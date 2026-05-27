ลูกปัด ชลนรรจ์ ยอมรับปมแชทหลุดสัมพันธ์ลับแฟนชาวบ้าน เผยขอโทษคู่กรณีจบแล้วแต่สงสัยถูกขุดคุ้ย

ลูกปัด ชลนรรจ์ นักร้องสาวชื่อดังยุค 90 ออกมายอมรับว่าเป็นคนในข่าวแชทหลุดที่แอบมีความสัมพันธ์กับแฟนของผู้อื่น ยืนยันว่าได้ขอโทษและเคลียร์จบไปนานแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงถูกนำมาแฉอีกครั้ง
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดีย เมื่อเพจชื่อดังอย่าง อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 ได้ทำการโพสต์ข้อความทิ้งบอมบ์แฉพฤติกรรมของนักร้องสาวชื่อดังในยุค 90 ซึ่งเป็นเจ้าของเพลงฮิตที่มีคำว่า รัก นำหน้า โดยระบุว่ามีการแอบวิดีโอคอลพูดคุยในเชิงชู้สาวกับชายหนุ่มที่มีเจ้าของแล้ว หรือแฟนของคนอื่น ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ไม่นานนักชาวเน็ตและแฟนคลับจำนวนมากต่างพากันคาดเดาและโยงไปที่ ลูกปัด ชลนรรจ์ นักร้องสาวเจ้าของเพลงดังในตำนานอย่าง รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ แบบเต็มๆ ทำให้ชื่อของเธอกลายเป็นจุดสนใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมในเรื่องของศีลธรรมและความสัมพันธ์ ล่าสุดทางด้านของ ลูกปัด ชลนรรจ์ ไม่ปล่อยให้ข้อสงสัยค้างคาใจนาน โดยเธอได้ตัดสินใจออกมาเปิดใจผ่านทาง ข่าวสด บันเทิง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดแบบตรงไปตรงมา โดยลูกปัดยอมรับอย่างไม่อ้อมค้อมว่า คำใบ้ที่ทางเพจดังระบุมานั้นคือตัวของเธอเองจริงๆ ซึ่งเธอกล่าวว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้ว และตัวเธอเองได้ดำเนินการจัดการเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้จบสิ้นลงไปตั้งแต่เมื่อครึ่งปีที่แล้ว โดยในมุมมองของลูกปัด เธอเห็นว่าตนเองมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่พอที่จะเผชิญหน้ากับความจริง ดังนั้นในตอนนั้นเธอจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปขอโทษฝ่ายหญิงซึ่งเป็นแฟนตัวจริงของชายหนุ่มคนดังกล่าวด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับยอมรับว่าในใจลึกๆ เธอก็รู้สึกสงสารและเห็นใจที่ฝ่ายหญิงต้องทนทุกข์ทรมานใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเธอก็เข้าใจดีว่าความเจ็บปวดจากการถูกทรยศในความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงเพียงใด ซึ่งในตอนนั้นเธอเชื่อมั่นว่าเรื่องราวทุกอย่างควรจะจบลงด้วยดีและไม่มีการนำกลับมาพูดถึงอีก สำหรับประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่มีการกล่าวอ้าง ลูกปัดยอมรับว่ามีบางส่วนที่เป็นเรื่องจริงและบางส่วนที่ไม่เป็นความจริง แต่เธอก็ไม่ปฏิเสธที่จะยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเธอยืนยันว่าไม่อยากจะหาข้อแก้ตัวหรือพยายามพูดให้ตัวเองดูดีในสายตาของสังคม เพราะการยอมรับผิดคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด นอกจากนี้เธอยังได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางครอบครัวของเธอก็รับทราบดีว่าปกติเธอเป็นคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว และในวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อาจจะเป็นเพราะความเมาและขาดสติไปชั่วขณะจึงทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตขึ้น อย่างไรก็ตาม ลูกปัดได้ยืนยันอย่างหนักแน่นในประเด็นเรื่องคลิปวิดีโอหรือภาพหลุดว่า เธอไม่ได้เป็นคนตั้งกล้องถ่ายเอง และไม่ได้มีพฤติกรรมในลักษณะที่จงใจบันทึกภาพเพื่อนำมาใช้ในทางที่ผิดแต่ประการใด ในท้ายที่สุด ลูกปัดได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกสับสนและตั้งคำถามว่า ในเมื่อเรื่องราวทั้งหมดได้มีการขอโทษและตกลงยอมความกันจนจบสิ้นไปนานแล้ว และตัวเธอเองก็ไม่ได้มีการไปต่อสู้หรือขัดแย้งอะไรกับคู่กรณีอีกเลย แต่ทำไมจู่ๆ เรื่องราวในอดีตที่ควรจะถูกลืมถึงถูกขุดคุ้ยขึ้นมานำเสนอเป็นข่าวในตอนนี้ ซึ่งสร้างความลำบากใจให้กับเธอและคนรอบข้างเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เธอยืนยันว่าจะขอโฟกัสที่การใช้ชีวิตในปัจจุบันและมุ่งมั่นกับการทำงานต่อไป โดยหวังว่าสังคมจะให้โอกาสและเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีวันที่ทำผิดพลาดได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง ซึ่งเธอเชื่อว่าตนเองได้ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างดีที่สุดแล้.
