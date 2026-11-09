ลูนิค รีเอสเตท เปิดตัว 'ลูเชียน เบย์ จอมเทียน พัทยา' คอนโด 60 ชั้น มูลค่า 4,800 ล้านบาท
ลูนิค รีเอสเตท เปิดตัวคอนโดมิเนียม 60 ชั้น 'ลูเชียน เบย์ จอมเทียน พัทยา' มูลค่า 4,800 ล้านบาท พร้อม partnership โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เจาะกลุ่มวัยเกษียณ
บริษัท ลูนิค รีเอสเตท จำกัด นำโดย นางสาวอุรดี กุลกิติยุตติ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี ' ลูเชียน เบย์ จอมเทียน พัทยา' บนถนนจอมเทียนสาย 2 พัทยา มูลค่าการลงทุนสูงถึง 4,800 ล้านบาท โครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ 4 ไร่ และยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยด้วยแนวคิด Wellness-Led Living ที่เน้นสุขภาพและการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณอย่างครบวงจร
จุดเปลี่ยนตลาดบ้านหลังที่สองสู่การอยู่อาศัยระยะยาว
ตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับบ้านหลังที่สองในพัทยาและเขตใกล้เคียงกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากเดิมที่เน้นการซื้อเพื่อพักผ่อนชั่วคราวหรือการลงทุนปล่อยเช่า สู่การอยู่อาศัยระยะยาวเพื่อวางแผนชีวิตหลังเกษียณ นางสาวอุรดี กุลกิติยุตติ์ ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอายุ 45 ปีขึ้นไป ต้องการพื้นที่ที่รองรับคุณภาพชีวิตและสุขภาพเป็นหลัก โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณ โดยให้สิทธิ์พิเศษด้านสุขภาพผ่านความร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เพื่อสร้างระบบนิเวศการอยู่อาศัยที่เชื่อมโยงที่พักผ่อนและการแพทย์เข้าด้วยกันAlso readรัฐบาล สั่งชะลอขึ้นทะเบียน 'บัญชีนวัตกรรมไทย'
กลยุทธ์ราคาและการคาดการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารยังระบุถึงศักยภาพของพัทยาในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Wellness Living ที่มีความได้เปรียบด้านทำเลและการเดินทางจากกรุงเทพฯ รวมถึงความใกล้ชิดกับพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต การประเมินแนวโน้มตลาดระบุว่าการอยู่อาศัยในพัทยาในช่วง 5 ปีข้างหน้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีระดับราคาที่ดึงดูดใจมากกว่าภูเก็ต ซึ่งราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นมากแล้ว ทำให้พัทยาเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการบ้านริมทะเลในราคาเข้าถึงได้ง่ายและมีความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการถือครองในระยะยาว
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและระยะเวลาการขายโครงการ
โครงการ 'ลูเชียน เบย์ จอมเทียน พัทยา' กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นบุคคลที่มีอายุเฉลี่ย 45 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะนักลงทุนและกลุ่มต่างชาติจากยุโรป รัสเซีย ญี่ปุ่น และสโลวาเกีย ที่กำลังวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ไม่เร่งรีบเข้าอยู่ทันทีแต่ต้องการเวลาในการเตรียมความพร้อมทางการเงินและการวางแผนการลงทุน นางสาวอุรดี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทกำหนดช่วงเวลาการขายล่วงหน้าประมาณ 1 ปีก่อสร้างเพื่อรองรับพฤติกรรมดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2571 และกำหนดส่งมอบโครงการในเดือนธันวาคม 2574 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด
การผนึกกำลังกับโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
จุดเด่นสำคัญที่สุดของโครงการนี้คือการจับมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่เจ้าของห้องชุดทุกยูนิต โดยครอบคลุมสิทธิประโยชน์เป็นเวลา 5 ปี ประกอบด้วยบริการตรวจสุขภาพประจำปี ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล และบริการรถพยาบาลรับ-ส่งระหว่างโครงการกับโรงพยาบาล สำหรับห้องชุดประเภท 2 ห้องนอนขึ้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่น การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ บริการจัดส่งยา และแพ็กเกจส่งเสริมสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพของลูกบ้านโดยเฉพาะ ทั้งสองฝ่ายยังมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกันปีละ 4 ครั้งเพื่อสร้างชุมชนที่ใส่ใจสุขภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกและรายละเอียดหน่วยขาย
โครงการได้รับการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อสุขภาวะมากกว่า 4,000 ตารางเมตร โดยรองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบสำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยออนเซนชมวิวทะเล ฟิตเนส สระว่ายน้ำ พื้นที่โยคะ สวนพักผ่อน และพื้นที่สังสรรค์ รวมถึงพื้นที่สำหรับเด็กและสัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับการอยู่อาศัยระยะยาวแบบครบวงจร สำหรับรูปแบบห้องชุดมีทั้งหมด 5 ประเภท เริ่มตั้งแต่ห้องนอน 1 ขนาด 29.64-37.04 ตารางเมตร 1 นอน สวีท ขนาด 41.03-42.90 ตารางเมตร และ 2 นอน ขนาด 77.30-79 ตารางเมตร รวมถึงห้องชุดอื่นๆ ที่ออกแบบมาให้รองรับความต้องการที่หลากหลาย
ยอดจองเริ่มต้นและทิศทางในอนาคต
หลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โครงการ 'ลูเชียน เบย์ จอมเทียน พัทยา' ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยม โดยมีผู้ให้ความสนใจจองหน่วยไปแล้วอย่างน้อย 149 ยูนิต ภายในวันแรกของการเปิดขาย ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของตลาดสำหรับโครงการที่เน้น Wellness Living และตำแหน่งที่ตั้งบนถนนจอมเทียนสาย 2 ซึ่งห่างจากชายหาดจอมเทียนเพียงประมาณ 200 เมตร โครงการคอนโดมิเนียมสูง 60 ชั้น จำนวน 588 ยูนิต นี้ กำลังจะกลายเป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณอย่างยั่งยืนในอนาคต
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