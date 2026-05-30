ลิเวอร์พูลไล่สล็อท: คืนสไตล์บุกดุดันด้วยอิราโอลาเป็นหัวหน้าใหม่

ลิเวอร์พูลไล่สล็อท: คืนสไตล์บุกดุดันด้วยอิราโอลาเป็นหัวหน้าใหม่
ลิเวอร์พูล อาร์เนอ สล็อท อันโดนี อิราโอลา
📆5/30/2026 3:48 PM
ลิเวอร์พูลยุติการครองตำแหน่งของอาร์เนอ สล็อทหลังจากฤดูกาลที่ทีมทำคะแนนต่ำสุด 10 ปีและพ่ายแพ้ 19 นัด ฝ่ายผู้บริหารมุ่งหานักฝึกสอนใหม่โดยเล็งอันโดนี อิราโอลาเพื่อคืนฟุตบอลบุกดุดันให้กับสโมสร

ลิเวอร์พูล ของอังกฤษประกาศยุติการทำงานของ อาร์เนอ สล็อท ในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจนี้มีผลทันทีหลังจากที่สโมสรได้ทำการทบทวนผลการดำเนินการของทีมตลอดฤดูกาล 2025-26 ซึ่งถือเป็นฤดูกาลที่ทำให้สโมสรต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างไม่เคยมีมาก่อน แม้ว่าสล็อทจะเคยทำให้ ลิเวอร์พูล คว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแรกที่รับหน้าที่ต่อจาก เยอร์เกน คล็อปป์ แต่ผลงานในซีซั่นที่สองกลับตกต่ำอย่างตึงเครียด ทำให้บอร์ดผู้บริหารต้องพิจารณาทางเลือกใหม่เพื่อฟื้นฟูอัตลักษณ์ของทีมที่แฟนบอลคาดหวังไว้เสมอ สาเหตุหลักของการไล่ออกคือสไตล์การเล่นของสล็อทที่ถูกมองว่าเชื่องช้าและขาดความกระหายในการบุกข้างหน้า ซึ่งขัดแย้งกับปรัชญาการเล่นของ ลิเวอร์พูล ที่ต้องการเกมฟุตบอลที่เดินหน้าอย่างดุดันและเต็มพลัง บอร์ดได้ชี้ชัดว่าต้องการทีมที่สามารถสร้างแรงกดดันต่อคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องและทำให้แฟนบอลได้ชมการโจมตีที่สวยงาม คำวิจารณ์นี้มาจากการที่ทีมจบฤดูกาลด้วยคะแนนเพียง 60 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ฤดูกาล 2015-16 นอกจากนี้ ลิเวอร์พูล ยังพ่ายแพ้รวมถึง 19 นัดในทุกการแข่งขัน ทำให้ความมั่นใจของสโมสรต่อการดำเนินงานด้านเทคนิคและยุทธศาสตร์ต้องได้รับการตรวจสอบใหม่ แม้สโมสรจะใช้เงินลงทุนอย่างมหาศาลจนถึง 415-450 ล้านปอนด์เพื่อสรรหานักเตะระดับซูเปอร์สตาร์อย่างอเล็กซานเดอร์ อิซัค (ค่ารีเทิร์น 125 ล้านปอนด์) และฟลอเรียน เวิร์ตซ์ (ค่ารีเทิร์น 116 ล้านปอนด์) แต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงกลับไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลงานในสนาม นอกจากนี้ยังมีปัญหาความตึงเครียดระหว่างนักเตะสำคัญอย่าง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ระบบเกมของทีม ทำให้บรรยากาศในห้องกระจกต้องเผชิญกับอันตรายเชิงจิตใจ สโมสรยังคงให้เกียรติและเคารพสล็อทในฐานะผู้ที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกในปีที่ผ่านมารวมถึงการดูแลทีมในช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากการเสียชีวิตของ ดิโอโก้ ชอทา กองหน้าคนสำคัญของสโมสรเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกัน ลิเวอร์พูล ก็ได้แสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนในการหานักฝึกสอนคนใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสโมสรได้อย่างเต็มที่เป้าหมายแรกของสโมสรคือการเจรจากับ อันโดนี อิราโอลา ผู้เป็นอดีตหัวหน้าฝึกสทีมบอร์นมัธที่เพิ่งแยกทางกับต้นสังกัดหลังจากพาทีมจบอันดับ 6 ใน พรีเมียร์ลีก ซึ่งอิราโอลามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ ริชาร์ด ฮิวจ์ส ผู้อำนวยการฝ่าย กีฬา แห่ง ลิเวอร์พูล ผู้เคยดึงอิราโอลาเข้ามาคุมทีมบอร์นมัธในปี 2023 การคาดการณ์คือการเจรจาอย่างเป็นทางการจะเสร็จสิ้นเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้แม้จะมีความสนใจจากสโมสรระดับยุโรปชั้นนำเช่น เอซี มิลานและบาเยิร์น มิวนิค ที่กำลังติดตามอิราโอลาอย่างใกล้ชิด แต่ ลิเวอร์พูล ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาที่จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อฟื้นฟูมาตรฐานและความเป็นหนึ่งของสโมสรในอนาค.

ลิเวอร์พูล อาร์เนอ สล็อท อันโดนี อิราโอลา พรีเมียร์ลีก การเปลี่ยนโค้ช

 

