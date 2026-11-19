ลูกฆ่าพ่อเลี้ยงช้ำคาบ้านบุรีรัมย์ ปมแค้นแม่ถูกทำร้ายสะสม
นายศักดิ์นรินทร์ อายุ 31 ปี ลักลอบทำร้ายนายคงคา พ่อเลี้ยงตนเองจนเสียชีวิตที่บ้าน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ปมความขัดแย้งสะสมจากการถูกทำร้ายร่างกาย
เจ้าหน้าที่ สภ.นางรอง นำโดย ร.ต.อ.เฉลิมชัย เณรธรณี รองสารวัตรสอบสวน ได้รุดไปยังบ้านเลขที่หนึ่งภายในตำบลชุมแสง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. เพื่อตรวจสอบเหตุฆาตกรรมที่สร้างความสลดใจในครอบครัว หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตภายในที่พักอาศัย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว พบศพ นายคงคา อายุ 52 ปี นอนหงายเสียชีวิตโดยไม่มีเสื้อสวมใส่ บนศีรษะมีบาดแผลฉกรรจ์ขนาดใหญ่ทะลุเข้าไปถึงกะโหลกศีรษะ สภาพศพบ่งชี้ว่าถูกอาวุธมีดทำร้ายอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและหน่วยกู้ภัยได้เข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการตายอย่างละเอียดAlso readกปภ.เชียงราย ยันน้ำประปาสะอาดไร้สารหนูเกินมาตรฐาน ด้านจังหวัดชี้แจงสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
รายละเอียดการก่อเหตุและความขัดแย้ง
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือนายศักดิ์นรินทร์ อายุ 31 ปี ซึ่งเป็นลูกชายของ นางลูกจันทร์ อายุ 51 ปี และยังเป็นลูกเลี้ยงของผู้เสียชีวิตด้วย เหตุการณ์ความรุนแรงนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเที่ยงคืนของวันที่เกิดเหตุ ก่อนที่ร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกพบในเช้าตรู่เวลาประมาณ 05.00 น. หลังจากมีการต่อสู้ทางปากคำและอารมณ์ร้อนระหว่างทั้งสองฝ่าย
นางลูกจันทร์ ให้การว่าตนและนายคงคามีความสัมพันธ์ร่วมกันมาประมาณ 2 ปี ก่อนจะแยกทางกันเมื่อราว 1 เดือนก่อน เหตุผลหลักของการแยกทางคือการที่นายคงคาเคยทำร้ายร่างกายตนเองหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะที่นายศักดิ์นรินทร์เองก็เคยมีปัญหากับพ่อเลี้ยงจนเกือบต้องชกต่อยกันมาก่อนหน้านี้
ในคืนเกิดเหตุ นายคงคาได้มาพบที่บ้านเพื่อพยายามขอคืนดีกับนางลูกจันทร์ ทั้งสองได้ดื่มสุราและพูดคุยกันที่หน้าบ้าน ส่วนนายศักดิ์นรินทร์ไปดื่มสุราอยู่ที่บ้านเพื่อนทางฝั่งตรงข้าม การดื่มสุราทำให้เกิดความมึนเมาและนำมาสู่การทะเลาะวิวาทขึ้น เมื่อพ่อเลี้ยงทราบว่าการขอคืนดีไม่สำเร็จ จึงได้พูดข่มขู่ว่าจะฆ่าลูกทั้งครอบครัวให้หมดสิ้น
ปมแค้นสะสมและการตัดสินใจกระทำผิด
สถานการณ์พลิกผันเมื่อนายศักดิ์นรินทร์ได้ยินคำขู่ฆ่าดังกล่าว ประกอบกับความโกรธแค้นสะสมที่เห็นแม่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความทนทานต่อพฤติกรรมรุนแรงของพ่อเลี้ยงจึงหมดลง และตัดสินใจใช้อาวุธมีดเข้าทำร้ายพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิต โดยไม่สนใจคำห้ามปรามของแม่ที่เคยบอกให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
หลังจากทำร้ายพ่อเลี้ยงเสร็จสิ้น นายคงคาพยายามจะพาไปรักษาพยาบาลแต่ไม่ยอมไป กลับเดินเข้าไปนอนในบ้าน ส่วนนายศักดิ์นรินทร์หลังจากก่อเหตุได้หลบหนีออกจากพื้นที่ทันที เพื่อนที่ร่วมวงดื่มสุราในขณะนั้นคือ นายจตุรพร อายุ 39 ปี เลว่า ก่อนหลบหนี นายศักดิ์นรินทร์ได้เดินมาไหว้ขอโทษและบอกว่าทำผิดไปแล้ว จึงทำให้รู้ว่าเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น
ด้าน นางวาวอำไพ อายุ 60 ปี พี่สาวของผู้เสียชีวิต ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเคยทะเลาะกันบ่อยครั้งและชอบดื่มสุราเหมือนกัน แม้จะไม่ทราบรายละเอียดปมขัดแย้งที่ชัดเจนเพราะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ แต่ยอมรับว่าสถานการณ์ในครอบครัวมีความตึงเครียดมานานก่อนจะลุกลามจนเกิดเหตุร้ายแรงครั้งนี้ขึ้น
ผลกระทบทางกฎหมายและสถานะปัจจุบัน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นางรอง กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวนายศักดิ์นรินทร์ผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย นางลูกจันทร์ แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวิงวอนให้ลูกชายกลับมาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกกฎหมาย
การหลบหนีของนักโทษหรือผู้ต้องหาอาจส่งผลต่อความหนักเบาของโทษในอนาคต และทำให้กระบวนการสืบสวนล่าช้าขึ้น ดังนั้นการกลับมามอบตัวจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้คดีดำเนินไปอย่างราบรื่น และเป็นการแสดงความสำนึกผิดต่อครอบครัวและสังคมที่เสียหายจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้
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