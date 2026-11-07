ลำไย ไหทองคียอมใจถูกอาสาหญิงล้วงจิกหน้าอก อ้างโดนซ้ำหลายราย
ลำไย ไหทองคี ร้องเรียนกรณีถูกอาสาสมัครหญิง สภ.เมืองระยอง ล้วงจิกหน้าอกขณะตรวจค้น จุดชนวนกระแสสังคมและคำเตือนจากทนายความเรื่องสิทธิ
น.ส.นงนุช อายุปัจจุบัน 40 ปี หรือที่ทราบกันดีในชื่อ ศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง ลำไย ไหทองคี ได้ทำการโพสต์ข้อความร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลังประสบเหตุถูกรบกวนและล่วงละเมิดทางร่างกายโดย อาสาสมัครหญิง แห่ง สภ.เมืองระยอง ระหว่างการตั้งด่านตรวจค้นยานพาหนะ
เหตุการณ์ตรวจค้นและข้อกล่าวหา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของคืนวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังน.ส.นงนุชเสร็จสิ้นการแสดงและกำลังขับรถเก๋งกลับที่พักบนถนนสาย 3574 เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณแยกเกาะกลอย ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้พบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง ตั้งด่านตรวจ จึงได้จอดรถเพื่อเตรียมพร้อมในการถูกตรวจค้นAlso readชาวบ้านแฉเจ้าอาวาสเสพสังวาสหน้ากุฏิ หวั่นหอบเงินกฐินหนี
เนื่องจากผู้ขับขี่เป็นผู้หญิง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมอบหมายให้อาสาสมัครหญิงคนหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่ตรวจค้นร่างกายเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งน.ส.นงนุชยินดีให้ความร่วมมือโดยสมบูรณ์ แต่กลับพบว่าอาสาสมัครหญิงรายดังกล่าวมีการใช้มือล้วงเข้าไปในเสื้อผ้าชั้นใน และใช้เล็บจิกบริเวณหน้าอกของผู้ร้องเรียน
เมื่อผู้ร้องเรียนใช้มือปิดบังหน้าอกเพื่อป้องกันตัว อาสาสมัครหญิงกลับสั่งให้ผู้ร้องเรียนเอามือออก และยังคงดำเนินการตรวจค้นร่างกายต่อไป จนไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว น.ส.นงนุชจึงได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวลงบนโซเชียลมีเดีย เพื่อเผยแพร่พฤติกรรมของอาสาสมัครหญิงคนดังกล่าว
ภายหลังการเผยแพร่ข้อความ มีผู้หญิงจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตนเองเคยถูกล่วงละเมิดจากอาสาสมัครหญิง สภ.เมืองระยอง คนเดียวกันนี้ด้วยวิธีการในทำนองเดียวกัน ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจในสังคมอย่างกว้างขวาง
น.ส.นงนุช แสดงความคิดเห็นว่า หากตำรวจมีการตั้งด่านตรวจค้น ควรใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเป็นผู้ตรวจค้นผู้หญิงโดยตรง เพื่อให้มีมารยาทที่เหมาะสมกว่าการใช้อาสาสมัครหญิง และแนะนำว่าอาสาสมัครหญิงรายดังกล่าวไม่ควรถูกนำมาเป็นผู้ช่วยตำรวจอีก
มุมมองทางกฎหมายและข้อห้าม
นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ทนายความชื่อดัง ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ตำรวจตั้งด่านตรวจค้นถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งตำรวจมีสิทธิ์สงสัยและตรวจค้นได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นๆ ก่อน หากบุคคลนั้นไม่ยินยอม ตำรวจไม่สามารถดำเนินการตรวจค้นได้
สำหรับกรณีการตรวจค้นผู้หญิง ทนายความระบุว่าการตรวจค้นต้องกระทำโดยผู้หญิงที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระบุว่าผู้ที่มีอำนาจตรวจค้นต้องเป็นตำรวจ ส่วนอาสาสมัครไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นร่างกายบุคคล
ในกรณีที่อาสาสมัครตรวจค้นอวัยวะสำคัญของร่างกายผู้ถูกตรวจค้น อาจมีความผิดตามมาตรา 145 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากความผิดดังกล่าว ยังอาจมีความผิดเพิ่มเติมในข้อหาข่มขืนใจ และข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว หากพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำที่เป็นการขัดขวางหรือบังคับจิตใจของผู้ถูกตรวจค้น
ผลกระทบและความต้องการ
น.ส.นงนุช ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง เรียกตัวอาสาสมัครหญิงรายดังกล่าวเข้าพบ เพื่อขอโทษต่อการกระทำที่รุนแรงต่อตนเอง ซึ่งถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สำคัญสำหรับสวัสดิภาพของประชาชน
เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจ และตรวจสอบสิทธิในการตรวจค้นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
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