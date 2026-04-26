ลีน่า-หมิว ถึงฝรั่งเศส! เตรียมร่วมงาน CHANEL Cruise 2026/27

ลีน่า ลลินาหมิว ณัชชาCHANEL
📆4/26/2026 4:07 PM
📰daradaily
ลีน่า ลลินา และ หมิว ณัชชา เดินทางถึงฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ CHANEL Cruise 2026/27 ในฐานะแขกคนสำคัญ สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับและวงการแฟชั่น

ความตื่นเต้นกำลังทวีคูณเมื่อสองนักแสดงสาวไทยชื่อดัง ลีน่า ลลินา และ หมิว ณัชชา เดินทางถึงประเทศ ฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมงาน แฟชั่นโชว์ ระดับโลก CHANEL Cruise 2026/27 ที่เมือง บียาร์ริตซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส ทั้งคู่ได้รับเชิญให้เป็นแขกคนสำคัญของ CHANEL ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมและอิทธิพลในวงการแฟชั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลีน่าและหมิวได้รับโอกาสอันพิเศษนี้ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมชม แฟชั่นโชว์ CHANEL Fall/Winter 2026 ที่จัดขึ้นในประเทศ ฝรั่งเศส เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีคครั้งแรกสำหรับทั้งสองคน ก่อนที่จะเดินทางไปยัง ฝรั่งเศส ลีน่าและหมิวได้ใช้เวลาพักผ่อนและทำงานที่ประเทศอิตาลี สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับด้วยภาพบรรยากาศสดใสจากเมืองมิลาน ทั้งคู่ได้อัปเดตกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทำให้แฟนคลับได้ร่วมลุ้นและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเข้าร่วมงาน แฟชั่นโชว์ เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ CHANEL และเป็นโอกาสในการโปรโมทภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระดับโลกอีกด้วย ความคาดหวังของแฟนคลับนั้นสูงมาก เนื่องจากทั้งลีน่าและหมิวมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสามารถในการนำเสนอแฟชั่นได้อย่างโดดเด่น หลายคนต่างเฝ้ารอที่จะได้ชมลุคของทั้งสองสาวในวันที่ 28 เมษายนนี้ และเชื่อมั่นว่าทั้งคู่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานและผู้ชมทั่วโลกได้อย่างแน่นอน ล่าสุด ลีน่าและหมิวได้เดินทางถึงเมือง บียาร์ริตซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส เรียบร้อยแล้ว ทั้งคู่ได้แบ่งปันภาพบรรยากาศการเดินทางผ่านทาง Instagram Stories โดยเผยให้เห็นภาพจากหน้าต่างเครื่องบิน และภาพการ์ดเชิญที่ได้รับจาก CHANEL ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก แฟนคลับต่างแสดงความยินดีและให้กำลังใจผ่านทางคอมเมนต์มากมาย หลายคนต่างคาดการณ์ถึงชุดที่จะสวมใส่ในงาน แฟชั่นโชว์ และหวังว่าทั้งคู่จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการแฟชั่นได้ การเข้าร่วมงาน CHANEL Cruise 2026/27 ของลีน่าและหมิวไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นและสร้างชื่อเสียงในระดับสากล ความสำเร็จของทั้งคู่เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและความพยายามสามารถนำไปสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่ได้เสมอ มาร่วมกันลุ้นและส่งกำลังใจให้กับลีน่าและหมิวในการเข้าร่วมงาน แฟชั่นโชว์ CHANEL Cruise 2026/27 ที่เมือง บียาร์ริตซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส ในวันที่ 28 เมษายนนี.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ตลาดคริปโทไทยยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับโลก Bitkub, ShardLab และ SCB 10X ร่วมมือจัดงาน SEABW 2026 ดึงดูดสายตาชาวโลกตลาดคริปโทไทยยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับโลก Bitkub, ShardLab และ SCB 10X ร่วมมือจัดงาน SEABW 2026 ดึงดูดสายตาชาวโลกแม้ประเทศไทยจะมีผู้ใช้งานคริปโทเคอร์เรนซีสูงถึง 5 ล้านคน และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของตลาด แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับสากล Bitkub, ShardLab และ SCB 10X จึงร่วมมือกันจัดงาน Southeast Asia Blockchain Week 2026 (SEABW 2026) เพื่อแสดงศักยภาพของตลาดคริปโทไทยและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
Read more »

มช. คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานวิชาการและสร้างผลกระทบต่อสังคมมช. คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานวิชาการและสร้างผลกระทบต่อสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากเวที Times Higher Education (THE) Awards Asia 2026 และการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 พร้อมทั้งจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 60 แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านวิชาการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Read more »

บิวกิ้น-พีพี คว้า 2 รางวัลใหญ่ WIEA International Entertainment Awards 2026 สร้างชื่อเสียงให้ไทย!บิวกิ้น-พีพี คว้า 2 รางวัลใหญ่ WIEA International Entertainment Awards 2026 สร้างชื่อเสียงให้ไทย!บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ พีพี กฤษฏ์ คว้ารางวัล “ศิลปินนานาชาติผู้ทรงอิทธิพล” และ “ศิลปินต่างประเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2026” จากเวที WIEA International Entertainment Awards 2026 ที่มาเก๊า สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคลับและวงการบันเทิงไทย
Read more »

LIVE 🔴 ถ่ายทอดสด 'นครราชสีมา 3M Films พบ อิหร่าน' วอลเลย์บอลสโมสรหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026LIVE 🔴 ถ่ายทอดสด 'นครราชสีมา 3M Films พบ อิหร่าน' วอลเลย์บอลสโมสรหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026LIVE 🔴 ดูวอลเลย์บอลสด “นครราชสีมา 3M Films พบ เมห์เรกัน นูร์ คลับ” ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อิหร่าน รายการ “สโมสรหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026” (AVC Women’s Champions League 2026) ผลวอลเลย์บอลล่าสุด ตารางวอลเลย์บอลวันนี้ เวลา 19.00 น.
Read more »

เซบาสเตียน ซาเว่ ทุบสถิติโลก 1:59:30 ลอนดอนมาราธอน 2026เซบาสเตียน ซาเว่ ทุบสถิติโลก 1:59:30 ลอนดอนมาราธอน 2026เซบาสเตียน ซาเว่ สร้างประวัติศาสตร์วิ่งต่ำกว่า 2 ชั่วโมง 1:59:30 ลอนดอนมาราธอน 2026 ทำลายสถิติโลกเดิมขาด
Read more »

สสว.จัดงาน OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026 ยกระดับเอสเอ็มอีสสว.จัดงาน OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026 ยกระดับเอสเอ็มอีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมจัดงาน OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026 มหกรรมยกระดับ SMEs ไทยครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ, Workshop, มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
Read more »



