ลำพูน วอริเออร์นำสองครั้งไม่เฮ! เจ๊า 'สวาดแคท' สุดมันส์ 2-2 ในศึก BYD SEALION 6

ลำพูน วอริเออร์พลาดโอกาสเก็บชัยชนะในบ้าน หลังถูกนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ตามตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 2-2 ในศึก BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26
ลำพูน วอริเออร์ พลาดท่าเสมอ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 2-2 ในเกม BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 ที่สนามเหย้าของตัวเอง แม้จะขึ้นนำไปก่อนถึงสองครั้งสองครา แต่สุดท้ายก็ถูก 'สวาดแคท' ไล่ตามตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ทำให้ 'ราชันโคขาว' เก็บได้เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้น\เกมเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้น ลำพูน วอริเออร์ เปิดเกมรุกเข้าใส่ทันที และมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 18 จากจังหวะที่สุริยา สิงห์มุ้ย แทงบอลทะลุช่องให้ อนันต์ ยอดสังวาลย์ หลุดเข้าไปยิงให้ทีมขึ้นนำ 1-0 อย่างไรก็ตาม นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ และมาตามตีเสมอได้ในนาทีที่ 34 จากการยิงของ เนนาด ลาลิช ทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1 หลังจากนั้นทั้งสองทีมต่างเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มได้ หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรก สกอร์ยังคงเสมอกันอยู่ที่ 1-1\ในครึ่งหลัง ลำพูน วอริเออร์กลับมาทำเกมได้ดีขึ้น และมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งในนาทีที่ 54 จากจังหวะที่อนันต์ ยอดสังวาลย์จ่ายบอลให้ โมฮัมเหม็ด ออสมาน ยิงให้ทีมขึ้นนำ 2-1 สถานการณ์ของเจ้าบ้านดูเหมือนจะดีขึ้น แต่แล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 ชิษณุพงศ์ พิมพ์สังข์ ก็มาโหม่งประตูตีเสมอให้ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ทำให้จบเกมด้วยผลเสมอ 2-2 ผลการแข่งขันนัดนี้ส่งผลให้ ลำพูน วอริเออร์ มี 5 คะแนน รั้งอันดับที่ 10 ของตารางคะแนน ส่วน นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี มี 6 คะแนน ขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ 7 ของตาราง\เกมนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทั้งสองทีม ลำพูน วอริเออร์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเล่นเกมรุก และความสามารถในการสร้างสรรค์เกม ขณะที่ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่ย่อท้อ และความสามารถในการกลับมาสู่เกมได้ แม้ว่าจะเสียประตูไปก่อนถึงสองครั้ง อย่างไรก็ตาม ลำพูน วอริเออร์จะต้องกลับไปทบทวนถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสมาธิในการเล่นในช่วงท้ายเกม เพื่อที่จะสามารถรักษาชัยชนะไว้ให้ได้ในการแข่งขันครั้งต่อไป\ทั้งนี้ การแข่งขันในศึก BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 ยังคงดำเนินต่อไป และแฟนบอลจะต้องติดตามชมการแข่งขันของทั้งสองทีมอย่างใกล้ชิด เพื่อลุ้นว่าทีมใดจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่ากันในการแข่งขันครั้งต่อไ
ฟุตบอล ไทยลีก ลำพูน วอริเออร์ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ผลบอล BYD SEALION 6
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ออสมาน เหมา 2 ประตู! ลำพูน บุกเชือด สุโขทัย พ่ายคารัง ศึก BYD SEALION 6สุโขทัย เอฟซี เปิดบ้านพ่าย ลำพูน วอริเออร์ 1-2 เกมลีกหนึ่ง BYD SEALION 6 ฤดูกาล 2025/26 โมฮัมเหม็ด ออสมาน เหมา 2 ประตูสุดเฉียบ พาทีมคว้า 3 แต้มแรกสำเร็จ
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์บอล อยุธยา พบ สิงห์ เชียงราย (14 ก.ย. 68) : อยุธยาเล่นในบ้านต้องมีแต้มอยุธยา ยูไนเต็ด เปิดบ้านดวล สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ในศึก BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025-26 นัดที่ 4 วันอาทิตย์ 14 ก.ย. 68 เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสด AIS PLAY
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์บอล พลังกาญจน์ พบ นครราชสีมา (14 ก.ย. 68) : ม้าเหล็กถึงเวลาเฮศึก BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025-26 นัดที่ 4 พลังกาญจน์ เอฟซี เปิดบ้านรับ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี วันอาทิตย์ 14 ก.ย. 68 เวลา 19.00 น.
อ่านเพิ่มเติม »
สิงห์ เชียงราย เจ๊า อยุธยา 10 คน 1-1 แบ่งแต้ม ไทยลีกหนึ่งสิงห์ เชียงรายฯ บดเจ๊า อยุธยา ยูไนเต็ด 10 คน 1-1 ทำให้ 'กว่างโซ้ง' มีเพิ่มเป็น 5 คะแนน อยู่ที่ 7 ส่วน 'นักรบอโยธยา' มี 5 แต้ม รั้งอันดับ 6 ของศึก BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง
อ่านเพิ่มเติม »
การท่าเรือ ถล่มชลบุรี 3-0 ปลดล็อกเฮรอบ 4 เกม ศึก BYD SEALION 6 ลีกหนึ่งการท่าเรือ เอฟซี เปิดบ้านถล่ม ชลบุรี เอฟซี 3-0 คว้าชัยชนะครั้งแรกในรอบ 4 เกม เก็บเพิ่มเป็น 7 แต้ม รั้งอันดับ 4 ขณะที่ ชลบุรี มี 2 คะแนน อยู่อันดับรองบ๊วย ศึก BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง 2025/26 นัดที่ 5
อ่านเพิ่มเติม »