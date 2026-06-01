Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ลิเวอร์พูล ประกาศปลด อาร์เน่อ สล็อต ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ

กีฬา News

ลิเวอร์พูล ประกาศปลด อาร์เน่อ สล็อต ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ
ลิเวอร์พูลอาร์เน่อ สล็อตผู้จัดการทีม
📆6/1/2026 1:15 AM
📰siamsport_news
46 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 63%

ลิเวอร์พูล ประกาศปลด อาร์เน่อ สล็อต ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ หลังจากผลงานในฤดูกาลที่เพิ่งผ่านพ้นไม่ดี

ลิเวอร์พูล ประกาศปลด อาร์เน่อ สล็อต ออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการทีม อย่างเป็นทางการ หลังจากผลงานในฤดูกาลที่เพิ่งผ่านพ้นไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้า ผลงานของ ลิเวอร์พูล ในฤดูกาลนี้สะสมได้แค่ 60 แต้มใน พรีเมียร์ลีก น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี โดยแพ้ไปถึง 12 นัด และเสีย 53 ประตู แถมแพ้คู่แค้นอย่าง แมนยูไนเต็ด แบบไปกลับ อันเป็นสถิติที่แสนห่วยแตกที่สุดครั้งหนึ่งในยุค พรีเมียร์ลีก แม้บุญจะยังรักษา ด้วยการจบอันดับที่ 5 จนได้โควต้าไป แชมเปี้ยนส์ ลีก แต่มันก็ไม่ถือเป็นความชอบธรรมอยู่ดีนั่นแหละ นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า อาร์เน่อ สล็อต ยังคงได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบนของ 'หงส์แดง' อย่างเต็มพิกัด 2 อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูล ก็ได้ตัดสินใจปลด อาร์เน่อ สล็อต ออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการทีม อย่างเป็นทางการ และมีข่าวลือว่า อันโดนี่ อิราโอล่า อาจจะไปคุมทีมอื่นในฤดูกาลหน้า หลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จกับ บอร์นมัธ โดยนำทีมจบสูงถึงอันดับ 6 ของตารางพลางคว้าสิทธิ์ตะลุยฟุตบอลยุโรป (ยูโรปา ลีก) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร.

ลิเวอร์พูล ประกาศปลด อาร์เน่อ สล็อต ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ หลังจากผลงานในฤดูกาลที่เพิ่งผ่านพ้นไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้า ผลงานของ ลิเวอร์พูล ในฤดูกาลนี้สะสมได้แค่ 60 แต้มในพรีเมียร์ลีก น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี โดยแพ้ไปถึง 12 นัด และเสีย 53 ประตู แถมแพ้คู่แค้นอย่าง แมนยูไนเต็ด แบบไปกลับ อันเป็นสถิติที่แสนห่วยแตกที่สุดครั้งหนึ่งในยุคพรีเมียร์ลีก แม้บุญจะยังรักษา ด้วยการจบอันดับที่ 5 จนได้โควต้าไปแชมเปี้ยนส์ ลีก แต่มันก็ไม่ถือเป็นความชอบธรรมอยู่ดีนั่นแหละ นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า อาร์เน่อ สล็อต ยังคงได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบนของ 'หงส์แดง' อย่างเต็มพิกัด 2 อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูล ก็ได้ตัดสินใจปลด อาร์เน่อ สล็อต ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ และมีข่าวลือว่า อันโดนี่ อิราโอล่า อาจจะไปคุมทีมอื่นในฤดูกาลหน้า หลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จกับ บอร์นมัธ โดยนำทีมจบสูงถึงอันดับ 6 ของตารางพลางคว้าสิทธิ์ตะลุยฟุตบอลยุโรป (ยูโรปา ลีก) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamsport_news /  🏆 26. in TH

ลิเวอร์พูล อาร์เน่อ สล็อต ผู้จัดการทีม พรีเมียร์ลีก แชมเปี้ยนส์ ลีก บอร์นมัธ อันโดนี่ อิราโอล่า

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 04:14:59