวของ สายลับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บริษัทคริปโตยักษ์ใหญ่อย่าง Kraken เลือกใช้วิธีการที่นุ่มนวลแต่เฉียบขาดกว่า โดยการตั้งคำถามเชิงวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในอเมริกาเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้สมัครงาน แม้กลวิธีเหล่านี้จะช่วยป้องกันการแฝงตัวของ สายลับ ได้ แต่ตลาดคริปโตก็ยังคงต้องเผชิญกับการโจมตีจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่นกรณีของ Drift protocol และ KelpDAO ที่ถูกแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือโจมตีอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม นักสืบไซเบอร์และผู้บริหารโครงการคริปโตหลายคนยืนยันว่าวิธีการทดสอบเช่นนี้ได้ผลจริงและมีการใช้งานมาหลายปีแล้ว ปัญหาที่สำคัญคือ แม้ว่าการคัดกรองบุคลากรจะมีประสิทธิภาพ แต่แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือก็ยังคงพัฒนาวิธีการโจมตีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทคริปโตต้องปรับปรุงระบบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินดิจิทัลที่มีค่ามหาศาล ตัวอย่างเช่น ในปี 2025 Kraken เคยเผชิญกับผู้สมัครงานที่ต้องสงสัย แต่สามารถจับผิดได้ด้วยการตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครเอง ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ การร่วมมือระหว่างบริษัทคริปโตและหน่วยงาน ความปลอดภัยไซเบอร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับภัยคุกคามเหล่านี.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Coinbase ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความปลอดภัยหลังจากผู้เสียหายมากกว่า 65 ล้านดอลลาร์นักสืบคริปโต ZachXBT และ tanuki42 รายงานความเสียหายของ Coinbase ในเดือนธันวาคม 2024 - มกราคม 2025 และระบุว่า Coinbase ไม่สามารถจัดการกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและปัญหาการหลอกลวงได้อย่างเหมาะสม
