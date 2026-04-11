ลิเวอร์พูลคืนฟอร์ม! เปิดบ้านอัดฟูแล่ม 2-0 เรียกความมั่นใจก่อนดวลเปแอสเช

ลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มแกร่งในบ้าน เอาชนะฟูแล่ม 2-0 จากประตูของเอ็นกูโมอาและซาลาห์ เก็บสามแต้มสำคัญ รั้งอันดับ 5 ของตาราง พร้อมเรียกความมั่นใจก่อนศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
ลิเวอร์พูล คืนฟอร์มเก่งในบ้าน เอาชนะ ฟูแล่ม 2-0 เรียกศรัทธาจากแฟนบอลก่อนศึกใหญ่ในแชมเปี้ยนส์ลีก ริโอ เอ็นกูโมอา และ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ สวมบทฮีโร่ซัดประตูพาทีมเก็บสามแต้มสำคัญในเกม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 32 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ สนามแอนฟิลด์ ทัพ 'หงส์แดง' ลงสนามโดยมีเป้าหมายเดียวคือชัยชนะ เพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังจากพ่ายแพ้ต่อ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ชัยชนะในเกมนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาตำแหน่งในการลุ้นโควต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอีกด้วย แม้ว่าฟูแล่มคู่แข่งในเกมนี้จะไม่ได้อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งมากนัก แต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้ และมีจังหวะสวนกลับที่น่ากลัวอยู่บ้าง นาทีที่ 29 อเล็กซ์ อิโวบี ได้โอกาสส่องไกลจากนอกกรอบเขตโทษ แต่บอลพุ่งไปตรงตัว จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูล รับไว้ได้สบายๆ นาทีที่ 36 เสียงเฮดังกระหึ่มแอนฟิลด์ เมื่อลิเวอร์พูลทำประตูขึ้นนำได้สำเร็จ จากการประสานงานอันยอดเยี่ยมของ ริโอ เอ็นกูโมอา ดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้ เอ็นกูโมอารับบอลจาก โฟลเรียน เวียร์ตซ์ ก่อนจะเลี้ยงจี้เข้าในกรอบเขตโทษ ตัดเข้าในแล้วปั่นด้วยเท้าขวา บอลโค้งเสียบเสาไกลอย่างสวยงาม ลิเวอร์พูลนำ 1-0 จากนั้นแฟนบอล 'เดอะ ค็อป' ได้เฮกันต่อเนื่อง นาทีที่ 40 โกดี้ คักโป ไหลบอลออกซ้ายให้ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าตัวเก่งของทีม วิ่งเข้ามายิงด้วยเท้าซ้ายข้างถนัด บอลพุ่งเลียดเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างเด็ดขาด ลิเวอร์พูลหนีห่างฟูแล่มเป็น 2-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ กลับมาในครึ่งหลัง ฟูแล่มปรับแก้เกมมาได้ดีขึ้น มีโอกาสบุกขึ้นมาทำประตูได้หลายครั้ง แต่จังหวะสุดท้ายยังขาดความเฉียบคม นาทีที่ 78 ฟูแล่มพลาดโอกาสทองในการทำประตูตีไข่แตก โรดริโก มูนิซ เปิดบอลจากริมเส้นฝั่งขวาเข้ามาหน้าประตู เอมิล สมิธ โรว์ ตัวสำรองที่ลงมาในเกมนี้ พยายามจะยิงบอลทันที แต่บอลหลุดเสาออกไปอย่างน่าเสียดาย จบเกม ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะ ฟูแล่มไปได้ 2-0 คว้าสามแต้มสำคัญ พร้อมกับรั้งอันดับ 5 ของตารางอย่างเหนียวแน่น มี 52 คะแนน และเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนที่จะลงสนามในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้าย นัดที่สอง ที่จะพบกับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในคืนวันอังคารนี้ รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม ลิเวอร์พูล: จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่, เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิมา โกนาเต้, เฟอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, โดมินิค โซโบซไล, เคอร์ติส โจนส์, โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โฟลเรียน เวียร์ตซ์, ริโอ เอ็นกูโมอา, โกดี้ คักโป ฟูแล่ม: แบร์นด์ เลโน่, ติโมตี กัสตาญ, โยอาคิม อันเดอร์เซ่น, คาลวิน บาสซี่ย์, แอนโทนี่ โรบินสัน, ซานเดอร์ เบอร์เก้, อเล็กซ์ อิโวบี, แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, ออสการ์ บ็อบบ์, โรดริโก้ มูนิ
ลิเวอร์พูล ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ริโอ เอ็นกูโมอา
