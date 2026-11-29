ลิเวอร์พูลเสมอเอฟเวอร์ตัน 1-1 โซโบซไลยิงแต่ฟริมปงเข้าประตูตัวเอง
พรีเมียร์ลีก เมอร์ซีย์ไซด์ ดาร์บี้ ลิเวอร์พูลและเอฟเวอร์ตัน เสมอ 1-1 ซoboซไลเปิดสกอร์แต่ฟริมปงโหม่งเข้าตาข่ายเอง ลิเวอร์พูลยังรั้งอันดับ 4 ตามหลังจ่าฝูง 1 คะแนน
การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 ระหว่าง เอฟเวอร์ตัน พบกับ ลิเวอร์พูล ในศึก เมอร์ซีย์ไซด์ ดาร์บี้ ที่กูดิสัน พาร์ก ต้องจบลงด้วยผลเสมอ 1-1 ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นและดราม่าตลอดทั้งเกม แม้ ลิเวอร์พูล จะออกนำก่อนจากประตูของ โดมินิค โซโบซไล แต่กลับเสียโอกาสสำคัญเมื่อ เจเรมี่ ฟริมปง ยิงเองเข้าประตูตัวเองจนต้องยกแต้มให้ เอฟเวอร์ตัน
โซโบซไลซัดงามลิเวอร์พูลนำก่อน 5 นาที
ลิเวอร์พูล เริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและรวดเร็วที่สุด โดยทำประตูขึ้นนำได้ภายใน 5 นาทีแรกของครึ่งเวลาแรก จังหวะนี้เป็นจังหวะบุกครั้งแรกของเกม เมื่อ โฟลเรียน เวียร์ตซ์ แอสซิสต์เลี้ยงบอลผ่านมาทางซ้ายก่อนจะดีดส่งเข้ากลางให้ โดมินิค โซโบซไล มิดฟิลด์ชาวฮังกาเรียนซึ่งยืนรอจังหวะได้อย่างแม่นยำ โซโบซไลใช้เท้าด้านนอกตวัดยิงด้วยจังหวะที่สวยงามและแม่นยำ บอลโค้งหนีมือ จอร์แดน พิคฟอร์ด ผู้รักษาประตูของ เอฟเวอร์ตัน เข้าไปเสียบตาข่ายอย่างงดงาม ทำเอาแฟนบอลทีมเยือนเป็นเฮกันถ้วนหน้า และทำให้ ลิเวอร์พูล ขึ้นนำ 1-0 ในทันทีAlso readทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด แซงจ่าฝูง ลีกหนึ่ง 2026-27 หลังเสมอ สุโขทัย 0-0
ฟริมปงพลาดเจ็บใจทำให้เอฟเวอร์ตันตีเสมอ
เอฟเวอร์ตัน เจ้าของบ้านไม่ยอมก้มหัวให้ทีมเยือนมานานนัก และกลับมาสร้างความกดดันได้สำเร็จในนาทีที่ 25 เมื่อเกมรุกของพวกเขามีจังหวะเล่นเพรสซิ่งเร็วจนได้ฟรีคิกทางกราบขวาบริเวณเขตโทษ เคียร์แนน ดิวส์เบอรี่-ฮอลล์ เปิดบอลเสียบเข้าไปในจุดที่อันตราย ซึ่ง เจเรมี่ ฟริมปง แบ็กขวาของ ลิเวอร์พูล ซึ่งเป็นคนยืนอยู่จุดนั้นพอดี แต่ปัญหาคือเขาหันหลังให้ประตูและกำลังถูก เจค โอไบรอัน จาก เอฟเวอร์ตัน รุมกดดันอย่างหนัก ฟริมปงพยายามยื่นขาสกัดบอลเพื่อตัดเส้นทาง แต่จังหวะที่เขาลงน้ำหนักสกัดกลับกลายเป็นส่งบอลไปเสียบตาข่ายตัวเองอย่างโชคร้าย ทำให้ เอฟเวอร์ตัน ตามตีเสมอ 1-1 ได้สำเร็จและเปลี่ยนความกดดันกลับมาเป็นโอกาสของทีมตัวเอง
ผลคะแนนพรีเมียร์ลีกและความหวังแชมป์
