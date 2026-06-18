ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญามูนญอซดาวรุ่งเรอัลมาดริดสู่แอนฟิลด์

ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญา 6 ปีกับเปโดร มูนญอซ ดาวรุ่งจากโอซาซูน่า ด้วยค่าตัว 40 ล้านยูโร ทำให้เรอัลมาดริดได้ส่วนแบ่ง 50% จากการขายครั้งนี้
ทีมแพทย์และผู้บริหารของสโมสร ลิเวอร์พูล ได้เดินทางไปยังแคมป์เก็บตัวของทีมชาติสเปนที่เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการตรวจร่างกายกับ เปโดร มูนญอซ แนวรุกดาวรุ่งวัย 21 ปี ที่กำลังจะกลายเป็นนักเตะใหม่รายแรกของสโมสรนับตั้งแต่ อิราโอล่า เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ช โดยคาดว่าการเซ็นสัญญาจะมีระยะยาวถึง 6 ปี พร้อมค่าจ้างที่สูงถึง 40 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึงโบนัสตามผลงาน มูนญอซ เกิดและเติบโตในแคว้นกาตาลุนญ่า ประเทศสเปน โดยเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังในศูนย์ฝึกเยาวชนชื่อดังอย่าง ลา มาเซีย ของบาร์เซโลน่า ใช้เวลาสามปีในการพัฒนาฝีเท้าก่อนย้ายไปยัง CF Damm และเข้าสู่ระบบเยาวชนของเรอัล มาดริด เมื่ออายุ 18 ปี เขาได้รับโอกาสลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ของราชันชุดขาวถึง 4 นัด รวมถึง 2 เกมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก ทำให้สัมผัสประสบการณ์ระดับสูงตั้งแต่ยังเด็ก ก่อนจะย้ายไปอยู่กับ โอซาซูน่า เมื่อซัมเมอร์ปีก่อน ด้วยค่าตัวเพียง 5 ล้านยูโร แต่มีเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายครั้งต่อไปถึงร้อยละ 50 ทำให้เรอัล มาดริดจะได้รับเงินประมาณ 20 ล้านยูโรจากดีลครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกำไรก้อนโตจากการปล่อยผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานเต็มที่ การตัดสินใจของ ลิเวอร์พูล ในการทุ่มเงินก้อนใหญ่ให้กับ มูนญอซ มาจากสไตล์การเล่นที่โดดเด่นและแตกต่างจากแนวรุกหลายคนในยุคปัจจุบัน มูนญอซ เป็นปีกที่มีความพิเศษตรงที่พร้อมจะดวลตัวต่อตัวกับฟูลแบ็กคู่แข่งตลอดเวลา เขามีทั้งความเร็ว เทคนิค และพลังงานสูงในการเล่นเกมรุก มักจะลากบอลไปจนถึงเส้นหลังเพื่อสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีม ฤดูกาลที่ผ่านมา เขาทำไป 7 ประตูจาก 36 นัดในทุกรายการ กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นเกมรุกที่โดดเด่นที่สุดของ โอซาซูน่า ข้อมูลสถิติยังสะท้อนถึงความสามารถด้านการเลี้ยงบอลอย่างชัดเจน โดยเขาอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 ของบรรดาผู้เล่นริมเส้นใน 5 ลีกใหญ่ยุโรป สำหรับสถิติการเลี้ยงผ่านคู่แข่งต่อการสัมผัสบอล 100 ครั้ง ซึ่งเป็นจุดเด่นที่เข้ากับฟุตบอลของอิราโอล่าที่เน้นการเปลี่ยนจังหวะรุกเร็ว โอซาซูน่า เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแบบไดเรคต์และเน้นการเปลี่ยนจังหวะเร็ว ซึ่งเปิดโอกาสให้ มูนญอซ ใช้ความเร็วและความสามารถในการพาบอลขึ้นหน้าได้อย่างเต็มที่ เขาไม่ได้เป็นเพียงปีกที่รอบอลอยู่ริมเส้น แต่พร้อมถอยลงมารับบอลในพื้นที่ลึกและพาทีมเคลื่อนเกมขึ้นสู่แดนหน้าอยู่ตลอดเวลา การมาถึงของ มูนญอซ คาดว่าจะเพิ่มมิติใหม่ให้กับเกมรุกของ ลิเวอร์พูล ซึ่งกำลังต้องการผู้เล่นที่สามารถเจาะแนวรับคู่แข่งได้ด้วยตัวเอง แฟนบอลต่างตั้งตารอการเปิดตัวของเขาที่แอนฟิลด์ ซึ่งเชื่อว่าการร่วมงานกับอิราโอล่าจะช่วยให้ มูนญอซ พัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกขั้น และกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมในระยะยา.
