ลีน่า-หมิว ถึงฝรั่งเศส! เตรียมร่วมงาน CHANEL Cruise 2026/27

ลีน่า ลลินา และ หมิว ณัชชา เดินทางถึงฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ CHANEL Cruise 2026/27 ในฐานะแขกคนสำคัญ สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับและวงการแฟชั่น
ความตื่นเต้นกำลังทวีคูณเมื่อสองนักแสดงสาวไทยชื่อดัง ลีน่า ลลินา และ หมิว ณัชชา เดินทางถึงประเทศ ฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมงาน แฟชั่นโชว์ ระดับโลก CHANEL Cruise 2026/27 ที่เมือง บียาร์ริตซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส ทั้งคู่ได้รับเชิญให้เป็นแขกคนสำคัญของ CHANEL ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมและอิทธิพลในวงการแฟชั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลีน่าและหมิวได้รับโอกาสอันพิเศษนี้ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมชม แฟชั่นโชว์ CHANEL Fall/Winter 2026 ที่จัดขึ้นในประเทศ ฝรั่งเศส เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีคครั้งแรกสำหรับทั้งสองคน ก่อนที่จะเดินทางไปยัง ฝรั่งเศส ลีน่าและหมิวได้ใช้เวลาพักผ่อนและทำงานที่ประเทศอิตาลี สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับด้วยภาพบรรยากาศสดใสจากเมืองมิลาน ทั้งคู่ได้อัปเดตกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทำให้แฟนคลับได้ร่วมลุ้นและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเข้าร่วมงาน แฟชั่นโชว์ เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ CHANEL และเป็นโอกาสในการโปรโมทภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระดับโลกอีกด้วย ความคาดหวังของแฟนคลับนั้นสูงมาก เนื่องจากทั้งลีน่าและหมิวมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสามารถในการนำเสนอแฟชั่นได้อย่างโดดเด่น หลายคนต่างเฝ้ารอที่จะได้ชมลุคของทั้งสองสาวในวันที่ 28 เมษายนนี้ และเชื่อมั่นว่าทั้งคู่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานและผู้ชมทั่วโลกได้อย่างแน่นอน ล่าสุด ลีน่าและหมิวได้เดินทางถึงเมือง บียาร์ริตซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส เรียบร้อยแล้ว ทั้งคู่ได้แบ่งปันภาพบรรยากาศการเดินทางผ่านทาง Instagram Stories โดยเผยให้เห็นภาพจากหน้าต่างเครื่องบิน และภาพการ์ดเชิญที่ได้รับจาก CHANEL ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก แฟนคลับต่างแสดงความยินดีและให้กำลังใจผ่านทางคอมเมนต์มากมาย หลายคนต่างคาดการณ์ถึงชุดที่จะสวมใส่ในงาน แฟชั่นโชว์ และหวังว่าทั้งคู่จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการแฟชั่นได้ การเข้าร่วมงาน CHANEL Cruise 2026/27 ของลีน่าและหมิวไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นและสร้างชื่อเสียงในระดับสากล ความสำเร็จของทั้งคู่เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและความพยายามสามารถนำไปสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่ได้เสมอ มาร่วมกันลุ้นและส่งกำลังใจให้กับลีน่าและหมิวในการเข้าร่วมงาน แฟชั่นโชว์ CHANEL Cruise 2026/27 ที่เมือง บียาร์ริตซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส ในวันที่ 28 เมษายนนี.
ความตื่นเต้นกำลังทวีคูณเมื่อสองนักแสดงสาวไทยชื่อดัง ลีน่า ลลินา และ หมิว ณัชชา เดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ระดับโลก CHANEL Cruise 2026/27 ที่เมืองบียาร์ริตซ์ ประเทศฝรั่งเศส ทั้งคู่ได้รับเชิญให้เป็นแขกคนสำคัญของ CHANEL ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมและอิทธิพลในวงการแฟชั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลีน่าและหมิวได้รับโอกาสอันพิเศษนี้ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ CHANEL Fall/Winter 2026 ที่จัดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีคครั้งแรกสำหรับทั้งสองคน ก่อนที่จะเดินทางไปยังฝรั่งเศส ลีน่าและหมิวได้ใช้เวลาพักผ่อนและทำงานที่ประเทศอิตาลี สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับด้วยภาพบรรยากาศสดใสจากเมืองมิลาน ทั้งคู่ได้อัปเดตกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทำให้แฟนคลับได้ร่วมลุ้นและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ CHANEL และเป็นโอกาสในการโปรโมทภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระดับโลกอีกด้วย ความคาดหวังของแฟนคลับนั้นสูงมาก เนื่องจากทั้งลีน่าและหมิวมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสามารถในการนำเสนอแฟชั่นได้อย่างโดดเด่น หลายคนต่างเฝ้ารอที่จะได้ชมลุคของทั้งสองสาวในวันที่ 28 เมษายนนี้ และเชื่อมั่นว่าทั้งคู่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานและผู้ชมทั่วโลกได้อย่างแน่นอน ล่าสุด ลีน่าและหมิวได้เดินทางถึงเมืองบียาร์ริตซ์ ประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว ทั้งคู่ได้แบ่งปันภาพบรรยากาศการเดินทางผ่านทาง Instagram Stories โดยเผยให้เห็นภาพจากหน้าต่างเครื่องบิน และภาพการ์ดเชิญที่ได้รับจาก CHANEL ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก แฟนคลับต่างแสดงความยินดีและให้กำลังใจผ่านทางคอมเมนต์มากมาย หลายคนต่างคาดการณ์ถึงชุดที่จะสวมใส่ในงานแฟชั่นโชว์ และหวังว่าทั้งคู่จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการแฟชั่นได้ การเข้าร่วมงาน CHANEL Cruise 2026/27 ของลีน่าและหมิวไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นและสร้างชื่อเสียงในระดับสากล ความสำเร็จของทั้งคู่เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและความพยายามสามารถนำไปสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่ได้เสมอ มาร่วมกันลุ้นและส่งกำลังใจให้กับลีน่าและหมิวในการเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ CHANEL Cruise 2026/27 ที่เมืองบียาร์ริตซ์ ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 28 เมษายนนี
ลีน่า ลลินา หมิว ณัชชา CHANEL แฟชั่นโชว์ ฝรั่งเศส บียาร์ริตซ์ Cruise 2026/27
