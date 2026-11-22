ลูกสาววัย 13 ถูกรุมทำร้ายจนสลบในโรงเรียน จ.ขอนแก่น พ่อร้องขอความเป็นธรรม
เหตุการณ์เด็กหญิงอายุ 13 ปี ถูกรุมทำร้ายจนหมดสติภายในโรงเรียน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ส่งผลให้มีอาการซึมเศร้ารุนแรง พ่อผู้ปกครองออกมายืนข้างร้องขอความเป็นธรรมและถามถึงการควบคุมบุคคลภายนอก
เหตุการณ์ช็อกสังคมเกิดขึ้นที่จังหวัด ขอนแก่น เมื่อมีภาพจากโซเชียลมีเดียเผยแพร่เด็กนักเรียนหญิงวัย 13 ปี ถูกรุมทำร้ายจนหมดสติภายในพื้นที่ โรงเรียน ทำให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาและมาตรฐานการดูแลผู้เรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเหตุการณ์และการตรวจสอบสถานที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "พิสมัย ดาวไธสง" โดยในคลิปบันทึกภาพเหตุการณ์เด็กนักเรียนหญิงถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติเกิดขึ้นภายในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นจุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเรียนAlso readกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับ13 ฝนหนักมาก สภาพอากาศวันนี้ อุณหภูมิลด-ลมแรง
หลังจากคลิปวิดีโอล่าสุดนี้ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์และเพจต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น ครอบครัวของเด็กหญิงและเครือข่ายผู้สนับสนุนได้ร้องขอสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่เรื่องราวและติดตามความยุติธรรมให้กับครอบครัว โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโรงเรียนที่เกิดเหตุซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยไม่พบครูหรือภารโรงอยู่ภายในโรงเรียนเนื่องจากเป็นวันหยุด ส่วนบริเวณที่ปรากฏในคลิปวิดีโอเป็นลานกีฬาที่ติดกับอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ซึ่งลักษณะสถานที่ตรงตรงกับจุดที่ปรากฏในวิดีโอที่นักเรียนในเหตุการณ์บันทึกไว้ก่อนนำไปเผยแพร่
การตรวจสอบพื้นที่แสดงให้เห็นว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากภายนอกโรงเรียน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำร้ายเหยื่อได้อย่างไรในช่วงเวลาที่โรงเรียนมีนักเรียนอยู่ระหว่างชั้นเรียน
สถานะสุขภาพและจุดยืนของผู้ปกครอง
ทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักหมู่ 7 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสัมภาษณ์ "ดาด้า" หรือเด็กหญิงอายุ 13 ปี ที่เป็นเหยื่อในเหตุการณ์และผู้ปกครอง ซึ่งได้เปิดเผยสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากเกิดเหตุ
พ่อของเด็กหญิงกล่าวว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวเป็นเด็กที่มีสภาพจิตใจสดใสร่าเริง ตั้งใจเรียน มีผลการเรียนประมาณ 3.7 ถึง 3.8 และเป็นเด็กที่ช่วยเหลืองานบ้านเป็นประจำ แต่หลังเกิดเหตุลูกสาวกลับมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
ปัจจุบันเด็กหญิงรายดังกล่าวมีพฤติกรรมเก็บตัว บางครั้งขังตัวเองอยู่ในห้องและไม่ยอมพูดคุยกับใคร นอกจากนี้ยังมีอาการหวาดกลัวเมื่อได้ยินเสียงคนพูดคุยเสียงดัง ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างรุนแรง
ด้านพ่อของเด็กยังระบุอีกว่าลูกได้รับการรักษาอาการซึมเศร้าจากแพทย์และต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสารและใบรับรองแพทย์ประกอบการรักษา โดยครอบครัวกังวลว่าอาจต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเป็นเวลานานเพื่อให้เด็กหญิงหายจากความ traumatized
ผลกระทบและความกังวลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
พ่อของเด็กหญิงระบุอีกว่าในช่วงแรกไม่ทราบว่าลูกสาวถูกทำร้ายภายในโรงเรียนเนื่องจากลูกยังไปเรียนตามปกติ แต่ต่อมาเมื่อสังเกตเห็นว่าลูกหยุดเรียนติดต่อกันประมาณ 3 วันจึงเริ่มตั้งคำถามและพยายามสอบถามหาสาเหตุ
เด็กหญิงรายดังกล่าวเคยขอย้ายโรงเรียนแต่ยังไม่ยอมบอกเหตุผลชัดเจน พ่อจึงพยายามบอกให้ลูกอดทนเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยหวังว่าเด็กจะกลับมาสดใสเหมือนเดิม
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเฉพาะการควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอกและการดูแลนักเรียนในช่วงเวลาเรียน
กรณีนี้เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำกับเด็กนักเรียนรายอื่นในอนาคต
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