ลิเวอร์พูลยุคสล็อต: ความหวังที่ยังไม่ชัดเจนและการตัดสินใจของบอร์ดบริหาร

แม้จะคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ ลีก แต่ผลงานของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของสล็อตยังไม่เป็นที่น่าพอใจ บอร์ดบริหารยังคงให้การสนับสนุน แต่ผลงานในนัดต่อไปอาจเป็นตัวตัดสินอนาคตของกุนซือชาวดัตช์
แม้ ลิเวอร์พูล จะสามารถคว้าตั๋วไปแข่งขัน ฟุตบอล ถ้วยยุโรปได้ แต่ผลงานและฟอร์มการเล่นของทีมภายใต้การคุมทีมของ สล็อต ยังไม่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจน คำถามคือเหตุใดบอร์ดบริหารยังคงให้การสนับสนุนกุนซือชาวดัตช์รายนี้อย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจอาจขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในเกม พรีเมียร์ลีก นัดต่อไป หาก ลิเวอร์พูล สามารถเอาชนะคริสตัล พาเลซ ได้ พวกเขาจะทิ้งห่างอันดับ 6 ถึง 8 คะแนน และด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือเพียง 4 นัด ก็แทบจะการันตีการเข้าร่วมการแข่งขัน แชมเปี้ยนส์ ลีก ในฤดูกาลหน้าได้ หลายฝ่ายอาจมองว่าการได้โควตาไปเล่นในถ้วยบิ๊กเอียร์นั้นถือเป็นความล้มเหลว เมื่อพิจารณาจากเม็ดเงินที่ลงทุนไปกว่า 400 ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา อย่างน้อยที่สุดทีมควรมีถ้วยรางวัลติดมือกลับมาประดับที่แอนฟิลด์ อย่างไรก็ตาม บอร์ดบริหารยังคงมองว่า สล็อต เป็นโค้ชที่ควบคุมง่ายและเชื่อว่าเขามีศักยภาพที่จะนำ ลิเวอร์พูล กลับสู่จุดสูงสุดได้ หากสามารถปรับขุมกำลังให้เข้ากับแท็กติกที่วางไว้ได้ ดังนั้น แม้จะไม่มีแชมป์ การได้ตั๋ว แชมเปี้ยนส์ ลีก ก็ยังถือว่ายอมรับได้ หาก ลิเวอร์พูล สามารถชนะทั้ง 5 นัดที่เหลือได้ นั่นหมายความว่ากุนซือชาวดัตช์จะทำผลงานได้ดีกว่าฤดูกาลป้องกันแชมป์ของเยอร์เก้น คล็อปป์ ในฤดูกาล 2020/21 หลังจากที่ คล็อปป์ สร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซด้วยการนำทีมคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก สมัยแรกในรอบ 3 ทศวรรษ ด้วยการมี 99 คะแนนในฤดูกาล 2019/20 คล็อปป์ นำทีมเก็บได้เพียง 69 คะแนนในฤดูกาลถัดมา หาก ลิเวอร์พูล ภายใต้การคุมทีมของ สล็อต สามารถคว้าชัยชนะรวด 5 นัดสุดท้าย ทีมจะจบฤดูกาลด้วย 70 คะแนน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ผู้บริหารสโมสรอาจนำไปเปรียบเทียบกับผลงานของ คล็อปป์ ในฤดูกาล 2020/21 ได้ ไมเคิล เอ็ดเวิร์ดส์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ฟุตบอล ของ เอฟเอสจี เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของ ลิเวอร์พูล ในฤดูกาล 2020/21 ในฤดูกาลนั้น ลิเวอร์พูล ตกรอบเอฟเอ คัพ ในรอบ 4 และตกรอบก่อนรองชนะเลิศของ แชมเปี้ยนส์ ลีก ในขณะที่ในฤดูกาลนี้ ลิเวอร์พูล ตกรอบเอฟเอ คัพ ในรอบก่อนรองชนะเลิศและตกรอบ แชมเปี้ยนส์ ลีก ในรอบก่อนรองชนะเลิศเช่นกัน ใน พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล มีคะแนนมากกว่าหลังผ่านไป 33 นัด (55 คะแนน) เมื่อเทียบกับทีมของ คล็อปป์ ในฤดูกาล 2020/21 ที่มี 54 คะแนน ผู้บริหารของ ลิเวอร์พูล เข้าใจดีถึงความยากลำบากในการป้องกันแชมป์ พรีเมียร์ลีก อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สำคัญคือ คล็อปป์ ไม่ได้รับการเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์เหมือนกับ สล็อต เอ็ดเวิร์ดส์และริชาร์ด ฮิวจ์ส ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบัน