ลิเวอร์พูล ยังไม่ปลดกุนซือ แม้จะถูกขับไล่จากแฟนบอล แต่ชัยชนะ 3 นัดติดต่อกันทำให้ทีมทิ้งห่างไบรท์ตัน 8 แต้ม

แม้จะถูกแฟนบอลขับไล่ แต่ ลิเวอร์พูล ยังไม่ปลดกุนซือคนปัจจุบัน ชัยชนะ 3 นัดติดต่อกันทำให้ทีมทิ้งห่างไบรท์ตัน 8 แต้ม และคาดว่าจะเสริมทัพขนานใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้
แม้ว่ากลุ่ม 'เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป' จะยังให้การสนับสนุนกุนซือชาวดัตช์อย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ของ ลิเวอร์พูล ในฤดูกาลนี้กลับไม่ได้สะท้อนถึงความมั่นคงของตำแหน่งกุนซืออย่างที่คาดไว้ ในอดีต ลิเวอร์พูล เคยปลดกุนซือหลายคนออกจากตำแหน่ง เพราะผลงานที่ไม่สามารถนำทีมเข้าสู่ 'ท๊อปโฟร์' ของ พรีเมียร์ลีก ได้ รอย ฮ็อดจ์สัน, เคนนี่ ดัลกลิช และ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ล้วนถูกปลดออกจาก แอนฟิลด์ เพราะทำอันดับห่างจาก 'ท๊อปโฟร์' มากเกินไป อย่างไรก็ตาม ชัยชนะเหนือ คริสตัล พาเลซ นัดล่าสุด ทำให้ ลิเวอร์พูล กะซวกชัย 3 นัดติดต่อกัน และทิ้งห่างทีมอันดับ 6 ของตารางอย่าง ไบรท์ตัน ถึง 8 แต้ม ขณะที่โปรแกรมอีก 4 นัด จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของกุนซือคนปัจจุบัน รายงานข่าวระบุว่า ลิเวอร์พูล ยังไม่เคยติดต่อหรือทาบทาม 'คุณชาย' อย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำ ซึ่งหมายความว่าทางเดียวที่กุนซือคนปัจจุบันจะต้องออกจากตำแหน่งคือต้องหลุดจาก 5 อันดับแรกของตาราง ในช่วงซัมเมอร์นี้ ลิเวอร์พูล คาดว่าจะเสริมทัพขนานใหญ่อีกครั้ง เพื่อหาตัวแทนของดาวเตะที่กำลังจะอำลาอย่าง โม ซาลาห์ และ แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน ส่วนสัญญาของกุนซือที่ 'เฮียสอ' แกเรียกว่า 'ไอ้โหน่ง' ก็จะเหลือแค่ปีเดียว เจ้าของทีมคงไม่อยากเสียค่าชดเชยโดยไม่จำเป็น ฤดูกาลที่แล้ว อาร์เน่อ สล็อต เพิ่งสถาปนาตัวเองเป็นผู้จัดการทีมชาวกังหันลมคนแรกที่คว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ด้วยโครงสร้างของทีมที่ เจอร์เก้น คล็อปป์ วางเอาไว้ให้ โดยปรับแต่งแค่บางส่วนให้ดีขึ้น ฤดูกาลนี้ 'โหน่ง' ต้องการเป็นตัวของตัวเองบ้างจึงทำทีมตามปรัชญาของตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความสามารถแบบไม่มีข้อครหาว่าเป็นมรดกมาจากกุนซือคนเก่า ฟูลแบ็ค 2 ข้าง เปลี่ยนใหม่ พลางเสียกำลังสำคัญอย่าง ลุยส์ ดิอาซ กับ ดิโอโก้ โชต้า ขณะที่ โม ซาล่าห์ กับ เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ ก็เริ่มใบไม้ร่วงกาลเวลา จอมทัพคนใหม่อย่าง โฟลเรียน เวิร์ตซ์ กำลังปรับตัว ส่วนหัวหอกตีนพระกาฬคนใหม่ ราคา 125 ล้านปอนด์ ก็ไม่ฟิต และบาดเจ็บตลอดซีซั่น หากตีเสียว่าฤดูกาลนี้คือฤดูกาลที่ อาร์เน่อ ชล๊อต กำลังทดลองรูปแบบการเล่นใหม่พลางผสมผสานลูกทีมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมันต้องใช้เวล.
