ลิเวอร์พูล เอาชนะ แมนยู 4-0 ปิศาจแดงร่วงหล่นอันดับ 19 หลังแพ้แมวมองครั้งแรก
ลิเวอร์พูล บดขยี้ แมนฯ ยูไนเต็ด 4-0 ในเกมพรีเมียร์ลีก ทำให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แพ้แมวมองแรกของโปเชตติโน่ 5 จาก 11 เกม และตกไปอยู่อันดับ 19 ของตาราง
ทีม ลิเวอร์พูล สร้างความประทับใจตั้งแต่เนิ่นๆ ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก โดยสามารถเอาชนะทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 4-0 ในการแข่งขันครั้งล่าสุด ทีมหงส์แดงแสดงความเหนือกว่าอย่างชัดเจนตลอดทั้งเกม สร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลผีแดงและสร้างรอยแตกใหญ่ให้กับทีมภายใต้การคุมทีมของ มาอร์ิซิโอ โปเชตติโน่
ครึ่งแรกหงส์แดงนำห่าง 2-0 จากความผิดพลาดของปิศาจแดง
เกมเริ่มต้นมาอย่างสนุกตื่นเต้นตั้งแต่ 5 นาทีแรก เมื่อทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ลุ้นจากฟรีคิกของ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ซึ่งบอลพุ่งเฉียดเสาออกไปอย่างหวุดหวิด แต่เพียงอึดเดียวนักเตะเจ้าของบ้านอย่างลิเวอร์พูล ก็สวนกลับโดย อเล็กซานเดอร์ อิซัค ได้ซัดเข้าเสาแรกแต่ยังถูก เซนเน่อ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูเซฟไว้ได้Also readโปรตี้ สุธีพัทธ์ นำเดี่ยว 3 สโตรก สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส หลังหวด 5 อันเดอร์พาร์
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่ 8 เมื่อทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องเหลือผู้เล่นเพียง 10 คน หลังจาก มาต์ไตส์ เดอ ลิกต์ ทำผิดพลาดปล่อยบอลข้ามหัวให้อิซัค สปีดเข้าไปในเขตโทษและถูก เลนี่ โยโร่ ฟาวล์จนล้มลง ผู้ตัดสินให้ใบแดงทันที ส่งผลให้ลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกในตำแหน่งอันตราย
จากโอกาสทองดังกล่าว โดมินิค โซโบซไล วิ่งมารับบอลแล้วซัดเปรี้ยวจนผ่านกำแพงและเข้ามุมประตูอย่างเฉียบขาด พาทีมลิเวอร์พูลขึ้นนำทันที 1-0 จากนั้นเพียง 3 นาทีต่อมาในนาทีที่ 13 ทีมหงส์แดงก็เพิ่มเป็นนำห่าง 2-0 เมื่อ ริโอ เอ็นกูโมฮา เลี้ยงดีดผ่าน ดีโอโก้ ดาโลต์ แล้วป้อนให้ โฟลเรียน เวียร์ตซ์ เอี่ยวตัวยิงด้วยซ้ายเช็ดคานเข้าไป
หลังจากเสียประตูสองลูกในครึ่งแรก โปเชตติโน่ ตัดสินใจเปลี่ยนตัวคนแรกโดยส่ง แฮร์รี่ แม็กไกวร์ ลงมาแทน ไบรอัน เอ็มเบอโม่ เพื่อเสริมเกมรับ แต่ทีมก็ยังมีโอกาสสวนกลับบ้างในนาทีที่ 35 เมื่อ ยูริ ตีเลอมันน์ ซัดนอกกรอบบอลแฉลบ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ เกือบเข้าประตูตัวเอง
ครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์ที่ลิเวอร์พูลนำห่าง 2-0 โดยมีโอกาสที่ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังลุ้นต่อบ้างเมื่อ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ วิ่งมากดเต็มแรงในนาทีที่ 39 แต่ยังดีไม่ห่างมือ ลัมเมนส์ ก่อนที่ อีซัค จะยิงเน้นๆ ในนาทีต่อมาแต่ถูก แม็กไกวร์ บล็อคไว้อีกที