ผลเสมอ 1-1 ในครั้งนี้นับเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก โดย ลิเวอร์พูล เก็บเพิ่มได้อีก 1 คะแนน ทำให้มีรวม 6 คะแนนจากการลงเล่น 3 นัด และยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่ 4 ของตารางคะแนน อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ห่างจากจ่าฝูงอย่าง อาร์เซน่อล มากนัก ซึ่งในคืนเดียวกันนั้น อาร์เซน่อล มีโปรแกรมลงสนามพบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ หากทีมปืนใหญ่เก็บได้ 3 คะแนนเต็มจากเกมดังกล่าว ลิเวอร์พูล อาจตกไปอยู่อันดับ 5 หรือต่ำกว่าทันทีหากไม่ชนะในนัดถัดไป สำหรับ เอฟเวอร์ตัน การเสมอในเกมนี้ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีมาก พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 8 ของตาราง มี 17 คะแนน จากการลงเล่น 12 นัดแรกของฤดูกาล แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นภายใต้การคุมทีมคนใหม่
รายชื่อผู้เล่นชุดใหญ่ทั้งสองทีม
ในส่วนของ เอฟเวอร์ตัน ทีมดังแห่งเมอร์ซีย์ไซด์ ตีกรอบด้วยแนวรับที่ประกอบด้วย จอร์แดน พิคฟอร์ด เป็นผู้รักษาประตู โดยมีแนวรับอย่าง เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, จาร์แรด แบรนธ์เวต, และวิตาลี่ มิโคเลนโก้ ทำหน้าที่ป้องกันประตู ส่วนกลางสนามเป็นการทำงานร่วมกันของ เจมส์ การ์เนอร์, เฮย์เดน แฮ็คนี่ย์ (เปลี่ยนตัวโดย แฮร์ริสัน อาร์มสตรอง ในนาทีที่ 74), ไทเลอร์ ดิบลิ่ง (เปลี่ยนตัวโดย ไทริค จอร์จ ในนาทีที่ 74), เคียร์แนน ดิวส์เบอรี่-ฮอลล์ (เปลี่ยนตัวโดย ชาร์ลี่ อัลการาซ ในนาทีที่ 89), แจ็ค กรีลิช (เปลี่ยนตัวโดย เบนแนน จอห์นสัน ในนาทีที่ 89) และ เธียร์โน แบร์รี่ (เปลี่ยนตัวโดย เมอร์ลิน เริห์ล ในนาที 90+3) ที่คอยส่งบอลและสร้างโอกาสใส่ประตู ลิเวอร์พูล
ฝั่ง ลิเวอร์พูล ส่งชุดใหญ่ประกอบด้วย อลีสซง เบ็คเกอร์ ระหว่างเสา โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งอย่าง เจเรมี่ ฟริมปง (เปลี่ยนตัวโดย โรนัลด์ อราอูโฮ ในนาทีที่ 74), เฌเรมี ฌักเก้ต์, เฟอร์กิล ฟาน ไดค์, และ มิลอช เกร์เกซ วางขบวนป้องกัน ส่วนมิดฟิลด์ตัวรับเป็น โซโบซไล และ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ คอยกระจายเกมรุกให้ ริโอ เอ็นกูโมฮา (เปลี่ยนตัวโดย เทรย์ ไนโอนี ในนาทีที่ 59), โฟลเรียน เวียร์ตซ์ (เปลี่ยนตัวโดย ลูอิส คูมาส์ ในนาทีที่ 89), บราดลีย์ บาร์กโกลา (เปลี่ยนตัวโดย บิกตอร์ มูนโญซ ในนาทีที่ 74) ร่วมโจมตี และทำหน้าที่ยิงประตูด้วย อเล็กซานเดอร์ อิซัค
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