ลิเวอร์พูล ไม่พิจารณา อลอนโซ่ เป็นแคนดิเดตสำหรับตำแหน่งเฮดโค้ช

📆6/1/2026 11:41 PM
📰siamsport_news
ลิเวอร์พูล ไม่ได้พิจารณา อลอนโซ่ เป็นแคนดิเดตสำหรับตำแหน่งเฮดโค้ชของสโมสร เนื่องจากเขาต้องการอำนาจควบคุมงานด้านฟุตบอลมากกว่าที่สโมสรพร้อมมอบให้

กระนั้นเมื่อ อลอนโซ่ ได้เข้ารับงานคุม เชลซี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ลิเวอร์พูล ตัดสินใจไม่พิจารณา อดีตกองกลางชาวสเปน เป็นแคนดิเดตสำหรับตำแหน่ง เฮดโค้ช ของสโมสรตั้งแต่แรก”ไม่เคยถูกมองว่าเป็นแคนดิเดตตัวจริง” สำหรับตำแหน่ง กุนซือ ลิเวอร์พูล ขณะที่ คริส วิลเลียมส์ เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติสเปน ถูกตัดชื่อออกจากตัวเลือกตั้งแต่เดือนมีนาคม เนื่องจากเขาต้องการ”อำนาจควบคุมงานด้านฟุตบอล” มากกว่าที่สโมสรพร้อมมอบให้น่าสนใจว่า ตำแหน่งของ อลอนโซ่ ที่ เชลซี คือ”ผู้จัดการทีม” (Manager) ไม่ใช่” เฮดโค้ช ” (Head Coach) แม้ พอล จอยซ์ เหยี่ยวข่าวจาก”เดอะ ไทม์ส” ระบุว่ายังต้องรอดูว่า ลิเวอร์พูล จะมอบตำแหน่งใดให้กับ อิราโอล่า หากการแต่งตั้งเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม อิราโอล่า ไม่ใช่ตัวเลือกเพียงรายเดียวที่อยู่ในข่ายพิจารณาของ ลิเวอร์พูล โดย เซบาสเตียน เฮอเนส กุนซือ ของ สตุ๊ตการ์ท และ ปิแอร์ ซาช เฮดโค้ช ของ ล็องส์ ต่างก็อยู่ในลิสต์ที่สโมสรจับตาเช่นกันเพียร์ซ ระบุเพิ่มเติมว่า ลิเวอร์พูล ไม่ได้คาดหวังว่า หลุยส์ เอ็นรีเก้ จะอำลาตำแหน่งเทรนเนอร์ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แม้จะยอมรับว่าคุณสมบัติและผลงานของ กุนซือ ชาวสเปนรายนี้ ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับงานในถิ่นแอนฟิลด์นั่นอาจหมายความว่า หาก เอ็นรีเก้ พร้อมย้ายทีมจริง เขาน่าจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการเข้ามาแทนที่ สล็อต แต่ด้วยสถานการณ์ที่ดูห่างไกลจากความเป็นจริงในเวลานี้ ทำให้ อิราโอล่า กลายเป็นเป้าหมายหลักของ ลิเวอร์พูล จากรายงานระบุว่า การเจรจากับ อดีต กุนซือ บอร์นมัธ กำลังดำเนินไปด้วยดี และมีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า ลิเวอร์พูล ต้องการปิดดีลให้ได้โดยเร็วที่สุดเป้าหมายของสโมสรคือการประกาศแต่งตั้ง กุนซือ คนใหม่ก่อนที่ศึก ฟุตบอลโลก 2026 จะเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ อิราโอล่า มีเวลาเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนเริ่มโปรแกรมปรีซีซั่นในเดือนกรกฎาคมนอกจากการหา กุนซือ คนใหม่แล้ว ลิเวอร์พูล ยังทราบดีว่าพวกเขาจำเป็นต้องหาคนมาทดแทนทีมงานของ สล็อต ที่อำลาสโมสรไปด้วยเช่นกัน โดยคาดว่า ทอมมี่ เอลฟิค ผู้ช่วยโค้ช และ ปาโบล เด ลา ตอร์เร่ โค้ชฟิตเนสคู่ใจของ อิราโอล่า มีแนวโน้มสูงที่จะย้ายตามเข้ามาร่วมงานที่”หงส์ฉดง” หากการแต่งตั้ง กุนซือ ชาวสเปนลุล่วงตามแผ.

