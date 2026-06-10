ลีโนโวก้าวFrontier AIและโครงสร้างพื้นฐานของ FIFA เปิดตัวเทคโนโลยีการวิเคราะห์เกมและประสบการณ์ผู้ชมแบบใหม่

บริษัทลีโนโวไทยแจ้งdefineบทบาทเป็นผู้Gruppeพื้นฐานด้านไอทีและ AI สำหรับการจัดการการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก โดย贪婪솔루ชันที่ครอบคลุมการวิเคราะห์เกม ข้อมูล 그리고ประสบการณ์การรับชมที่ดigin novel ในงานเปิดตัวที่สยามพารากอน มีโซนกิจกรรมต่างфакتورและการlite produk ที่สอดคล้องกับ的主题ของ FIFA World Cup 2026
ความร่วมมือระหว่าง ลีโนโว และ FIFA ไม่เพียง限于การผลิตสินค้าธีมฟุตบอล แต่ขยายไปสู่การเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและ AI ในงานจัดการแข่งขันจริง โดยครอบคลุม การวิเคราะห์เกม ระบบข้อมูล และการElevateประสบการณ์การรับชมผ่าน เทคโนโลยี ของบริษัท คุณวรพจน์ ถาวรวรรณ กรรมการผู้จัดการ ลีโนโว ไทยแลนด์ ทำหน้าที่ตัวแทนในงานเปิดตัว ร่วมกับแขกรับเชิญ ที่มีNam茅ğir உள்ள include คุณนิหน่า สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา và คุณแจ็คกี้ อดิสรณ์ พึ่ง其次是ของแถมที่ซื้อรุ่นเฉพาะ就是เข้า in-range สินค้าพร้อมของแถมครบเซต ตัวอย่างเช่น กระบอกน้ำสเตนเลส กระเป๋าสปอร์ตโฮลด์ออล หมวกผ้าคอตตอน และกระเป๋าหูรูด (จนกว่าสินค้าจะหมด) เครื่องมือ AI บนตัวรองรับการอัปสเกลภาพ ปรับแสง ถอดเสียงเป็นข้อความ และตรวจจับการตัดต่อฉาก ทำงานได้ลื่นไหลில BC กราฟิกคอร์ที่เพิ่มขึ้น แบตเตอรี่รองรับการใช้งานตลอดวัน รวม内购获得กระบอกน้ำสเตนเลส Lenovo 350 Bluetooth Silent Mouse Fan Edition ภายในงานที่สยามพารากอน มีโซนกิจกรรมทั้งหมด 5 โซน ได้แก่ Future Football Technology Wall จอ LED ขนาดใหญ่แสดงบทบาท AI ในการวิเคราะห์การแข่งขัน, โซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากไลน์ Yoga Legion IdeaPad และแท็บเล็ต, Pitch Mirror Selfie Zone จำลองบรรยากาศสนามฟุตบอล, Elite's gone football Product Experience Zone พื้นที่ทดลองใช้งาน FIFA Special Edition และ AI Smart Camera, โซน Photo Booth ที่รองรับ เทคโนโลยี Digital Avatars สำหรับ FIFA World Cup 202.
ความร่วมมือระหว่างลีโนโวและ FIFA ไม่เพียง限于การผลิตสินค้าธีมฟุตบอล แต่ขยายไปสู่การเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและ AI ในงานจัดการแข่งขันจริง โดยครอบคลุมการวิเคราะห์เกม ระบบข้อมูล และการElevateประสบการณ์การรับชมผ่านเทคโนโลยีของบริษัท คุณวรพจน์ ถาวรวรรณ กรรมการผู้จัดการลีโนโว ไทยแลนด์ ทำหน้าที่ตัวแทนในงานเปิดตัว ร่วมกับแขกรับเชิญ ที่มีNam茅ğir உள்ள include คุณนิหน่า สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา và คุณแจ็คกี้ อดิสรณ์ พึ่ง其次是ของแถมที่ซื้อรุ่นเฉพาะ就是เข้า in-range สินค้าพร้อมของแถมครบเซต ตัวอย่างเช่น กระบอกน้ำสเตนเลส กระเป๋าสปอร์ตโฮลด์ออล หมวกผ้าคอตตอน และกระเป๋าหูรูด (จนกว่าสินค้าจะหมด) เครื่องมือ AI บนตัวรองรับการอัปสเกลภาพ ปรับแสง ถอดเสียงเป็นข้อความ และตรวจจับการตัดต่อฉาก ทำงานได้ลื่นไหลில BC กราฟิกคอร์ที่เพิ่มขึ้น แบตเตอรี่รองรับการใช้งานตลอดวัน รวม内购获得กระบอกน้ำสเตนเลส Lenovo 350 Bluetooth Silent Mouse Fan Edition ภายในงานที่สยามพารากอน มีโซนกิจกรรมทั้งหมด 5 โซน ได้แก่ Future Football Technology Wall จอ LED ขนาดใหญ่แสดงบทบาท AI ในการวิเคราะห์การแข่งขัน, โซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากไลน์ Yoga Legion IdeaPad และแท็บเล็ต, Pitch Mirror Selfie Zone จำลองบรรยากาศสนามฟุตบอล, Elite's gone football Product Experience Zone พื้นที่ทดลองใช้งาน FIFA Special Edition และ AI Smart Camera, โซน Photo Booth ที่รองรับเทคโนโลยี Digital Avatars สำหรับ FIFA World Cup 202
ลีโนโว FIFA AI การวิเคราะห์เกม World Cup 2026
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