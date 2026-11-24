ลีน่า-หมิว จัดปาร์ตี้ LENA & MIU Girls Night Out ฉลองวันเกิดกลางศูนย์การค้า
ลีน่า ลลินา และหมิว ณัชชา ร่วมฉลองวันเกิดกับแฟนคลับที่ Union Hall ด้วยการแสดงสดครบวงจร สร้างรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข
ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ทท์ และหมิว-ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ เปิดเวทีฉลองวันเกิดล่วงหน้าในชื่อ ' LENA & MIU Girls Night Out Birthday Party' เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ โดยแฟนคลับพร้อมใจกันสร้างบรรยากาศสุดคึกคักให้กับสองสาวศิลปินระดับแถวหน้าของไทยอย่างแน่นขนัด
การเริ่มต้นงานเต็มไปด้วยพลังงานมหาศาล เมื่อลีน่าและหมิวขึ้นร้องเมดเลย์เพลง Training Season และ OK นะคะ โดยทั้งคู่ระเบิดพลังร้องเต้นอย่างเต็มที่ตั้งแต่เพลงแรกเพื่อปลุกอุณหภูมิในฮอลล์ให้พุ่งสูงทันที ก่อนที่พิธีกรดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ จะเข้ามารับหน้าที่ดูแลความลื่นไหลของการแสดงและทักทายแฟนคลับแบบกันเองเพื่อสร้างความผ่อนคลายAlso readMiu Miu ประกาศแต่งตั้ง “เบ็คกี้ รีเบคก้า” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด
ช่วงกิจกรรมแรกคือเกม Dancing Queen ที่เปิดคลิปให้ลีน่า-หมิว ดูแล้วเต้นตาม ซึ่งสร้างความตื่นเต้นเพราะทุกการขยับอวัยวะเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงฮาจากแฟนๆ ได้ไม่ขาดสาย หลังเปลี่ยนชุดเสร็จ ทั้งคู่ต่างโชว์สกิลソロอย่างเต็มที่ โดยลีน่าเลือกเพลง Gee ส่วนหมิวเลือกเพลงเกรงใจที่มีท่าเต้นเซอร์ไพรส์สุดขี้เล่น
การกลับมารวมตัวกันของทั้งสองสาวร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษอย่างอ๊ะอาย-โจริญ จากวง 4EVE ในเพลงสิ่งเล็กน้อย ทำเอาบรรยากาศในงานคึกคักจนแทบไม่มีใครอยากนั่งติดเก้าอี้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว โดยทั้งสองสาวมองว่าเวทีนี้ไม่มีคำว่าแขก มีแต่คำว่าแก๊งเดียวกันที่พร้อมสร้างความบันเทิงอย่างเต็มที่
ช่วงโชว์เดี่ยวของหมิวปิดท้ายด้วยเพลงระดับตำนาน Gangnam Style ที่ออกมาพร้อมมอเตอร์ไซค์คันจิ๋วและแว่นดำเพิ่มความเท่จนคนดูแทบอยากลุกขึ้นเต้นตามทั้งหมด ขณะที่ช่วงไฮไลต์อบอุ่นหัวใจคือ LUMI ลูกสาวของลีน่า ขึ้นเวทีร้องเพลงผู้ชายในฝันกับแม่ด้วยกลิ่นอายลูกทุ่งน่ารักๆ พร้อมพร็อพร่มขนฟูสีชมพูและปีกนางฟ้าที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชม
กิจกรรมระหว่างโชว์ยังรวมถึงเกม Vaseline Glow Relay พูดเป๊ะ ผิวปัง ที่สร้างเสียงหัวเราะเมื่อบทบาทของลีน่า-หมิว-ลูมี่ ต้องแข่งกับแฟนคลับในการพูดชื่อผลิตภัณฑ์และสโลแกนให้ถูกต้องในเวลาจำกัด ซึ่งต้องอาศัยความจำและความว่องไวอย่างสูงในการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลหรือของรางวัล
ช่วงเป่าเค้กวันเกิดเป็นโมเมนต์ที่เปลี่ยนจากความสนุกสุดเหวี่ยงมาสู่ความอบอุ่น เมื่อลีน่าและหมิวเปิดใจพูดถึงความรู้สึกตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยถ่ายทอดคำขอบคุณและความรักที่มีต่อแฟนๆ อย่างจริงใจจนทั้งคู่กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวและกลายเป็นภาพความทรงจำที่ประทับใจที่สุด
ปิดท้ายค่ำคืนด้วยเพลงขอบคุณที่รักกันที่ลีน่า-หมิวร้องส่งความรักกลับไปถึงแฟนๆ พร้อมเดินทักทายรอบฮอลล์อย่างใกล้ชิดก่อนจะจบโชว์ลงด้วยความทรงจำที่เต็มไปด้วยความมันส์ ความน่ารัก ความหวาน และน้ำตาแห่งความสุขที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในค่ำคืนประวัติศาสตร์นี้
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