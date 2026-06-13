ลิซ่า สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกบนเวทีฟุตบอลโลก 2026

ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ศิลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ร่วมกับ Anitta และ Rema ในเพลง GOALS ณ สหรัฐอเมริกา สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั่วโลก
ที่สุดแห่งความภูมิใจของคนไทย เมื่อ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือที่รู้จักในชื่อ ลิซ่า BLACKPINK ได้สร้าง ประวัติศาสตร์ เป็น ศิลปินไทย คนแรกที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงใน พิธีเปิด การแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ณ สนามโซไฟ สเตเดียม ประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และถูกจารึกไว้ในหน้า ประวัติศาสตร์ ของวงการ บันเทิง ไทยอย่างไม่มีวันลืม การแสดงของเธอในบทเพลง 'GOALS' ร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่าง Anitta และ Rema ทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องตะลึงกับพลังและความสามารถที่ไร้ที่ติของเธอ ลิซ่า ปรากฏตัวในลุค All-White ที่ทั้งสวยและเท่ ด้วยเสื้อครอปสั้นสีขาวคอปีนดีไซน์กึ่งคอร์เซ็ตหนัง ตกแต่งด้วยงานร้อยเชือกและหมุดเงิน แมตช์กับกางเกงขาสั้นไฮคัทและรองเท้าบูทผูกเชือกยาวถึงต้นขา ซึ่งช่วยเสริมให้ท่วงท่าการเต้นของเธอดูโดดเด่นและมีพลังมากยิ่งขึ้น เมคอัพและทรงผมของเธอในครั้งนี้ยังคงเอกลักษณ์ด้วยหน้าม้าในตำนานและผมยาวสีน้ำตาลประกายทองดัดลอนสลวย เน้นงานผิวฉ่ำโกลว์ กรีดอายไลเนอร์คมกริบ และริมฝีปากอวบอิ่มในโทนสีนู้ดอมชมพูตุ่นๆ ทำให้ลุคโดยรวมดูแพงและอินเตอร์สมฐานะซุปตาร์ระดับโลก การแสดงของ ลิซ่า ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลในสนามเท่านั้น แต่ยังเรียกเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดอย่างถล่มทลายจากผู้ชมทั่วโลก จนทำให้แฮชแท็ก #LISAxFIFAWorldCup พุ่งทะยานติดเทรนด์โซเชียลทันที การปรากฏตัวของเธอในครั้งนี้ถือเป็นการประกาศศักดาของ ศิลปินไทย ในเวทีสากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นที่มาของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดประตูให้ ศิลปินไทย คนอื่นๆ ได้มีโอกาสก้าวสู่เวทีระดับโลกมากขึ้นในอนาค.
ที่สุดแห่งความภูมิใจของคนไทย เมื่อ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือที่รู้จักในชื่อ ลิซ่า BLACKPINK ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ณ สนามโซไฟ สเตเดียม ประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงไทยอย่างไม่มีวันลืม การแสดงของเธอในบทเพลง 'GOALS' ร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่าง Anitta และ Rema ทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องตะลึงกับพลังและความสามารถที่ไร้ที่ติของเธอ ลิซ่าปรากฏตัวในลุค All-White ที่ทั้งสวยและเท่ ด้วยเสื้อครอปสั้นสีขาวคอปีนดีไซน์กึ่งคอร์เซ็ตหนัง ตกแต่งด้วยงานร้อยเชือกและหมุดเงิน แมตช์กับกางเกงขาสั้นไฮคัทและรองเท้าบูทผูกเชือกยาวถึงต้นขา ซึ่งช่วยเสริมให้ท่วงท่าการเต้นของเธอดูโดดเด่นและมีพลังมากยิ่งขึ้น เมคอัพและทรงผมของเธอในครั้งนี้ยังคงเอกลักษณ์ด้วยหน้าม้าในตำนานและผมยาวสีน้ำตาลประกายทองดัดลอนสลวย เน้นงานผิวฉ่ำโกลว์ กรีดอายไลเนอร์คมกริบ และริมฝีปากอวบอิ่มในโทนสีนู้ดอมชมพูตุ่นๆ ทำให้ลุคโดยรวมดูแพงและอินเตอร์สมฐานะซุปตาร์ระดับโลก การแสดงของลิซ่าไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลในสนามเท่านั้น แต่ยังเรียกเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดอย่างถล่มทลายจากผู้ชมทั่วโลก จนทำให้แฮชแท็ก #LISAxFIFAWorldCup พุ่งทะยานติดเทรนด์โซเชียลทันที การปรากฏตัวของเธอในครั้งนี้ถือเป็นการประกาศศักดาของศิลปินไทยในเวทีสากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นที่มาของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดประตูให้ศิลปินไทยคนอื่นๆ ได้มีโอกาสก้าวสู่เวทีระดับโลกมากขึ้นในอนาค
ลิซ่า ฟุตบอลโลก 2026 พิธีเปิด ศิลปินไทย ประวัติศาสตร์
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ลิซ่า ศิลปินไทยหนึ่งเดียวโชว์เปิดบอลโลก 2026 กระหึ่มแอลเอ คู่เคที่ เพอร์รี่ พร้อมพิธีเปิด 3 ชาติเจ้าภาพ สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดาลิซ่า ลลิษา มโนบาล ได้รับการยืนยันให้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา ร่วมกับศิลปินระดับโลก ฟุตบอลโลก 2026 จะมีพิธีเปิดพร้อมกันใน 3 ประเทศเจ้าภาพเป็นครั้งแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา แฟนบอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงของลิซ่าและการแข่งขันได้ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax และช่อง MONO29
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