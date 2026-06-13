Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ลิซ่า สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกบนเวทีฟุตบอลโลก 2026

บันเทิง News

ลิซ่า สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกบนเวทีฟุตบอลโลก 2026
ลิซ่าฟุตบอลโลก 2026พิธีเปิด
📆6/13/2026 3:12 AM
📰PostToday
71 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 51%

ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ศิลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ร่วมกับ Anitta และ Rema ในเพลง GOALS ณ สหรัฐอเมริกา สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั่วโลก

ที่สุดแห่งความภูมิใจของคนไทย เมื่อ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือที่รู้จักในชื่อ ลิซ่า BLACKPINK ได้สร้าง ประวัติศาสตร์ เป็น ศิลปินไทย คนแรกที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงใน พิธีเปิด การแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ณ สนามโซไฟ สเตเดียม ประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และถูกจารึกไว้ในหน้า ประวัติศาสตร์ ของวงการ บันเทิง ไทยอย่างไม่มีวันลืม การแสดงของเธอในบทเพลง 'GOALS' ร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่าง Anitta และ Rema ทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องตะลึงกับพลังและความสามารถที่ไร้ที่ติของเธอ ลิซ่า ปรากฏตัวในลุค All-White ที่ทั้งสวยและเท่ ด้วยเสื้อครอปสั้นสีขาวคอปีนดีไซน์กึ่งคอร์เซ็ตหนัง ตกแต่งด้วยงานร้อยเชือกและหมุดเงิน แมตช์กับกางเกงขาสั้นไฮคัทและรองเท้าบูทผูกเชือกยาวถึงต้นขา ซึ่งช่วยเสริมให้ท่วงท่าการเต้นของเธอดูโดดเด่นและมีพลังมากยิ่งขึ้น เมคอัพและทรงผมของเธอในครั้งนี้ยังคงเอกลักษณ์ด้วยหน้าม้าในตำนานและผมยาวสีน้ำตาลประกายทองดัดลอนสลวย เน้นงานผิวฉ่ำโกลว์ กรีดอายไลเนอร์คมกริบ และริมฝีปากอวบอิ่มในโทนสีนู้ดอมชมพูตุ่นๆ ทำให้ลุคโดยรวมดูแพงและอินเตอร์สมฐานะซุปตาร์ระดับโลก การแสดงของ ลิซ่า ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลในสนามเท่านั้น แต่ยังเรียกเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดอย่างถล่มทลายจากผู้ชมทั่วโลก จนทำให้แฮชแท็ก #LISAxFIFAWorldCup พุ่งทะยานติดเทรนด์โซเชียลทันที การปรากฏตัวของเธอในครั้งนี้ถือเป็นการประกาศศักดาของ ศิลปินไทย ในเวทีสากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นที่มาของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดประตูให้ ศิลปินไทย คนอื่นๆ ได้มีโอกาสก้าวสู่เวทีระดับโลกมากขึ้นในอนาค.

ที่สุดแห่งความภูมิใจของคนไทย เมื่อ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือที่รู้จักในชื่อ ลิซ่า BLACKPINK ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ณ สนามโซไฟ สเตเดียม ประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงไทยอย่างไม่มีวันลืม การแสดงของเธอในบทเพลง 'GOALS' ร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่าง Anitta และ Rema ทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องตะลึงกับพลังและความสามารถที่ไร้ที่ติของเธอ ลิซ่าปรากฏตัวในลุค All-White ที่ทั้งสวยและเท่ ด้วยเสื้อครอปสั้นสีขาวคอปีนดีไซน์กึ่งคอร์เซ็ตหนัง ตกแต่งด้วยงานร้อยเชือกและหมุดเงิน แมตช์กับกางเกงขาสั้นไฮคัทและรองเท้าบูทผูกเชือกยาวถึงต้นขา ซึ่งช่วยเสริมให้ท่วงท่าการเต้นของเธอดูโดดเด่นและมีพลังมากยิ่งขึ้น เมคอัพและทรงผมของเธอในครั้งนี้ยังคงเอกลักษณ์ด้วยหน้าม้าในตำนานและผมยาวสีน้ำตาลประกายทองดัดลอนสลวย เน้นงานผิวฉ่ำโกลว์ กรีดอายไลเนอร์คมกริบ และริมฝีปากอวบอิ่มในโทนสีนู้ดอมชมพูตุ่นๆ ทำให้ลุคโดยรวมดูแพงและอินเตอร์สมฐานะซุปตาร์ระดับโลก การแสดงของลิซ่าไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลในสนามเท่านั้น แต่ยังเรียกเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดอย่างถล่มทลายจากผู้ชมทั่วโลก จนทำให้แฮชแท็ก #LISAxFIFAWorldCup พุ่งทะยานติดเทรนด์โซเชียลทันที การปรากฏตัวของเธอในครั้งนี้ถือเป็นการประกาศศักดาของศิลปินไทยในเวทีสากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นที่มาของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดประตูให้ศิลปินไทยคนอื่นๆ ได้มีโอกาสก้าวสู่เวทีระดับโลกมากขึ้นในอนาค

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

ลิซ่า ฟุตบอลโลก 2026 พิธีเปิด ศิลปินไทย ประวัติศาสตร์

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ลิซ่า ศิลปินไทยหนึ่งเดียวโชว์เปิดบอลโลก 2026 กระหึ่มแอลเอ คู่เคที่ เพอร์รี่ พร้อมพิธีเปิด 3 ชาติเจ้าภาพ สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดาลิซ่า ศิลปินไทยหนึ่งเดียวโชว์เปิดบอลโลก 2026 กระหึ่มแอลเอ คู่เคที่ เพอร์รี่ พร้อมพิธีเปิด 3 ชาติเจ้าภาพ สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดาลิซ่า ลลิษา มโนบาล ได้รับการยืนยันให้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา ร่วมกับศิลปินระดับโลก ฟุตบอลโลก 2026 จะมีพิธีเปิดพร้อมกันใน 3 ประเทศเจ้าภาพเป็นครั้งแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา แฟนบอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงของลิซ่าและการแข่งขันได้ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax และช่อง MONO29
Read more »

JAS แจ้งคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการJAS แจ้งคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ประกาศคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ส่งผลให้ราคาหุ้นของ JAS และบริษัทในเครืออย่าง โมโน เน็กซ์ (MONO) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Read more »

เจาะลึก! JAS ปิดดีลลับคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ยิงสดฟรี 104 นัดเจาะลึก! JAS ปิดดีลลับคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ยิงสดฟรี 104 นัดเจาะลึก! JAS ปิดดีลลับคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ยิงสดฟรี 104 นัด
Read more »

JAS ผนึก Monomax ปิดดีลประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2 สมัย มูลค่า 2,300 ล้านบาทJAS ผนึก Monomax ปิดดีลประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2 สมัย มูลค่า 2,300 ล้านบาทบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ผนึกกับ Monomax ปิดดีลประวัติศาสตร์คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2 สมัย คือปี 2026 และ 2030 ด้วยมูลค่า 2,300 ล้านบาท
Read more »

ธนาคารออมสินครองแชมป์ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2569ธนาคารออมสินครองแชมป์ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2569ธนาคารออมสินยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรายย่อยของประเทศ หลังคว้าตำแหน่ง Best Retail Bank of the Year 2026 จากผลสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2026
Read more »

คึกคักรับบอลโลก!! ทัพดาราร่วมงานแถลงข่าวคึกคักรับบอลโลก!! ทัพดาราร่วมงานแถลงข่าวบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ประกาศความสำเร็จในการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
Read more »



Render Time: 2026-06-13 06:13:31