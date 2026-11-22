ลิเวอร์พูล ถล่ม แมนฯ ยูไนเต็ด 3-0 เอ็นกูโมฮา วัย 18 ปีสถาปนาตำนานแดงเดือด
ริโอ เอ็นกูโมฮา ดาวรุ่งลิเวอร์พูลอายุ 18 ปีสร้างประวัติศาสตร์ยิงและแอสซิสต์ใส่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้สำเร็จ พร้อมผลงานเฉียบขาดของฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ภายใต้การคุมทีมของอันโดนี่ อิราโอล่า
ลิเวอร์พูล เปิดบ้านถล่ม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปอย่างขาดลอยในศึกพรีเมียร์ลีก ด้วยผลงานที่กดดันให้ทีมผีแดงจมบึ้มในตารางคะแนน โดยเกมนี้เป็นการยืนยันถึงพัฒนาการแท็กติกที่เฉียบคมของ อันโดนี่ อิราโอล่า กุนซือคนใหม่ ที่สามารถนำทีมสร้างผลงานอันน่าประทับใจต่อหน้าแฟนบอลชาวเมือง ลิเวอร์พูล ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
จุดเริ่มต้นของความยอดเยี่ยมมาจากความเข้าใจในบทบาทของผู้เล่นทุกคนในระบบของ ลิเวอร์พูล ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค การวิ่งทะลุแนวรับของ บรัดเลย์ บาร์กโกล่า หรือความสามารถรอบด้านของ ริโอ เอ็นกูโมฮา ในการครอบครองบอล ทุกอย่างดูไหลลื่นและมีประสิทธิภาพ พวกเขาสร้างรูปแบบการเล่นเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง และยิ่งเวลาผ่านไป เกมรุกของทีมก็ยิ่งทวีความอันตรายมากขึ้นAlso readอุบัติเหตุร้ายแรงคู่รักซ้อนเวสป้าชนรถ 18 ล้อกลับรถชายหนุ่มดับทันที
ปรากฏการณ์ ริโอ เอ็นกูโมฮา ดาวรุ่งแห่งแอนฟิลด์
ริโอ เอ็นกูโมฮา ลงเล่นกับคู่ปรับสำคัญที่สุดของ ลิเวอร์พูล ในเกมที่ได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพรีเมียร์ลีกมาโดยตลอด และเขาก็กวาดผลงานได้อย่างร้อนแรงจนเป็นที่พูดถึง โดยเฉพาะเมื่อต้องเล่นงาน ดีโอโก้ ดาโลต์ และเกมรับของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จนเปื้อยยุ่ย ความเร็วและความคล่องตัวของเขาสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับเกมรุกของหงส์แดง แถมยังสอดเข้ามายิงประตู
นี่ทำให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุด (18 ปี 85 วัน) ที่ตะบันใส่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในเกมพรีเมียร์ลีก แถมยังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงและแอสซิสต์ในเกมพรีเมียร์ลีก นับตั้งแต่ที่ ไมเคิ่ล โอเว่น เคยทำได้ในช่วงบ็อกซิ่ง เดย์ ปี 1997 ใส่ เลดส์ ยูไนเต็ด ซึ่งตอนนั้น โอเว่น อายุ 18 ปี 12 วัน) ผลงานระดับนี้ต้องยกเครดิตให้กับระบบอะคาเดมี่ของ ลิเวอร์พูล ที่กำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
เรื่องนี้ยิ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะตอนนี้ ลิเวอร์พูล กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของยุโรปที่เดินหน้าดึงดูดดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้ามาร่วมทีม พร้อมให้คำมั่นว่าจะเปิดโอกาสให้พวกเขาก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ด้วย ทำให้ เอ็นกูโมฮา เป็นเหมือนตัวแทนของปรัชญานี้ได้อย่างชัดเจน
บทบาทนำของ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ และระบบ อิราโอล่า
ด้าน ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ เริ่มเฉิดฉายกับการเล่นในตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์ภายใต้การปลุกปั้นของ อิราโอล่า โดยในแมตช์นี้เขาสร้างโอกาสได้ถึง 10 ครั้งจากจังหวะโอเพ่น เพลย์ ซึ่งมากที่สุดในเกมพรีเมียร์ลีก นับตั้งแต่ ดาบิด ซิลบา ทำให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี ในเกมปะทะ เลดส์ ยูไนเต็ด เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2015 (11 ครั้ง)
