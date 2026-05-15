ลูกชาย "สังข์ ดอกสะเดา" ยัน! พ่อยังไม่เสียชีวิต! เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ลูกชาย "สังข์ ดอกสะเดา" ได้ตัดสินใจยกเลิกการผ่าตัดและปฏิเสธการยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ

📆5/15/2026 5:46 AM
ลูกชาย "สังข์ ดอกสะเดา" ได้ตัดสินใจยกเลิกการผ่าตัดและปฏิเสธการยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ หลังจากที่พ่อ "สังข์ ดอกสะเดา" พบก้อนเนื้อในปอด และหมอสงสัยมะเร็งระยะแพร่กระจาย ล่าสุดลูกชายได้อัปเดตอาการของพ่อ โดยระบุว่าพ่อยังไม่เสียชีวิตแต่ขอให้ได้พักผ่อนอย่างสงบตามความปรารถนา

เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ลูกชาย "สังข์ ดอกสะเดา" ได้ตัดสินใจยกเลิกการผ่าตัดและปฏิเสธการยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ หลังโรคมะเร็งร้ายรุมเร้าจนถึงวินาทีสุดท้าย ต่อมาลูกชายยืนยันพ่อยังไม่เสียชีวิตแต่ขอให้ได้พักผ่อนอย่างสงบตามความปรารถนา อ่านข่าวต่อ : "สังข์ ดอกสะเดา" แน่นอก-หายใจไม่ออก พบก้อนเนื้อในปอด หมอสงสัยมะเร็งระยะแพร่กระจาย ล่าสุดลูกชายได้อัปเดตอาการของ "สังข์ ดอกสะเดา" โดยระบุว่า...

"คุณหมอบอกผมว่าการผ่าตัดมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้ ถึงสำเร็จ พ่อจะทรมาน ผมเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและปั๊มหัวใจ เพื่อให้พ่อได้อยู่กับทุกๆๆ คนยันลมหายใจสุดท้าย พ่อจะไม่ทรมาน พ่อจะไม่เหนื่อย พ่อจะแค่นอนหลับฝัน สุดท้ายพ่อจะค่อยๆๆ ถอยลงไปเอง ขอโทษทุกคนนะครับ ที่ผมบอกมาอธิบายแบบนี้ บีบหัว ใจผมสุดๆๆๆ เหมือนกันครับ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในการตัดสินใจของผม #MarttathanSakol #ลูกชายคนกลาง" ทั้งยังเผยต่อว่า...

"ขออธิบายให้เข้าใจนะครับ คุณพ่อยังไม่เสียนะครับเมื่อวานได้คุยปรึกษากับคุณหมอแล้ว ผลออกมาว่าว่าพ่อเป็นมะเร็ง ในการรักษาทีแรกคุณหมอจะให้เจาะคอเพื่อสะดวกในการช่วยหายใจ แต่เมื่อประเมินอาการของโรคแล้ว ร่างกายพ่ออาจจะรับไม่ไหวเพราะระหว่างการผ่าตัดมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้ และเมื่อถึงผ่าตัดเจาะคอสำเร็จ พ่อจะทรมารมากๆ ผมและครอบครัวเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและยื้อชีวิตด้วยการปั้มหัวใจ (อย่างที่พ่อเคยพูดขอและสั่งเสีย) เพื่อให้ตอนนี้พ่อได้อยู่กับทุกๆ คนจนลมหายใจสุดท้าย

