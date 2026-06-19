ลาแล้ว Enoden 1000 Series ปิดตำนานรถไฟสายประวัติศาสตร์คามาคุระ

รถไฟสายเอโนเด็น (Enoden) ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชื่อดังในคามาคุระ กำลังจะปลดระวางขบวน 1000 Series หมายเลข 1001-1051 ในปี 2026 หลังให้บริการมานาน การจากไปของรถไฟรุ่นเก่าครั้งนี้สร้างความประทับใจและความคิดถึงให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนรถไฟทั่วโลก เนื่องจากมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนขบวนรถ แต่คือการปิดฉากภาพจำหนึ่งของเมืองคามาคุระ บทความนี้จะพาย้อนบรรยากาศการเดินทางบนเอโนเด็น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรอบเส้นทาง และให้ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการไปเก็บภาพความทรงจำก่อนรถไฟขบวนสุดท้ายจะแล่นผ่าน
รถไฟสายเอโนเด็น ( Enoden ) เป็นเส้นทางรถไฟสายสั้นที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง คามาคุระ กับฟุจิซาวะ วิ่งผ่านย่านที่อยู่อาศัย ถนนเล็ก ๆ ร้านค้าสไตล์ย้อนยุค และบางช่วงยังใกล้กับทะเลโชนัน ทำให้ผู้โดยสารได้สัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เห็นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมราง วิถีชีวิตคนในพื้นที่ และมุมมองของเมือง คามาคุระ ที่การเดินเท้าเพียงอย่างเดียวไม่อาจพบเจอ ด้วยเหตุนี้ นัก ท่องเที่ยว จำนวนมากจึงเลือกโดยสารเอโนเด็นแม้ไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเร่งด่วน เพราะการนั่งรถไฟสายนี้คือส่วนหนึ่งของการเที่ยว คามาคุระ อย่างแท้จริง เมื่อรวมกับแหล่ง ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์อย่างศาลเจ้าสึรุโอกะฮาจิมังกู วัดโคโตคุอินที่มีพระใหญ่ไดบุทสึ วัดฮาเสะเดระ ถนนโคมาจิ และย่านริมหาดที่เดินเล่นสบาย เมือง คามาคุระ จึงมีเสน่ห์แบบทริปวันเดียวแต่จำได้นาน นัก ท่องเที่ยว สามารถนั่งรถไฟจากโตเกียวมา คามาคุระ แล้วต่อด้วยเอโนเด็นเพื่อแวะเที่ยวตามสถานีต่าง ๆ ได้สะดวก หลายคนยังรู้จักเส้นทางนี้จากภาพจำของรถไฟที่แล่นใกล้ทะเลและทางข้ามรถไฟในย่าน คามาคุระ -เอโนชิมะ ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศญี่ปุ่นแบบโลคั.
รถไฟสายเอโนเด็น (Enoden) เป็นเส้นทางรถไฟสายสั้นที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองคามาคุระกับฟุจิซาวะ วิ่งผ่านย่านที่อยู่อาศัย ถนนเล็ก ๆ ร้านค้าสไตล์ย้อนยุค และบางช่วงยังใกล้กับทะเลโชนัน ทำให้ผู้โดยสารได้สัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เห็นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมราง วิถีชีวิตคนในพื้นที่ และมุมมองของเมืองคามาคุระที่การเดินเท้าเพียงอย่างเดียวไม่อาจพบเจอ ด้วยเหตุนี้ นักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงเลือกโดยสารเอโนเด็นแม้ไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเร่งด่วน เพราะการนั่งรถไฟสายนี้คือส่วนหนึ่งของการเที่ยวคามาคุระอย่างแท้จริง เมื่อรวมกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างศาลเจ้าสึรุโอกะฮาจิมังกู วัดโคโตคุอินที่มีพระใหญ่ไดบุทสึ วัดฮาเสะเดระ ถนนโคมาจิ และย่านริมหาดที่เดินเล่นสบาย เมืองคามาคุระจึงมีเสน่ห์แบบทริปวันเดียวแต่จำได้นาน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟจากโตเกียวมาคามาคุระ แล้วต่อด้วยเอโนเด็นเพื่อแวะเที่ยวตามสถานีต่าง ๆ ได้สะดวก หลายคนยังรู้จักเส้นทางนี้จากภาพจำของรถไฟที่แล่นใกล้ทะเลและทางข้ามรถไฟในย่านคามาคุระ-เอโนชิมะ ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศญี่ปุ่นแบบโลคั
Enoden คามาคุระ รถไฟญี่ปุ่น 1000 Series ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
11.6 ล้านคนคือคำตอบ : ลา ลีกา ชนะเกมธุรกิจฟุตบอลได้อย่างไร?เจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจ ลา ลีกา สเปน หลังทุบสถิติทะลุ 11.6 ล้านคนในฤดูกาล 2025/26 เผยโมเดลสนามฟุตบอล เรอัล มาดริด ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านยูโรรายแรกของโลก พร้อมเทคโนโลยีถ่ายทอดสดสุดล้ำ
Read more »
พม. จับมือ ซีพี ออลล์ เปิดตำแหน่งงาน รองรับแรงงานวัยเก๋ากว่า 1,000 อัตรารัฐบาลจับมือ ซีพี ออลล์ เปิดตำแหน่งงานรองรับแรงงานวัยเก๋ากว่า 1,000 อัตรา เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุมีรายได้และมีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้
Read more »
OPPO Reno16 Series 5G เปิดตัวร่วมกับไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป BABYMONSTERreno16 Series 5G มาพร้อมกล้อง 50MP มุมกว้าง AI คอลลาจ สมาร์ตโฟนเพื่อนซี้เทรนดี้ทุกช็อด โดดเด่นด้วยดีไซน์ดวงดาว 3 มิติครั้งแรกในอุตสാനต要紧
Read more »
Intel ต่อยอด Raptor Lake ด้วย 'Raptor Lake Next' ในปี 2027Intel อาจกลับมาใช้สถาปัตยกรรม Raptor Lake (Gen 14) ภายใต้ชื่อ 'Raptor Lake Next' หรือ Core 200 Series ในปี 2027 รองรับแพลตฟอร์髓 LGA1700 เดิม และทำงานได้ทั้งกับ RAM DDR4 และ DDR5 เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีเมนบอร์ดซีรีส์ 600 และ 700 Update BIOS แล้วใช้ซีพียูใหม่ได้ โดยเน้นตลาดพีซีราคาคุ้มค่าและยืดอายุแพลตฟอร์ม
Read more »
รัฐบาลย้ำเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท คือเงินค้างจ่ายรัฐบาลย้ำอีกครั้งว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท คือเงินค้างจ่ายสำหรับกลุ่มตกหล่นจำนวน 2.3 แสนราย วงเงินเพิ่มเติม 1,846.96 ล้านบาท รอ ครม.อนุมัติ
Read more »
'ชัชชาติ'ชูไอเดียฟื้นตึกแถว 4.5 แสนห้อง ปลดล็อกกม.ดันศก.เมือง'ชัชชาติ'ชูไอเดียฟื้นตึกแถว 4.5 แสนห้อง ปลดล็อกกฎหมายดันเศรษฐกิจเมือง ผุด Incubation Hub ปั้นเถ้าแก่ใหม่ปีละ 1,000 คน
Read more »