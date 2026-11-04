ลิเวอร์พูล เจาะแนวรับล้มเหลว xG ต่ำอันดับ 9 สร้างโอกาสทองเพียง 7 ครั้ง
ลิเวอร์พูล ประสบปัญหาการทำประตูเมื่อเจอทีมตั้งรับหนัก สถิติ xG อยู่ที่ 13.2 อันดับ 9 ของลีก และสร้างโอกาสทองเพียง 7 ครั้ง ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้
สโมสรฟุตบอล ลิเวอร์พูล กำลังเผชิญกับวิกฤตความเฉียบคมในการจบสกอร์อย่างรุนแรงในฤดูกาลปัจจุบัน แม้ว่าการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาต้องใช้งบประมาณสูงถึงกว่า 100 ล้านปอนด์ ซึ่งเทียบเท่ากับเงินไทยราว 4,400 ล้านบาท เพื่อซื้อนักเตะแนวรุกเข้ามาเสริมกำลัง แต่ผลงานบนสนามกลับไม่เป็นไปตามที่แฟนบอลและผู้บริหารคาดหวังไว้
สถิติการทำประตูต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
ข้อมูลจากตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกชี้ให้เห็นว่า ลิเวอร์พูล รั้งอันดับที่ 19 ของตารางในขณะนี้อย่างน่าตกใจ สถิติการสร้างโอกาสทำประตูแบบชัดเจน หรือที่เรียกว่า โอกาสทอง ทีมทำได้เพียง 7 ครั้งเท่านั้น ส่วนสถิติการทำประตูรวมอยู่ที่อันดับ 9 ด้วยจำนวน 11 ประตู ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกับสถานะทีมใหญ่ของลีก การขาดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนโอกาสเหล่านี้เป็นประตูกลายเป็นจุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดของทีมAlso readเปิดโผ 5 แข้งพรีเมียร์ลีกกับค่า xG สูงสุด: ฮาลันด์นำทัพ
วิเคราะห์เกมยุโรป vs พรีเมียร์ลีก
สถานการณ์อาจดูไม่เลวร้ายนักหากพิจารณาเฉพาะเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก เนื่องจาก ลิเวอร์พูล มีชัยชนะเหนือ ลาสค์ ลินซ์ ไปอย่างถล่มทลายด้วยสกอร์ 6-3 ที่ประเทศออสเตรีย อย่างไรก็ตาม เกมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคู่แข่งมีความแข็งแกร่งน้อยกว่ามาก เมื่อเทียบกับมาตรฐานในพรีเมียร์ลีก ขณะที่เกมกับ แอตเลติโก มาดริด ทีมก็พ่ายแพ้ไป 1-2 และเกมกับ บียาร์เรอัล ก็เสียท่าแพ้ 3-4 ที่สนามแอนฟิลด์ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการเล่นของทีมกำลังประสบปัญหาเมื่อต้องเจอกับทีมที่มีระเบียบวินัยสูง
ปัญหาเจาะทีมตั้งรับและครองบอลต่ำ
ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล ลงเล่นไปแล้ว 5 นัด โดยเก็บชัยชนะได้เพียงครั้งเดียว เสมอ 2 นัด และแพ้ไป 2 นัด ชัยชนะ唯一ที่เกิดขึ้นคือเกมพบ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ด้วยสกอร์ 2-0 แต่ที่น่ากังวลคือทีมมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลเพียง 35.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสถิติการครองบอลต่ำที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเหย้าที่พวกเขาคว้าชัยชนะ นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติในปี 2003 ประตูในเกมดังกล่าวเกิดจากการเพรสซิ่งเข้มข้นและการฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่แข่ง ไม่ใช่จากการครองเกมที่ดี
สถิติฟลอเรียน เวียร์ตซ์และค่า xG
เมื่อพิจารณาผลงานตลอด 9 นัดในพรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล สร้างโอกาสทำประตูได้ทั้งหมด 103 ครั้ง มากเป็นอันดับ 4 ของลีก แต่ในจำนวนนี้มีโอกาสทองเพียง 7 ครั้ง ส่งผลให้มีค่าความน่าจะเป็นในการทำประตู หรือค่า xG รวมอยู่ที่ 13.2 ซึ่งต่ำเป็นอันดับ 9 ของลีก ตัวเลขนี้ตอกย้ำว่าทีมไม่สามารถสร้างแรงกดดันต่อผู้รักษาประตูคู่แข่งได้อย่างเพียงพอ สถิติของ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ เพลย์เมกเกอร์ชาวเยอรมัน ก็สะท้อนปัญหานี้ชัดเจน โดยเขาสร้างโอกาสทำประตูไปแล้ว 22 ครั้ง เป็นรองเพียง ปาสกาล กรอสส์ เท่านั้น แต่ไม่มีโอกาสใดเลยที่ถูกบันทึกว่าเป็นโอกาสทอง จากข้อมูลของ FotMob แสดงให้เห็นว่าแหล่งสร้างสรรค์เกมหลักของทีมยังไม่สามารถผลิตผลงานได้ตามที่คาดหวัง
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