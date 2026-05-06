ลูกกวาง พจนีย์ ขอความเป็นส่วนตัว หลังมีคนเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

📆5/6/2026 8:03 AM
📰Thairath_Ent
ลูกกวาง พจนีย์ ศรีภิญโญ ภรรยาของนักแสดงตลก แดนนี่ ศรีภิญโญ ผู้ล่วงลับ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเล่าว่า มีคนเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอความเป็นส่วนตัวและไม่สะดวกรับแขก

เมื่อไม่นานมานี้ ลูกกวาง พจนีย์ ศรีภิญโญ ภรรยาของ นักแสดงตลก ผู้ล่วงลับ แดนนี่ ศรีภิญโญ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีคนเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและต้องการ ความเป็นส่วนตัว มากขึ้น ในโพสต์ดังกล่าว ลูกกวางได้ขอความเข้าใจจากแฟนๆ และผู้ที่ต้องการมาเยี่ยมเยียนว่า ตอนนี้เธอไม่สะดวกในการพบปะพูดคุยกับใคร และขอให้ทุกคนเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เธอกำลังพยายามฟื้นฟูจิตใจหลังจากสูญเสียสามีไป ลูกกวางได้ระบุในโพสต์ว่า บ้านของเธอมีคนอยู่เยอะมากในตอนนี้ ไม่ใช่แค่เธอและลูกสาวคนเดียว แต่เธอต้องการเวลาเพื่อพาใจตัวเองให้ปกติก่อน และขอให้ทุกคนไม่ต้องห่วงใจเกินไป นอกจากนี้ เธอยังได้ระบุด้วยว่า ตอนนี้เธอไม่สะดวกในการรับฝากขายที่ให้ใครทั้งนั้น และขอให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกของเธอในช่วงเวลานี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของบ้านลูกกวาง โดยเธอได้เล่าถึงสาเหตุว่า วันนั้นมีพี่น้องมาทำสวนให้ และเปิดประตูไว้ ซึ่งทำให้คนอื่นสามารถเข้ามาได้โดยไม่ได้รับอนุญาต นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เธอต้องการ ความเป็นส่วนตัว มากขึ้น และขอให้ทุกคนเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเธอ ในขณะเดียวกัน แฟนๆ และผู้ที่ติดตามเธอได้แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับลูกกวางผ่านทาง โซเชียลมีเดีย โดยมีคอมเมนต์ต่างๆ เช่น การให้กำลังใจถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ต้องมีมารยาทและกาลเทศะด้วยเนอะ, ส่งกำลังใจนะคะ อย่าข้ามเส้นความส่วนตัว และความปลอดภัยของแม่ลูกกวางและน้องเอวานะคะ เป็นต้น ลูกกวาง พจนีย์ ศรีภิญโญ เป็นภรรยาของ นักแสดงตลก ชื่อดัง แดนนี่ ศรีภิญโญ ผู้ล่วงลับไปเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเธอต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างมาก และต้องดูแลลูกสาวคนเดียวของเธอ นอกจากนี้ เธอยังต้องรับมือกับการดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่มีสามีคอยอยู่ข้างๆ ซึ่งทำให้เธอต้องการเวลาเพื่อฟื้นฟูจิตใจและพาใจตัวเองให้ปกติก่อน ในขณะเดียวกัน เธอยังต้องดูแลลูกสาวและครอบครัวของเธอ ซึ่งทำให้เธอต้องการ ความเป็นส่วนตัว มากขึ้น และขอให้ทุกคนเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเธ.

