ลิเวอร์พูล ประกาศปลด อาร์เน่อ สล็อต ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ หลังจากผลงานในฤดูกาลที่เพิ่งผ่านพ้นไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้า ผลงานของ ลิเวอร์พูล ในฤดูกาลนี้สะสมได้แค่ 60 แต้มในพรีเมียร์ลีก น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี โดยแพ้ไปถึง 12 นัด และเสีย 53 ประตู แถมแพ้คู่แค้นอย่าง แมนยูไนเต็ด แบบไปกลับ อันเป็นสถิติที่แสนห่วยแตกที่สุดครั้งหนึ่งในยุคพรีเมียร์ลีก แม้บุญจะยังรักษา ด้วยการจบอันดับที่ 5 จนได้โควต้าไปแชมเปี้ยนส์ ลีก แต่มันก็ไม่ถือเป็นความชอบธรรมอยู่ดีนั่นแหละ นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า อาร์เน่อ สล็อต ยังคงได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบนของ 'หงส์แดง' อย่างเต็มพิกัด 2 อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูล ก็ได้ตัดสินใจปลด อาร์เน่อ สล็อต ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ และมีข่าวลือว่า อันโดนี่ อิราโอล่า อาจจะไปคุมทีมอื่นในฤดูกาลหน้า หลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จกับ บอร์นมัธ โดยนำทีมจบสูงถึงอันดับ 6 ของตารางพลางคว้าสิทธิ์ตะลุยฟุตบอลยุโรป (ยูโรปา ลีก) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