ตระหนักถึงปัญหาที่นักเตะค่าตัวแพงต้องเผชิญในการปรับตัวกับสโมสร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสภาพร่างกาย อเล็กซานเดอร์ อีซัคพลาดลงสนามไป 145 วันเนื่องจากอาการขาหัก เจเรมี่ ฟริมปงพลาดไป 117 วันจากปัญหาเอ็นหลังต้นขา อูโก้ เอกิติเก้บาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีก และฟลอเรียน เวียร์ตซ์ต้องใช้เวลาปรับตัวกับความเข้มข้นของ พรีเมียร์ลีก ปัญหาเหล่านี้ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินผลงานของฤดูกาลนี้ รวมถึงผลกระทบจากการจากไปของดีโอโก้ โชต้า ลิเวอร์พูล ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงในการแย่งพื้นที่ แชมเปี้ยนส์ ลีก ตำแหน่งของ สล็อต จึงมีความเสี่ยง แต่ถึงแม้ทีมจะไม่จบในอันดับท็อปไฟว์ เขาก็อาจยังคงปลอดภัยได้ หากสามารถป้องกันแชมป์ พรีเมียร์ลีก ได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกในอังกฤษ สล็อต สมควรได้รับโอกาสทำทีมต่อในฤดูกาลที่สาม เนื่องจากมีปัจจัยลบหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อทีม รวมถึงฟอร์มที่ตกลงของโมฮาเหม็ด ซาลาห์ ทีมยังคงต้องเสริมในตำแหน่งฟูลแบ็กและหาตัวเลือกแทนซาลาห์ในตลาดนักเตะ ริโอ เอ็นกูโมฮาควรได้รับบทบาทสำคัญในการปลุกเกมรุกของทีมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากการป้องกันแชมป์ที่ไม่โดดเด่นของ คล็อปป์ ในฤดูกาล 2020/21 คล็อปป์ สามารถพาทีมกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลถัดมา โดยคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ และคาราบาว คัพ พร้อมกับจบอันดับ 2 ในลีกด้วย 92 คะแนน และแพ้เพียง 2 นัด รวมถึงเป็นรองแชมป์ แชมเปี้ยนส์ ลีก แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากสำหรับ สล็อต ที่จะทำผลงานได้แบบนั้น แต่การให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะส.
แม้ลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตั๋วไปแข่งขันฟุตบอลถ้วยยุโรปได้ แต่ผลงานและฟอร์มการเล่นของทีมภายใต้การคุมทีมของสล็อตยังไม่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจน คำถามคือเหตุใดบอร์ดบริหารยังคงให้การสนับสนุนกุนซือชาวดัตช์รายนี้อย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจอาจขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในเกมพรีเมียร์ลีกนัดต่อไป หากลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะคริสตัล พาเลซ ได้ พวกเขาจะทิ้งห่างอันดับ 6 ถึง 8 คะแนน และด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือเพียง 4 นัด ก็แทบจะการันตีการเข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ ลีกในฤดูกาลหน้าได้ หลายฝ่ายอาจมองว่าการได้โควตาไปเล่นในถ้วยบิ๊กเอียร์นั้นถือเป็นความล้มเหลว เมื่อพิจารณาจากเม็ดเงินที่ลงทุนไปกว่า 400 ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา อย่างน้อยที่สุดทีมควรมีถ้วยรางวัลติดมือกลับมาประดับที่แอนฟิลด์ อย่างไรก็ตาม บอร์ดบริหารยังคงมองว่าสล็อตเป็นโค้ชที่ควบคุมง่ายและเชื่อว่าเขามีศักยภาพที่จะนำลิเวอร์พูลกลับสู่จุดสูงสุดได้ หากสามารถปรับขุมกำลังให้เข้ากับแท็กติกที่วางไว้ได้ ดังนั้น แม้จะไม่มีแชมป์ การได้ตั๋วแชมเปี้ยนส์ ลีกก็ยังถือว่ายอมรับได้ หากลิเวอร์พูลสามารถชนะทั้ง 5 นัดที่เหลือได้ นั่นหมายความว่ากุนซือชาวดัตช์จะทำผลงานได้ดีกว่าฤดูกาลป้องกันแชมป์ของเยอร์เก้น คล็อปป์ ในฤดูกาล 2020/21 