นอกจากนี้ จอมทัพทีมชาติเยอรมนี ยังโชว์ทักษะการยิงประตูที่สุดเหลือชั้น และการจ่ายบอลทะลุช่องให้ บิคตอร์ มูนญอซ ซัดประตูตอกฝาโลก ซึ่งผลงานแบบนี้แหละที่สาวกเดอะ ค็อป เฝ้ารอมาตลอด การมี เวียร์ตซ์ ทำให้แนวรุกของ เดอะ เร้ดส์ มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น ซึ่งพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าการเล่นเกมบุกขย่มผีแดง จมคาแอนฟิลด์ เป็นไปได้จริง
อันโดนี่ อิราโอล่า ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในช่วงที่คุม ลิเวอร์พูล โดยแนวรุกทุกคนต่างเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี รวมถึงรู้ว่าควรประสานงานและเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้เกมพรีเมียร์ลีกจะผ่านไป 11 แมตช์ แต่การพูดเรื่องหนีตกชั้นของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะจากสถานการณ์ของทีมที่จมปลักอยู่ในอันดับ 19 มีแค่ 8 คะแนน มักชักอาการไม่ดีซะแล้ว
วิกฤตเกมรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และความหวังของ อิราโอล่า
การมาของ เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ อาจจะเพิ่มความสดใหม่ในห้องแต่งตัวของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่ผลงานในสนามดูเหมือนว่ามันไม่ได้แตกต่างไปจากยุคของ ไมเคิ่ล คาร์ริค แม้แต่นิดเดียว ทั้งสปิริตในทีม ความมุ่งมั่น และการพยายามสู้แทบจะไม่มีให้เห็นในแมตช์นี้ สิ่งที่ทำให้เรื่องการหนีตกชั้นน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นก็คือสถิติการเสียประตูของพวกเขา
ตอนนี้ ผีแดง โดยเฉพาะตาข่ายในเกมลีกไปแล้ว 23 ประตูน้อยกว่า คริสตัล พาเลซ ทีมบ๊วย (27 ประตู) เท่านั้น ขณะเดียวกัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เสียประตูรวมทุกรายการไปแล้ว 34 ลูก !! ผลงานแบบนี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกมรับของพวกเขามันย่ำแย่เกินห้ามใจ และตอนนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นทีมที่มีสถิติเกมรับเลวร้ายที่สุดใน 5 ลีกใหญ่ของยุโรป
แฟนบอลบนอัฒจันทร์ฝั่ง ค็อป เอ็นด์ พยายามเรียกให้ อิราโอล่า เดินเข้ามาหาพวกเขาในช่วงท้ายเกม พร้อมส่งสัญญาณโดยไม่ต้องพูดออกมาตรง ๆ ว่าอยากเห็นเขาทำท่ากำหมัดฉลองชัยอันเป็นเอกลักษณ์ของ เจอร์เก้น คล็อปป์ เหมือนที่เคยเห็นกันในอดีต ซึ่งแฟนหงส์แดงไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานแล้ว
ภาพดังกล่าวปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี แม้แทบจะแน่นอนว่า อิราโอล่า คงไม่ได้ทำแบบนี้จนกลายเป็นกิจวัตร แต่ในเชิงสัญลักษณ์แล้ว ภาพนี้บอกอะไรได้มากมายนี่คือชัยชนะครั้งสำคัญที่ อิราโอล่า ต้องการ เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ และใกล้ชิดกับฐานแฟนบอลมากยิ่งขึ้น แม้ก่อนหน้านี้เหล่าเดอะ ค็อป จะเปิดใจต้อนรับเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็ตาม
ทัพหงส์แดง เล่นด้วยความดุดันและตื่นตัวอย่างเต็มที่ แม้จะพลาดโอกาสทำประตูไปมากมายหลายครั้ง ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่านั่นเป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะพวกเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยม และสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำได้อย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่า อิราโอล่า รู้ดีว่าเขาได้รับประโยชน์จากใบแดงที่เกิดขึ้นในเกมนี้ แต่ถึงอย่างนั้น ลิเวอร์พูล ของเขาก็เป็นทีมที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจน
กุนซือ เอไอ ทุ่มเทเตรียมทีมสำหรับแมตช์นี้อย่างหนัก และสามารถเอาชนะการดวลแท็กติกกับ เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ ได้อย่างเด็ดขาด นี่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า ลิเวอร์พูล มีทิศทางที่ถูกต้อง และพร้อมจะแข่งขันกับทีมชั้นนำอย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้
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