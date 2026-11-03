ลูกหมี ฟ้องปู มัณฑนา ล้มละลาย ชี้หากไม่อยากติดคุกให้ออมเงินคืน 2.5 ล้านบาท
ลูกหมีเปิดเผยความคืบหน้าคดีกับปู มัณฑนา หากไม่จ่ายเงินหนี้ 2.5 ล้านอาจโดนฟ้องล้มละลายและติดคุก พร้อมชี้หลักฐานชัดเจน
นักแสดงสาว ลูกหมี เปิดใจถึงกรณีความขัดแย้งและข้อพิพาททางการเงินกับ พู มัณฑนา ที่กำลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย โดยระบุว่า คดีล้มละลาย ได้ถูกยื่นต่อ ศาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ศาล ได้มีนัดฟังคำพิพากษาหรือการไกล่เกลี่ยในลำดับถัดไป
นัดศาลสืบสวนคดีล้มละลาย
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ลูกหมี ระบุว่าคดีล้มละลายที่ทางเธอได้ยื่นฟ้องต่อศาลนั้น มีนัดสืบสวนคดีร่วมกันระหว่างโจทก์และจำเลย ซึ่งมีกำหนดการนัดหมายไว้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ปี 70 โดยทั้งสองฝ่ายจะเข้าสืบสวนคดีกันอย่างเต็มที่ ศาลได้สอบถามว่ามีความต้องการไกล่เกลี่ยหรือไม่ ซึ่งทางฝ่ายจำเลยหรือปู มัณฑนา ได้ยืนยันว่าต้องการสู้คดีไปเรื่อยๆAlso readแจกฟรี! สูตรยาแก้ 'ภูมิแพ้' จากปัญหา 'ฝุ่นพิษ PM 2.5'
ในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายได้พบกันที่ศาลนั้น ลูกหมีเล่าว่าเธอไม่ได้พูดอะไรออกไปมาก แค่เพียงมองหน้ากัน แต่ทางปู มัณฑนา ได้พูดตอบกลับบ้างแม้ว่าจะไม่จำรายละเอียดได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่ทำให้ลูกหมีรู้สึกตกใจและงุนงงอย่างมาก คือการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพและหยาบคายต่อหน้าเจ้าหน้าที่และผู้คนจำนวนมาก ซึ่งลูกหมีรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเนื่องจากปู มัณฑนา น่าจะผ่านการศึกษาอบรมมากพอที่จะไม่แสดงพฤติกรรมเช่นนั้นออกมา
หลักฐานชนะคดีแพ่งและเงินกู้
ก่อนหน้านี้ ลูกหมี ได้นำคำพิพากษาคดีแพ่งไปยื่นต่อศาลเนื่องจากคดีแพ่งได้มีคำตัดสินออกมาแล้วว่าทางเธอเป็นผู้ชนะคดี และปู มัณฑนา มีหน้าที่ต้องชำระเงินจำนวน 1.7 ล้านบาท ให้แก่ลูกหมี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ยและระยะเวลาที่ผ่านมานานกว่าครึ่งปี จำนวนเงินทั้งหมดจึงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.4 ถึง 2.5 ล้านบาท เอกสารคำพิพากษาที่ชนะคดีจึงถูกใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการสนับสนุนคดีในครั้งนี้
แม้ทางปู มัณฑนา จะยืนยันสู้คดีในหลายประเด็น โดยอ้างว่ามีทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก แต่การสืบทรัพย์สินจากทางศาลกลับไม่พบหลักฐานทรัพย์สินใดๆ ที่เป็นของจำเลยเลย อย่างไรก็ตาม ลูกหมี ชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันในการเปิดเผยข้อมูลของทางฝั่งจำเลย ซึ่งก่อนหน้านี้ปู มัณฑนา เคยอ้างว่ามีทรัพย์สินมูลค่า 100 ล้านบาท แต่ในการขึ้นศาลครั้งนี้กลับเปลี่ยนคำกล่าวอ้างเป็นว่ามีทรัพย์สินมูลค่า 50 ล้านบาท
ผลกระทบหากตัดสินล้มละลาย
หากศาลมีคำตัดสินให้ปู มัณฑนา เป็นผู้ล้มละลายตามกฎหมาย จะมีผู้พิทักษ์ทรัพย์สินเข้ามามีบทบาทจัดการทรัพย์สินและบัญชีต่างๆ ของจำเลยทันที ซึ่งหมายความว่าปู มัณฑนา จะไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารใหม่ โอนเงินให้ผู้ใด รวมถึงไม่สามารถช้อปปิ้งออนไลน์หรือทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้อีกเลย แม้กระทั่งสามีก็ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้เธอได้
ประเด็นเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศนั้น หากถูกตัดสินล้มละลาย ปู มัณฑนา จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ซึ่งในความเป็นจริงก่อนหน้านี้เธอก็ไม่สามารถบินออกนอกประเทศได้เช่นกันเนื่องจากมีคำสั่งห้ามออกจากราชอาณาจักรอยู่แล้ว แต่หากเข้าสู่วาระผู้ล้มละลายอย่างเต็มรูปแบบ ความลำบากในการดำรงชีวิตและการใช้เงินจะมากขึ้นอย่างชัดเจน เพราะทุกเงินที่เข้ามานั้นจะถูกจัดการโดยผู้พิทักษ์ทรัพย์สิน
กรณีที่มีกระแสข่าวว่าปู มัณฑนา มีงานพรีเซนเตอร์หรือกิจกรรมต่างๆ เข้ามา ทางลูกหมี ระบุว่าหากมีเงินเข้ามาจริง เงินเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้พิทักษ์ทรัพย์สินก่อน และผู้พิทักษ์ทรัพย์สินจะเป็นผู้แบ่งสรรปันส่วนให้กับเจ้าหนี้ตามลำดับ ดังนั้นแม้จำเลยจะมีรายได้เข้ามาก็ไม่สามารถนำเงินไปสะสมไว้ในบัญชีส่วนตัวได้อย่างอิสระเหมือนในอดีต
คดีอาญาและคำเตือนสุดท้าย
นอกจากคดีล้มละลายแล้ว ลูกหมี ยืนยันว่ามีคำพิพากษาคดีอาญาที่เธอชนะอยู่แล้วจำนวน 2 คดี ซึ่งประกอบด้วยข้อหาแจ้งความเท็จและฉ้อโกง ศาลได้ตัดสินแล้วว่าปู มัณฑนา ต้องรับโทษจำคุกคดียะละ 2 ปี รวมเป็นทั้งหมด 4 ปี ซึ่งโทษจำคุกนี้เป็นโทษที่ต้องรับอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดคดีล้มละลายหรือไม่ก็ตาม การล้มละลายไม่สามารถลบล้างโทษทางอาญาหรือความผิดฐานฉ้อโกงได้
ลูกหมี ได้ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้ปู มัณฑนา พิจารณาอย่างรอบคอบ หากต้องการหลีกเลี่ยงการติดคุกและปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้น ควรนำเงินมาชำระหนี้จำนวน 2.4 ถึง 2.5 ล้านบาท ให้แก่ลูกหมีโดยด่วน หากไม่ชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดหรือตกลงกัน การสู้คดีต่อไปจะยืดเยื้อและสร้างความเสียหายให้กับทั้งสองฝ่ายมากกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันทางลูกหมีมีความมั่นใจในหลักฐานและข้อเท็จจริงที่มีอยู่อย่างเต็มที่
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment