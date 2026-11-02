ล็อตเตอรี่พลัส จัด Lucky Run Fun Fest 2026 รวมพลังนักวิ่ง 2,000 คน ณ สวนหลวง ร.9
ล็อตเตอรี่พลัส จัดงาน Lucky Run Fun Fest 2026 ที่สวนหลวง ร.9 มีนักวิ่งกว่า 2,000 คน ร่วมวิ่ง 3 และ 5 กิโลเมตร พร้อมลุ้นรางวัลสลาก 24 ล้านบาทและมินิคอนเสิร์ต
บริษัท ล็อตเตอรี่พลัส ได้จัด กิจกรรมวิ่ง การกุศลและสร้างความสุขในชื่อ " Lucky Run Fun Fest 2026" ณ สวนหลวง ร.9 โดยงานนี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดานักวิ่งและประชาชนทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมเพื่อสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งงานได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนเป็นจำนวนมาก
รวมพลังนักวิ่งกว่า 2,000 คน สร้างสีสันที่สวนหลวง ร.9
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมรวมมากกว่า 2,000 คน ซึ่งต่างก็มาพร้อมความมุ่งมั่นและความสุข เพื่อร่วมสร้างสีสันและส่งต่อพลังแห่งความดีผ่านระยะทางการวิ่ง 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เน้นเพียงการแข่งขันเพื่อทำเวลาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสุขร่วมกันAlso readSX Trash to Treasure Art & Design Contest 2026 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า ในงาน Sustainability Expo 2026
ตลอดระยะทางของการวิ่ง ผู้เข้าร่วมต่างได้รับเสียงเชียร์และกำลังใจจากทีมงานและผู้ชม ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความทรงจำที่ดี เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่ายด้วยอากาศที่สบายๆ และบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถสนุกสนานไปกับการวิ่งได้อย่างเต็มที่ โดยทุกก้าวของการวิ่งมีความหมายและส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คนโดยตรง
กิจกรรมพิเศษและเซอร์ไพรส์จากผู้จัดที่สร้างความตื่นเต้น
ก่อนการเริ่มวิ่ง มีการวอร์มอัพร่างกายอย่างสนุกสนานโดย "ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม" ซึ่งช่วยเรียกเสียงหัวเราะและสร้างความครึ้มใจให้กับบรรดานักวิ่งก่อนจะออกสตาร์ทวิ่งไปพร้อมกันทั้งสองระยะทาง ตลอดเส้นทางการวิ่งเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความสนุกสนานในการเข้าสู่เส้นชัย
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ทำให้กิจกรรมนี้แตกต่างจากงานวิ่งทั่วไป คือ การที่บริษัท ล็อตเตอรี่พลัส มอบสลากเลขท้ายให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดโมเมนตัมของความตื่นเต้นและความลุ้นระทึกก่อนเริ่มกิจกรรม โดยมีการจับฉลากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และเลขหน้า 3 ตัว ซึ่งผู้โชคดีต่างมีความสุขและมีความสุขกับโอกาสที่ได้รับ
รางวัลใหญ่ 24 ล้านบาทและมินิคอนเสิร์ตจากแจ๊ส JSPKK
ช่วงเวลาที่สร้างความฮือฮาและตื่นเต้นที่สุดคือ การจับฉลากรางวัลที่ 1 มูลค่า 24 ล้านบาท โดยมีการติดต่อไปยัง "นอท ล็อตเตอรี่พลัส" ซึ่งเป็นผู้ lucky winner ใหม่จากจังหวัดราชบุรี ทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสุขร่วมกันของทุกคนที่ได้สัมผัสกับโมเมนตัมแห่งการลุ้นโชค
ปิดท้ายกิจกรรมด้วยความบันเทิงด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก "แจ๊ส JSPKK" ซึ่งมาร่วมสร้างความสุขและเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เข้าร่วมงานต่างประทับใจกับกิจกรรมที่ครบถ้วนทั้งด้านสุขภาพและความบันเทิง
บทส่งท้ายจาก นอท ล็อตเตอรี่พลัส และทิศทางในอนาคต
ด้านคุณนอท พันธธวัช นาควิสิทธิ์ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานว่า เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไปมาออกกำลังกายและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข หลังจากรับสั่งให้หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จึงต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองแข็งแรงไปด้วยกันและลุ้นโชคไปพร้อมกัน
แม้ว่ากิจกรรมในปีนี้จะเป็นอันสิ้นสุดลงแล้ว แต่รอยยิ้มและความประทับใจยังคงอยู่สำหรับทุกคนที่เข้าร่วม และสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ บริษัท ล็อตเตอรี่พลัส ได้ประกาศว่าจะยังคงมีเรื่องราวดีๆ และกิจกรรมสนุกๆ รอให้ทุกคนมาร่วมสร้างความรู้จำร่วมกันในอนาคต
สำหรับงาน ล็อตเตอรี่พลัส Lucky Run Fun Fest ในปีที่แล้ว บริษัทจะกลับมาพร้อมความสนุกและเซอร์ไพรส์ใหม่ๆ รอให้ติดตาม ผู้สนใจสามารถเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม และติดตามข่าวสารได้อย่างใกล้ชิด เพราะมีโอกาสสูงมากที่จะได้มาร่วมสนุกและสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันอีกครั้งในโอกาสหน้า
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