ครึ่งหลังปิศาจแดงเสียประตูเพิ่มนำห่าง 4-0
ครึ่งหลังมาทีแรกทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แทบจะเสียประตูจากความผิดพลาดซ้ำซ้อนของ เดอ ลิกต์ ในนาทีที่ 61 เมื่อเขาเล่นพลาดสกัดไม่โดนให้อิซัค ฉกบอลหลุดเดี่ยวเข้าไปแต่ก็ยิงหลุดกรอบอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในนาทีที่ 66 เมื่อทีมลิเวอร์พูลเปิดเกมบุกผ่านจังหวะที่ บรัดเลย์ บาร์กโกล่า เลี้ยงแหวกผ่าน บรูโน่ และ มาร์ตีเนซ
บาร์กโกล่าปาดบอลมาให้ ริโอ เอ็นกูโมฮา ซัดตุงตาข่ายพาทีมลิเวอร์พูลนำห่าง 3-0 เป็นประตูที่สามของเกม และดูเหมือนว่าแนวรับของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะไม่สามารถหยุดทีมหงส์แดงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ลัมเมนส์ ยังคงรักษาประตูไว้ได้
ในนาทีที่ 82 ทีมลิเวอร์พูลปิดเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อ โฟลเรียน เวียร์ตซ์ จ่ายบอลให้ บิคตอร์ มูนญอซ ตัวสำรองหลุดเข้าไปซัดผ่านมือ ลัมเมนส์ ตุงตาข่าย พาทีมลิเวอร์พูลชนะขาดลอย 4-0 เก็บเพิ่มเป็น 21 คะแนนในตารางคะแนน
ผลกระทบต่อตารางคะแนนและผลงานใหม่ของโปเชตติโน่
ผลงานในครั้งนี้ทำให้ทีมลิเวอร์พูลสามารถทวงอันดับ 4 ของตารางคะแนนกลับมาได้ โดยยังตามหลังจ่าฝูงอาร์เซน่อลอยู่ 7 คะแนน ถือเป็นการกลับมาแข่งขันในลุ้นตำแหน่งแชมป์ได้อย่างน่าประทับใจอีกครั้ง
ในขณะที่ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประสบกับความล้มเหลวอย่างหนัก โดยเป็นนัดที่ 5 ที่ทีมแพ้จาก 11 เกมภายใต้การคุมทีมของ แมวมองใหม่ โปเชตติโน่ ยังคงมี 8 คะแนนเท่าเดิม และทำให้นักฟุตบอลแมนยูตกไปอยู่อันดับ 19 ของตารางอย่างเป็นทางการ
ขุมกำลังของทีมลิเวอร์พูลชุดนี้ประกอบด้วย อลีสซง เบ็คเกอร์ ในตำแหน่งผู้รักษาประตู ร่วมด้วยหลังรับอย่าง โรนัลด์ อราโฮ เฌเรมี่ ฌักเก้ต์ เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ และ มิลอช เคอร์เคซ
ส่วนแนวรุกของลิเวอร์พูลมี โดมินิค โซโบซไล อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ บรัดเลย์ บาร์กโกล่า โฟลเรียน เวียร์ตซ์ ริโอ เอ็นกูโมฮา และอเล็กซานเดอร์ อิซัค ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น
ฝั่งแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตั้งกองหลังโดย เซนเน่อ ลัมเมนส์ เลนี่ โยโร่ มาต์ไตส์ เดอ ลิกต์ ลิซานโดร มาร์ตีเนซ ดีโอโก้ ดาโลต์ และ ยูริ ตีเลอมันส์ ร่วมด้วยมิดฟิลด์ ค็อบบี้ เมนู แพทริค ดอร์กู และ บรูโน่ แฟร์นันด์ส
แมวมอง โปเชตติโน่ ยังต้องเผชิญกับความกดดันอย่างมากในการพลิกโฉมทีม ซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกมรับที่เปราะบางและความไม่ต่อเนื่องของผู้เล่นเพื่อกลับมาชนะในเกมต่อไปให้ได้โดยเร็วที่สุด
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