หลังจากที่คล็อปป์สร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซด้วยการนำทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในรอบ 3 ทศวรรษ ด้วยการมี 99 คะแนนในฤดูกาล 2019/20 คล็อปป์นำทีมเก็บได้เพียง 69 คะแนนในฤดูกาลถัดมา หากลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของสล็อตสามารถคว้าชัยชนะรวด 5 นัดสุดท้าย ทีมจะจบฤดูกาลด้วย 70 คะแนน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ผู้บริหารสโมสรอาจนำไปเปรียบเทียบกับผลงานของคล็อปป์ในฤดูกาล 2020/21 ได้ ไมเคิล เอ็ดเวิร์ดส์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของเอฟเอสจี เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลในฤดูกาล 2020/21 ในฤดูกาลนั้น ลิเวอร์พูลตกรอบเอฟเอ คัพ ในรอบ 4 และตกรอบก่อนรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ ลีก ในขณะที่ในฤดูกาลนี้ ลิเวอร์พูลตกรอบเอฟเอ คัพ ในรอบก่อนรองชนะเลิศและตกรอบแชมเปี้ยนส์ ลีก ในรอบก่อนรองชนะเลิศเช่นกัน ในพรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูลมีคะแนนมากกว่าหลังผ่านไป 33 นัด (55 คะแนน) เมื่อเทียบกับทีมของคล็อปป์ในฤดูกาล 2020/21 ที่มี 54 คะแนน ผู้บริหารของลิเวอร์พูลเข้าใจดีถึงความยากลำบากในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีก อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สำคัญคือคล็อปป์ไม่ได้รับการเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์เหมือนกับสล็อต เอ็ดเวิร์ดส์และริชาร์ด ฮิวจ์ส ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบัน ตระหนักถึงปัญหาที่นักเตะค่าตัวแพงต้องเผชิญในการปรับตัวกับสโมสร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสภาพร่างกาย อเล็กซานเดอร์ อีซัคพลาดลงสนามไป 145 วันเนื่องจากอาการขาหัก เจเรมี่ ฟริมปงพลาดไป 117 วันจากปัญหาเอ็นหลังต้นขา อูโก้ เอกิติเก้บาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีก และฟลอเรียน เวียร์ตซ์ต้องใช้เวลาปรับตัวกับความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีก ปัญหาเหล่านี้ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินผลงานของฤดูกาลนี้ รวมถึงผลกระทบจากการจากไปของดีโอโก้ โชต้า ลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงในการแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ ลีก ตำแหน่งของสล็อตจึงมีความเสี่ยง แต่ถึงแม้ทีมจะไม่จบในอันดับท็อปไฟว์ เขาก็อาจยังคงปลอดภัยได้ หากสามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกในอังกฤษ สล็อตสมควรได้รับโอกาสทำทีมต่อในฤดูกาลที่สาม เนื่องจากมีปัจจัยลบหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อทีม รวมถึงฟอร์มที่ตกลงของโมฮาเหม็ด ซาลาห์ ทีมยังคงต้องเสริมในตำแหน่งฟูลแบ็กและหาตัวเลือกแทนซาลาห์ในตลาดนักเตะ ริโอ เอ็นกูโมฮาควรได้รับบทบาทสำคัญในการปลุกเกมรุกของทีมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากการป้องกันแชมป์ที่ไม่โดดเด่นของคล็อปป์ในฤดูกาล 2020/21 คล็อปป์สามารถพาทีมกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลถัดมา โดยคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ และคาราบาว คัพ พร้อมกับจบอันดับ 2 ในลีกด้วย 92 คะแนน และแพ้เพียง 2 นัด รวมถึงเป็นรองแชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากสำหรับสล็อตที่จะทำผลงานได้แบบนั้น แต่การให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะส
