Head Topics

ลำไยอบแห้งแบรนด์ "หมีหนาว" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สู่เป้าหมาย Net Zero

เศรษฐกิจ News

📆4/17/2026 11:22 AM
📰Thansettakij
98 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 63%

ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งภายใต้แบรนด์ "หมีหนาว" จากอำเภอสามเงา จังหวัดตาก สร้างปรากฏการณ์ยอดขายพุ่งสูงถึง 11 เท่า สู่ 1.2 ล้านบาทในปี 2568 สะท้อนความสำเร็จของการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่ตลาดที่กว้างขวางผ่านสถานีบริการน้ำมัน พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ ลำไยอบแห้ง ภายใต้แบรนด์ ' หมีหนาว ' ที่ผลิตจากผืนดินอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตาก กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการ เศรษฐกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อโลก ใช้ พลังงานสะอาด จากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือเพียง 0.035 กิโลกรัมต่อห่อ (ขนาด 50 กรัม) ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนให้เป็นรูปธรรมและเข้าถึงง่าย แต่ยังเป็นผลผลิตล้ำค่าที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพและความโดดเด่น ด้วยเนื้อสีทองสวยงาม รสชาติเป็นเอกลักษณ์ การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน อย. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ 'หมีหนาว' ไม่ได้เป็นเพียงผลไม้แปรรูปธรรมดา แต่เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ได้เปิดช่องทางการจัดจำหน่ายที่น่าสนใจ คือการนำผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง 'หมีหนาว' เข้าไปวางจำหน่ายในร้านกาแฟพันธุ์ไทยของสถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรและสมาชิกในชุมชนอำเภอสามเงาได้อย่างยั่งยืน

ปรากฏการณ์ด้านยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน จากเดิมที่มียอดขายรวมต่อปีเพียงหลักหมื่นถึงหลักแสนบาท ในปี 2568 ยอดขายกลับพุ่งสูงถึง 1.2 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 11 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นี่คือความสำเร็จที่ไม่ได้มาจากเพียงแค่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ แต่มาจากการผนึกกำลังที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การสร้างช่องทางการตลาดที่เข้าถึงง่าย และการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการลดใช้พลังงาน (ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน) วางจำหน่ายรวมกว่า 140 รายการ จาก 14 หมวดหมู่ของวิสาหกิจชุมชนทั่วไทย ที่ถูกคัดสรรกว่า 20 รายการ เข้าวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกและร้านกาแฟภายในสถานีบริการน้ำมันชั้นนำที่เป็นพันธมิตร ซึ่งแบรนด์ 'หมีหนาว' เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ภาคภูมิใจภายใต้โครงการนี้ และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593

นอกเหนือจากการส่งเสริมอาชีพ สร้างรอยยิ้ม และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้ว ยังเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

นวัตกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่: ก้าวสำคัญสู่พลังงานสะอาดและความมั่นคงนวัตกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่: ก้าวสำคัญสู่พลังงานสะอาดและความมั่นคงการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ น้ำหนักเบา กึ่งโปร่งแสง โค้งงอได้ และสารเคลือบป้องกันฝุ่นจากนาโนเทคโนโลยี กำลังขับเคลื่อนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของไทย สู่เป้าหมาย Net Zero
Read more »

SKY คว้าโอกาสสงครามอิหร่าน ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Net Zero ด้วย Smart Airport และ Green AirportSKY คว้าโอกาสสงครามอิหร่าน ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Net Zero ด้วย Smart Airport และ Green Airportนายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สกาย ไอซีที (SKY) เผยถึงแนวทางการรับมือความผันผวนของสถานการณ์โลก โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามอิหร่าน ที่ส่งผลต่อธุรกิจการบิน แต่กลับเป็นโอกาสให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค พร้อมเร่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG ผ่านโครงการ Smart Airport และ Green Airport เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050
Read more »

SKY พลิกเกมวิกฤตโลก ปั้นสนามบินสีเขียว รับ Net Zero 2050SKY พลิกเกมวิกฤตโลก ปั้นสนามบินสีเขียว รับ Net Zero 2050สงครามเขย่าอุตสาหกรรมการบิน SKY พลิกเกมวิกฤตโลก ดันไทยขึ้นฮับ เร่งเครื่อง Green Airport สู่ Net Zero 2050 เสนอโมเดลคิดเงินรายบริการ หนุนรัฐไม่ต้องแบกงบลงทุนก้อนใหญ่
Read more »



Render Time: 2026-04-17 14:21:55