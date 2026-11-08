ลำไย ไหทองคี อภัย อาสาสมัครหญิง หลัง ขอโทษ ปมตรวจค้นไม่เหมาะสม
ลำไย ไหทองคี ให้คำอภัยโทษแก่อาสาสมัครหญิง สภ.เมืองระยอง ที่ตรวจค้นร่างกายไม่เหมาะสม ทำให้ไม่ดำเนินคดี พร้อมตำรวจเตือนสื่อระวังข้อมูลผิด
น.ส.นงนุช หรือ ลำไย ไหทองคี นักร้องสาวชื่อดัง ได้ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่า ได้ให้อภัยแก่ นาง สำรวย หญิงวัย 57 ปี ซึ่งเป็นอาสาสมัครหญิงของ สภ.เมืองระยอง กรณีเกิดการตรวจค้นร่างกายที่ไม่เหมาะสม จนส่งผลให้ทางตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีความทางกฎหมายต่อผู้ต้องหาอีกต่อไป
รายละเอียด เหตุการณ์ตรวจค้นร่างกาย
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่ยานพาหนะของลำไย ไหทองคี กำลังเดินทางกลับที่พักส่วนตัวบนถนนสาย 3574 หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจจากรายการร้องเพลง เมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกเกาะกลอย ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ได้พบจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง จึงได้หยุดรถตามที่กฎหมายกำหนดAlso readอิ่มใจ อิ่มบุญ “แม้ก กรธัสส์” ทำบุญวันเกิดกับแฟนคลับ เหมือนได้ชาร์จแบตให้ใจฟู
จากนั้น นายตำรวจซึ่งทำหน้าที่ควบคุมด่านตรวจ ได้สั่งการให้นางสำรวย อาสาสมัครหญิงของ สภ.เมืองระยอง เข้าไปดำเนินการตรวจค้นร่างกายของนักร้องสาวตามขั้นตอนปกติ แต่กลับพบว่านางสำรวยได้ใช้มือล้วงเข้าไปในเสื้อชั้นใน และใช้นิ้วมือแทงเข้าไปยังอวัยวะร่างกายที่สำคัญของลำไย ไหทองคี
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ลำไย ไหทองคี ได้ใช้มือทั้งสองข้างเข้ามาปิดป้องการกระทำของนางสำรวยทันที ทว่านางสำรวยยังคงออกคำสั่งให้ปล่อยมือออกจากตัวและให้ตรวจค้นต่อไป จนในที่สุดการตรวจค้นก็ยุติลงโดยไม่มีสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ถูกตรวจพบบนตัวนักร้องสาว
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ลำไย ไหทองคี ได้ทำการโพสต์บันทึกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนางสำรวยลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่ง garnered ความสนใจและความคิดเห็นจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก และมีหญิงสาวจำนวนมากที่ส่งข้อความมาบอกเล่าประสบการณ์คล้ายคลึงกันว่า เคยถูกนางสำรวยกระทำเช่นนั้นเช่นกัน
ต่อมาในช่วงบ่ายของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 พ.ต.อ.อาทิตยา แก้ว ผู้กำกับ สภ.เมืองระยอง ได้ดำเนินการเชิญตัวลำไย ไหทองคี และนางสำรวย มาพบกันเพื่อเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจกัน ณ ชั้น 3 ของ สภ.เมืองระยอง เพื่อระงับข้อพิพาทและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคู่กรณี
ทันทีที่ทั้งสองฝ่ายได้พบหน้ากัน นางสำรวยได้แสดงท่าทีสงบนิ่งและกล่าวคำขอโทษนักร้องสาวอย่างจริงใจ สำหรับการกระทำที่ขาดความเหมาะสมและทำให้ลำไย ไหทองคี โกรธเคืองใจ ซึ่งหลังจากการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะยุติเรื่องความขัดแย้งนี้
พ.ต.อ.อาทิตยา แก้ว ผู้กำกับ สภ.เมืองระยอง ได้มอบหมายให้นางสำรวย นำกระเช้าดอกไม้ไปให้ในนามของการขอโทษต่อลำไย ไหทองคี อย่างสุภาพ และในขณะเดียวกันทางผู้กำกับ สภ.เมืองระยอง เองก็ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ลำไย ไหทองคี เพื่อเป็นการขอโทษและแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจ
ทั้งนี้ พ.ต.อ.อาทิตยา แก้ว ได้กล่าวเน้นย้ำไปยังสื่อมวลชนโดยเฉพาะว่า หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองระยอง สื่อควรติดต่อสอบถามหรือรับฟังหูไว้มากก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสนอข่าวที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง เพราะหากมีการนำเสนอข้อมูลผิดพลาด อาจส่งผลให้สื่อหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้
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