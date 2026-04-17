ลำไยอบแห้งแบรนด์ "หมีหนาว" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สู่เป้าหมาย Net Zero

ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งภายใต้แบรนด์ "หมีหนาว" จากอำเภอสามเงา จังหวัดตาก สร้างปรากฏการณ์ยอดขายพุ่งสูงถึง 11 เท่า สู่ 1.2 ล้านบาทในปี 2568 สะท้อนความสำเร็จของการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่ตลาดที่กว้างขวางผ่านสถานีบริการน้ำมัน พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ ลำไยอบแห้ง ภายใต้แบรนด์ ' หมีหนาว ' ที่ผลิตจากผืนดินอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตาก กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการ เศรษฐกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อโลก ใช้ พลังงานสะอาด จากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือเพียง 0.035 กิโลกรัมต่อห่อ (ขนาด 50 กรัม) ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
โครงการนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนให้เป็นรูปธรรมและเข้าถึงง่าย แต่ยังเป็นผลผลิตล้ำค่าที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพและความโดดเด่น ด้วยเนื้อสีทองสวยงาม รสชาติเป็นเอกลักษณ์ การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน อย. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ 'หมีหนาว' ไม่ได้เป็นเพียงผลไม้แปรรูปธรรมดา แต่เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ได้เปิดช่องทางการจัดจำหน่ายที่น่าสนใจ คือการนำผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง 'หมีหนาว' เข้าไปวางจำหน่ายในร้านกาแฟพันธุ์ไทยของสถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรและสมาชิกในชุมชนอำเภอสามเงาได้อย่างยั่งยืน
ปรากฏการณ์ด้านยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน จากเดิมที่มียอดขายรวมต่อปีเพียงหลักหมื่นถึงหลักแสนบาท ในปี 2568 ยอดขายกลับพุ่งสูงถึง 1.2 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 11 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นี่คือความสำเร็จที่ไม่ได้มาจากเพียงแค่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ แต่มาจากการผนึกกำลังที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การสร้างช่องทางการตลาดที่เข้าถึงง่าย และการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการลดใช้พลังงาน (ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน) วางจำหน่ายรวมกว่า 140 รายการ จาก 14 หมวดหมู่ของวิสาหกิจชุมชนทั่วไทย ที่ถูกคัดสรรกว่า 20 รายการ เข้าวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกและร้านกาแฟภายในสถานีบริการน้ำมันชั้นนำที่เป็นพันธมิตร ซึ่งแบรนด์ 'หมีหนาว' เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ภาคภูมิใจภายใต้โครงการนี้ และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593
นอกเหนือจากการส่งเสริมอาชีพ สร้างรอยยิ้ม และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้ว ยังเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
