ลีโอ ธธิป ลั่นรักในวรรณคดีดังเกินคาด ยอดฟัง 3 แสนต่อเดือน
ลีโอ ธธิป จากยุ้งข้าวเรคคอร์ด ปล่อยเพลง รักในวรรณคดี คว้ายอดฟังกว่า 3 แสนคนต่อเดือน ด้วยแนวคิดเปลี่ยนรักสมหวังเป็นความผิดหวังผ่านมุมมองเงาะป่า
ลีโอ ธธิป นักร้องนำจากค่าย ยุ้งข้าวเรคคอร์ด ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ " รักในวรรณคดี" ออกมาสร้างปรากฏการณ์ ยอดฟังทะลุ 3 แสนคนภายในเดือนแรก โดยผลงานเพลงนี้เกิดจากการสร้างสรรค์เนื้อหาทำนองและเรียบเรียงดนตรีด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากแนวเพลงเดิมที่เคยนำเสนอมาในวงการเพลงไทยอย่างสิ้นเชิง
แนวคิดเปลี่ยนรักสมหวังเป็นความผิดหวัง
เพลง รักในวรรณคดี เป็นการนำเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง สังข์ทองกับรจนา มาตีความในมุมกลับจากเดิมที่ความรักจบลงอย่างสมหวัง แต่ในเวอร์ชันใหม่นี้เสนอให้เห็นความรักที่ผิดหวังผ่านมุมมองของตัวละคร "เงาะป่า" ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้สึกเสียสละและเสียใจอย่างลึกซึ้ง ลีโอ ธธิป เล่าว่าตนเองสนใจเครื่องคีย์บอร์ดและเปียโนมาโดยตลอด ก่อนจะทดลองแต่งเพลงเองจากการฝึกเล่นผ่านยูทูบและเกิดความสนุกจนอยากพัฒนาให้เป็นผลงานจริงจัง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ในค่ายให้ลองทำเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากAlso readเปิดใจ “เบสท์ คำสิงห์” CEO บริษัท ไม่ได้โม้ ขอสานฝันตัวเองเป็นผู้จัดป้ายแดง
การตีความใหม่ของตัวละครเงาะป่า
ในกระบวนการสร้างสรรค์เพลง ลีโอ ธธิป เลือกที่จะพลิกมุมมองจากการเล่าเรื่องในภาพรวมหรือมุมมองของสังข์ทอง มาเป็นการเล่าจากสายตาของเงาะป่าแทน โดยสมมติฐานที่ใช้ในเนื้อเพลงคือ เงาะป่าไม่สามารถแปลงกายได้และมีเพียงตัวกับหัวใจเพียงเท่านั้น ในขณะที่รจนาเลือกคู่ที่ดีกว่า ทำให้เงาะป่าต้องเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ ซึ่งการตีความนี้ถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้เพลงมีความลึกซึ้งและแตกต่างจากเพลงอื่นๆ ในหัวข้อเดียวกันที่มีอยู่เดิมในตลาดเพลงไทย
ผสมดนตรีไทยกับป๊อปคอนเทมโพรารี
ด้านรูปแบบดนตรี ลีโอ ธธิป ได้นำดนตรีป๊อปมาผสมผสานกับดนตรีไทยเดิมอย่างกลมกลืน โดยมีการใช้เครื่องดนตรีอย่างระนาด ขิม และขลุ่ย เข้ามาช่วยเพิ่มกลิ่นอายความเป็นไทย โดยยังคงไว้ซึ่งสไตล์การร้องที่มีลูกเอื้อนแบบลูกทุ่งแต่ไม่หนักไปทางลูกทุ่งจ๋า ทำให้เกิดเป็นแนวเพลงลูกทุ่งฟิวชันที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการทดลองสไตล์ใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ได้อย่างชัดเจน
ผลลัพธ์เกินคาดและแผนงานในอนาคต
กระแสตอบรับต่อเพลง รักในวรรณคดี กลับมาดีกว่าที่ลีโอ ธธิป คาดคิดไว้เป็นอย่างมาก โดยมียอดผู้ฟังสะสมกว่า 3 แสนคนภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน ซึ่งสร้างความอุ่นใจให้กับศิลปินอย่างมาก หลังจากที่ได้ห่างหายจากวงการไปเกือบหนึ่งปีและกังวลว่าแฟนคลับจะเลือนหายไป แต่อย่างไรก็ตาม ลีโอ ธธิป บอกว่ายังมีความท้าทายด้านการร้องอยู่บ้างเนื่องจากเนื้อเพลงมีปริมาณมากและจังหวะหายใจมีน้อย ทำให้ต้องมีการซ่อนเทคนิคการหายใจไว้หลายจุดในท่อนเพลง ซึ่งเขาคัดให้ผลงานชิ้นนี้อยู่ที่ 9.5 คะแนนจากความสมบูรณ์แบบ
ภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์
สำหรับมิวสิกวิดีโอเพลง รักในวรรณคดี ทีมงานยุ้งข้าวเรคคอร์ดได้ใช้วิธีการสื่อสารผ่านภาพที่กระชับแต่สื่อความหมายได้มาก โดยไม่เน้นการแสดงตามเนื้อเพลงตรงๆ แต่เป็นการเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครสามตัว ได้แก่ ลีโอ ธธิป ที่แสดงเป็นเงาะป่า และมีนางรำสองคนรับบทเป็นสังข์ทองและรจนาอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ ลีโอ ธธิป ยังเปิดเผยว่ามีการเปลี่ยนแปลงลุคผมด้วยตนเองโดยไม่ได้ปรึกษาใคร เพราะต้องการดูโตขึ้นและมีความเป็นผู้ชายมากขึ้น ซึ่งตรงกับบุคลิกที่ตนเองต้องการนำเสนอควบคู่ไปกับความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน
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