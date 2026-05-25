ลูกชาย "ชาคริต" ทำลายสถิติคว้า 4 เหรียญจาก 6 รายการแข่งขันว่ายน้ำ

ลูกชายของ "พ่อชาคริต แย้มนาม" และ "แม่แอน ภัททิรา" สามารถคว้า 4 เหรียญจาก 6 รายการแข่งขันว่ายน้ำได้ แม้จะพลาดเหรียญจากท่ากบท่าว่ายน้ำที่ถนัดที่สุดแต่ก็ลุกขึ้นสู้ และยังทำลายสถิติตัวเองด้วย
สู้สุดใจ!
"น้องโพธิ์" ลูก "พ่อชาคริต-แม่แอน" คว้า 4 เหรียญแข่งว่ายน้ำ ปรบมือให้เลยคนเก่ง "น้องโพธิ์" ลูกชายของ "พ่อชาคริต แย้มนาม" และ "แม่แอน ภัททิรา" ที่ล่าสุดเจ้าตัวสามารถคว้ามาได้ถึง 4 เหรียญจาก 6 รายการการแข่งขันว่ายน้ำ แม้ "น้องโพธิ์" จะพลาดเหรียญจากท่ากบท่าว่ายน้ำที่ถนัดที่สุดแต่ก็ลุกขึ้นสู้ และยังทำลายสถิติตัวเองด้วย อ่านข่าวต่อ : 7 ขวบ!
"น้องโพธิ์" ลูกชาย "ชาคริต" วันเกิดปีนี้มีบัตรประชาชนแล้วครับ โดย "แม่แอน" ได้โพสต์ภาพลูกชายด้วยความภูมิใจว่า...
"เก่งขึ้นมากเจ้าลูกชาย ถึงแม้จะผิดหวังพลาดเหรียญ จนเป๋เสียใจไปเลยจากท่าที่ถนัดที่สุด แต่ก็สู้สุดใจ จนคว้ามาได้ 4 เหรียญ จาก 6 ราย การแข่งขัน แต่ลูกรู้มั้ย พ่อกับแม่ภูมิใจมากๆ เพราะหนูทำลายสถิติ เวลาที่ตัวเองเคยทำได้แบบก้าวกระโดด ในทุกๆ ท่า ความผิดหวังเสียใจเป็นเรื่องธรรมดา แต่การลุกขึ้นสู้ใหม่นี่ล่ะ สำคัญมาก พ่อหนุ่มซ้อมน้อยแต่ซ้อมนะ ยิ่งโตขึ้น เด็กๆ เข้าใจเองเลย ว่าคู่แข่งเค้าก็เก่งขึ้น พัฒนาขึ้น สู้ต่อไปนะลูก ลูกไม่ท้อ แม่ก็พร้อม ซับพอร์ต ต่อไป รักลูกที่สุด" ปรบมือให้กับคนเก่งดังๆ ไปเลย ซึ่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมกับชื่นชม "น้องโพธิ์" กันมากมา
ลูกชาย \ชาคริต\ กีฬา ว่ายน้ำ คว้าเหรียญ พลาดเหรียญ ทำลายสถิติ ลุกขึ้นสู้ พ่อกับแม่ภูมิใจ คนเก่งดังๆ กำลังใจ ชื่นชม