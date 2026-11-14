ลูกช้างป่าขาติดบ่วง จ.จันทบุรี สุขภาพดีขึ้น วางแผนปล่อยคืนธรรมชาติ
ลูกช้างป่าขาติดบ่วงที่ จ.จันทบุรี มีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ เจ้าหน้าที่เตรียมแผนปล่อยคืนธรรมชาติ 5 จุด โดยประชาชนงดเยี่ยมชมนับจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อป้องกันโรค
ลูกช้างป่าเพศผู้ที่มีอาการขาติดบ่วงได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ โดยปัจจุบันมีรายงานสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในการดูแลของ สถานีสัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัด จันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการฟื้นฟูร่างกายและวางแผนปล่อยกลับสู่ป่าในลำดับต่อไป
เหตุการณ์และการช่วยเหลือลูกช้างที่แก่งหางแมว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้รับการแจ้งเหตุจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า พบแม่ช้างป่าล้มลงบริเวณสวนยางพาราในอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในจุดดังกล่าวพบลูกช้างป่าเพศผู้ที่มีอายุประมาณ 1 ปี ยังคงเดินวนเวียนอยู่ใกล้กับซากแม่ช้างของตนอย่างใกล้ชิดAlso readรำลึก 14 ตุลา วุ่น! ผู้จัดโวยป้าย 'ทะลุฟ้า' ไม่เหมาะ ขอปลดด่วน ญาติวีรชนสวน ผู้จัดไม่เหลียวแล (มีคลิป)
จากการสังเกตการณ์เบื้องต้น พบว่าขาหน้าด้านซ้ายของลูกช้างป่าตัวดังกล่าวติดบ่วงอยู่ เจ้าหน้าที่ไม่รอช้าจึงได้วางมาตรการควบคุมพื้นที่และประสานทีมสัตวแพทย์เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยภารกิจสำคัญคือการเข้าช่วยเหลือลูกช้างที่ขาติดบ่วงอย่างระมัดระวัง
โชคดีที่บ่วงดังกล่าวไม่ได้รัดแน่นจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อตัวสัตว์ แต่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังสูงสุด เนื่องจากลูกช้างยังคงเดินวนเวียนอยู่ใกล้กับซากแม่ช้างตลอดเวลา เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงเกิดความเครียดหรือตกใจจนอาจเกิดอันตรายขึ้นในระหว่างกระบวนการช่วยเหลือ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการย้ายลูกช้างป่าเข้าสู่การดูแลของสถานีสัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สำเร็จอย่างปลอดภัยในช่วงดึกของวันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างใกล้ชิด
การดำเนินการนี้มีความจำเป็นเนื่องจากในพื้นที่เกิดฝนตกหนักและสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและการแพร่เชื้อโรคในลูกช้าง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สั่งการให้ทีมสัตวแพทย์เร่งดำเนินการชันสูตรสาเหตุการล้มของแม่ช้างอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงในขั้นตอนต่อไป
แผนการฟื้นฟูและประเมินพื้นที่ปล่อยคืนธรรมชาติ
สำหรับลูกช้างป่า หากเจ้าหน้าที่ตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจนไม่พบโรคอันตรายและบาดแผลหายเป็นปกติ จะมีการพิจารณา ดำเนินการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัย โดยคณะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้จัดทำแผนการจัดการด้านโภชนาการที่เหมาะสม
แผนดังกล่าวเน้นการเสริมพืชอาหารตามธรรมชาติเพื่อให้ลูกช้างมีโภชนาการที่ครบถ้วนที่สุดในการฟื้นตัว โดยในการเตรียมความพร้อมเพื่อการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการสำรวจและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เป้าหมายจำนวน 5 แห่ง
พื้นที่เป้าหมายทั้ง 5 แห่งได้แก่ 1. พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีสัตว์ป่าเขาสอยดาว 2. พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 3. พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำคลองประแกต 4. พื้นที่ป่าเขาละโมก หมู่ที่ 6 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และ 5. พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนด้านจังหวัดจันทบุรี
การตัดสินใจเลือกพื้นที่และกำหนดวันที่จะปล่อยลูกช้างป่าจะพิจารณาจากผลการประเมินความสมบูรณ์แข็งแรง พฤติกรรม และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านโรคอย่างเคร่งครัด ก่อนดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์
สถานะล่าสุดและข้อควรระวังของประชาชน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ทางสถานีสัตว์ป่าเขาสอยดาวได้เปิดเผยรายงานอัปเดตอาการล่าสุดของลูกช้างป่า ว่ามีสุขภาพโดยรวมค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งในด้านพฤติกรรมและการปรับตัว
ในด้านการกินอาหารและขับถ่ายเป็นปกติ ลูกช้างแสดงอาการตื่นตัวและยังสามารถเดินเล็มหาอาหารทั่วคอกได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าสัตว์กำลังมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
ในช่วงนี้ทางสถานีสัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการเข้าเยี่ยมชมนับแต่ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดและรักษาสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าไม่ให้คุ้นเคยกับมนุษย์มากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมืองดบริจาคอาหารทุกชนิด เนื่องจากอาหารทุกชนิดต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและเป็นไปตามแผนโภชนาการที่สัตวแพทย์กำหนดเท่านั้น เพื่อให้งานฟื้นฟูสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
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