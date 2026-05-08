ลิสต์เมนูตามสั่งกู้ร่าง อร่อย สั่งง่าย ดีต่อกล้ามเนื้อ หลังออกกำลังกาย

📆5/8/2026 6:09 AM
📰Thairath_News
หลังจากออกกำลังกายหนักๆ ร่างกายอาจรู้สึกอ่อนเพลียและหิว แต่ไม่ต้องการอาหารที่ทำร้ายสุขภาพ ร้านอาหารตามสั่งปากซอยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากสมุนไพรและเครื่องเทศที่ใช้ในกระทะของแม่ค้ามีสรรพคุณต้านการอักเสบตามธรรมชาติ ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อจากอาการปวดเมื่อยได้อย่างยอดเยี่ยม และยังให้โปรตีนที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างเต็มที่

ไก่ผัดขิง ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ขิงเป็นสมุนไพรที่มีสารจินเจอรอล ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์การกีฬายอมรับว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างชะงัด การนำขิงซอยมาผัดกับเนื้อไก่ที่เป็นแหล่งโปรตีนไขมันต่ำ จะช่วยให้ร่างกายนำสารอาหารไปซ่อมแซมเส้นใยกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดได้อย่างรวดเร็ว 2.

กะเพราไก่ชิ้น / เนื้อชิ้น สมุนไพรกระตุ้นการฟื้นฟู เมนูสิ้นคิดที่ไม่เคยสิ้นประโยชน์ ใบกะเพรามีสารยูจีนอลที่ช่วยลดการอักเสบได้ดี ในขณะที่ความเผ็ดร้อนจากพริกและกระเทียมจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต นำพาออกซิเจนไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้น ข้อควรระวังคือการสั่งเป็นไก่ชิ้นหรือเนื้อชิ้นแทนหมูสับ ที่มักมีมันหมูปนเยอะ และกระซิบแม่ค้าว่าผัดน้ำ หรือใส่น้ำมันน้อยๆ เพื่อไม่ให้ร่างกายรับไขมันส่วนเกินมากเกินไป 3.

ปลาผัดขึ้นฉ่าย โปรตีนย่อยง่าย เติมสารต้านอนุมูลอิสระ หลังออกกำลังกายหนักๆ ระบบย่อยอาหารอาจจะยังทำงานได้ไม่เต็มร้อย เนื้อปลา เช่น ปลากะพง หรือปลาดอลลี่ คือโปรตีนที่ย่อยง่ายและดูดซึมไว เมื่อนำมาผัดกับขึ้นฉ่ายที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ จะช่วยเข้าไปเคลียร์ของเสียและความเครียดในระดับเซลล์กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.

ไก่/ทะเล ผัดพริกแกง รวมมิตรซูเปอร์ฟู้ดแบบไทยๆ รู้หรือไม่ว่า พริกแกงแดงของไทยคือการรวมตัวกันของสุดยอดสมุนไพรต้านการอักเสบ ทั้งข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด หอมแดง และกระเทียม เมนูผัดพริกแกงจึงเปรียบเสมือนเจลพลังงานและยาลดอักเสบชั้นดี เพียงแค่เลือกเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนลีนๆ อย่างเนื้อไก่ กุ้ง หรือปลาหมึก ก็จะได้มื้ออาหารที่ช่วยรีบูตความสดชื่นให้ร่างกายได้ทันที 5.

ต้มจืดเต้าหู้ไข่หมูสับสาหร่าย ชดเชยน้ำ และอิเล็กโทรไลต์ หากรู้สึกคอแห้งหรือสูญเสียเหงื่อมาก การสั่งต้มจืดมาซดน้ำร้อนๆ จะช่วยชดเชยของเหลวในร่างกายได้ดีมาก สาหร่ายมีแร่ธาตุที่ช่วยรักษาสมดุลอิเล็กโทรไลต์ ลดโอกาสเกิดตะคริว ส่วนเต้าหู้ไข่และหมูสับก็ให้กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อ เป็นเมนูเบาๆ ท้องที่ช่วยกู้ร่างได้อย่างอ่อนโยน เคล็ดลับการสั่งอาหารตามสั่งให้ไม่ทำร้ายสุขภาพและรู้สึกผิดต่อร่างกายหลังออกกำลังกาย คือการลดมัน ลดหวาน ลดเค็ม เพียงแค่บอกแม่ค้าว่าผัดน้ำ และเลือกวัตถุดิบที่มันน้อย หรือถ้าสั่งไข่ดาวเพิ่ม ลองเปลี่ยนเป็นไข่ต้ม หรือไข่เจียวไม่ใส่น้ำมัน เพื่อให้ได้มื้อกู้ร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุ

