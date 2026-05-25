ลูกชาย "ชาคริต" ทำลายสถิติคว้า 4 เหรียญจาก 6 รายการแข่งขันว่ายน้ำ
📆5/25/2026 11:27 PM
📰daradaily
ลูกชายของ "พ่อชาคริต แย้มนาม" และ "แม่แอน ภัททิรา" สามารถคว้า 4 เหรียญจาก 6 รายการแข่งขันว่ายน้ำได้ แม้จะพลาดเหรียญจากท่ากบท่าว่ายน้ำที่ถนัดที่สุดแต่ก็ลุกขึ้นสู้ และยังทำลายสถิติตัวเองด้วย

สู้สุดใจ!

"น้องโพธิ์" ลูก "พ่อชาคริต-แม่แอน" คว้า 4 เหรียญแข่งว่ายน้ำ ปรบมือให้เลยคนเก่ง "น้องโพธิ์" ลูกชายของ "พ่อชาคริต แย้มนาม" และ "แม่แอน ภัททิรา" ที่ล่าสุดเจ้าตัวสามารถคว้ามาได้ถึง 4 เหรียญจาก 6 รายการการแข่งขันว่ายน้ำ แม้ "น้องโพธิ์" จะพลาดเหรียญจากท่ากบท่าว่ายน้ำที่ถนัดที่สุดแต่ก็ลุกขึ้นสู้ และยังทำลายสถิติตัวเองด้วย อ่านข่าวต่อ : 7 ขวบ!

"น้องโพธิ์" ลูกชาย "ชาคริต" วันเกิดปีนี้มีบัตรประชาชนแล้วครับ โดย "แม่แอน" ได้โพสต์ภาพลูกชายด้วยความภูมิใจว่า...

"เก่งขึ้นมากเจ้าลูกชาย ถึงแม้จะผิดหวังพลาดเหรียญ จนเป๋เสียใจไปเลยจากท่าที่ถนัดที่สุด แต่ก็สู้สุดใจ จนคว้ามาได้ 4 เหรียญ จาก 6 ราย การแข่งขัน แต่ลูกรู้มั้ย พ่อกับแม่ภูมิใจมากๆ เพราะหนูทำลายสถิติ เวลาที่ตัวเองเคยทำได้แบบก้าวกระโดด ในทุกๆ ท่า ความผิดหวังเสียใจเป็นเรื่องธรรมดา แต่การลุกขึ้นสู้ใหม่นี่ล่ะ สำคัญมาก พ่อหนุ่มซ้อมน้อยแต่ซ้อมนะ ยิ่งโตขึ้น เด็กๆ เข้าใจเองเลย ว่าคู่แข่งเค้าก็เก่งขึ้น พัฒนาขึ้น สู้ต่อไปนะลูก ลูกไม่ท้อ แม่ก็พร้อม ซับพอร์ต ต่อไป รักลูกที่สุด" ปรบมือให้กับคนเก่งดังๆ ไปเลย ซึ่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมกับชื่นชม "น้องโพธิ์" กันมากมา