ทีมแพทย์และผู้บริหารของสโมสรลิเวอร์พูลได้เดินทางไปยังแคมป์เก็บตัวของทีมชาติสเปนที่เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการตรวจร่างกายกับ เปโดร มูนญอซ แนวรุกดาวรุ่งวัย 21 ปี ที่กำลังจะกลายเป็นนักเตะใหม่รายแรกของสโมสรนับตั้งแต่ อิราโอล่า เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ช โดยคาดว่าการเซ็นสัญญาจะมีระยะยาวถึง 6 ปี พร้อมค่าจ้างที่สูงถึง 40 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึงโบนัสตามผลงาน มูนญอซ เกิดและเติบโตในแคว้นกาตาลุนญ่า ประเทศสเปน โดยเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังในศูนย์ฝึกเยาวชนชื่อดังอย่าง ลา มาเซีย ของบาร์เซโลน่า ใช้เวลาสามปีในการพัฒนาฝีเท้าก่อนย้ายไปยัง CF Damm และเข้าสู่ระบบเยาวชนของเรอัล มาดริด เมื่ออายุ 18 ปี เขาได้รับโอกาสลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ของราชันชุดขาวถึง 4 นัด รวมถึง 2 เกมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก ทำให้สัมผัสประสบการณ์ระดับสูงตั้งแต่ยังเด็ก ก่อนจะย้ายไปอยู่กับโอซาซูน่าเมื่อซัมเมอร์ปีก่อน ด้วยค่าตัวเพียง 5 ล้านยูโร แต่มีเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายครั้งต่อไปถึงร้อยละ 50 ทำให้เรอัล มาดริดจะได้รับเงินประมาณ 20 ล้านยูโรจากดีลครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกำไรก้อนโตจากการปล่อยผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานเต็มที่ การตัดสินใจของลิเวอร์พูลในการทุ่มเงินก้อนใหญ่ให้กับมูนญอซ มาจากสไตล์การเล่นที่โดดเด่นและแตกต่างจากแนวรุกหลายคนในยุคปัจจุบัน มูนญอซเป็นปีกที่มีความพิเศษตรงที่พร้อมจะดวลตัวต่อตัวกับฟูลแบ็กคู่แข่งตลอดเวลา เขามีทั้งความเร็ว เทคนิค และพลังงานสูงในการเล่นเกมรุก มักจะลากบอลไปจนถึงเส้นหลังเพื่อสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีม ฤดูกาลที่ผ่านมา เขาทำไป 7 ประตูจาก 36 นัดในทุกรายการ กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นเกมรุกที่โดดเด่นที่สุดของโอซาซูน่า ข้อมูลสถิติยังสะท้อนถึงความสามารถด้านการเลี้ยงบอลอย่างชัดเจน โดยเขาอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 ของบรรดาผู้เล่นริมเส้นใน 5 ลีกใหญ่ยุโรป สำหรับสถิติการเลี้ยงผ่านคู่แข่งต่อการสัมผัสบอล 100 ครั้ง ซึ่งเป็นจุดเด่นที่เข้ากับฟุตบอลของอิราโอล่าที่เน้นการเปลี่ยนจังหวะรุกเร็ว โอซาซูน่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแบบไดเรคต์และเน้นการเปลี่ยนจังหวะเร็ว ซึ่งเปิดโอกาสให้มูนญอซใช้ความเร็วและความสามารถในการพาบอลขึ้นหน้าได้อย่างเต็มที่ เขาไม่ได้เป็นเพียงปีกที่รอบอลอยู่ริมเส้น แต่พร้อมถอยลงมารับบอลในพื้นที่ลึกและพาทีมเคลื่อนเกมขึ้นสู่แดนหน้าอยู่ตลอดเวลา การมาถึงของมูนญอซคาดว่าจะเพิ่มมิติใหม่ให้กับเกมรุกของลิเวอร์พูล ซึ่งกำลังต้องการผู้เล่นที่สามารถเจาะแนวรับคู่แข่งได้ด้วยตัวเอง แฟนบอลต่างตั้งตารอการเปิดตัวของเขาที่แอนฟิลด์ ซึ่งเชื่อว่าการร่วมงานกับอิราโอล่าจะช่วยให้มูนญอซพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกขั้น และกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมในระยะยา
ลิเวอร์พูล มูนญอซ โอซาซูน่า การย้ายทีม พรีเมียร์ลีก
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