ลาล่า ขวัญนภา โพสต์ตอกกลับคอมเมนต์แซะแรงในทำนองว่า "ใช่เหรอคะ ที่นี่ใครมาเยอะตลอดจ้าเพราะมันเป็นงานฟรีและอยู่กลางเมืองจ้า อีกสองเดือนก็อีกเหมือนเดิมจ้า ไม่เกี่ยวกับนักร้องมั้งคะ"

โปงลางสะออนแลนดิ้งสวีเดน
หลังจากที่วงดนตรีวัฒนธรรมอีสานชื่อดัง โปงลางสะออน ได้ไปแลนดิ้งในประเทศสวีเดน แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องสั่งระงับการแสดงชั่วคราว เนื่องจากพลังความรักของแฟนๆ หลั่งไหลมาร่วมงานกันจนเกินกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

งานนี้สาวลาล่าไม่ปล่อยผ่าน โพสต์ภาพคอมเมนต์ดังกล่าวตอกกลับนิ่มๆ ว่า "ขออนุญาตใส่ใจคุณคนนี้นะคะ ถ้าไม่คิดจะยินดีกับเราเลย # โปงลางสะออน เป็นศิลปินบ้านๆ ค่ะ ไม่ดังหรอกค่ะ ถามใครๆ ก็ได้ คนรู้จักพวกเราน้อยมาก เจ้าหน้าที่ ต้องควบคุมสถานการณ์ เพราะมีคนมารอดูเรา 50,000 กว่าคน จนวันนี้หัวหน้าทีมผู้ควบคุมต้องมาขอโทษศิลปินว่า ตั้งแต่ทำคอนเสิร์ตไทยมา เค้าไม่เคยควบคุมอะไรแบบนี้ คนเยอะเกินควบคุม และพวกคุณเป็นศิลปินที่อเมซิ่งที่สุดที่พวกเราเคยเห็นมา...

ให้ทุกคนในสวีเดน ที่สต็อกโฮล์มยืนยันก็ได้ค่ะ พวกเราไม่ดังเลยจริงๆ แค่เสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดจากคน 50,000 มันดังมากแค่นั้นเอง ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ศิลปินที่ไม่ดังค่ะ

โปงลางสะออน แลนดิ้ง สวีเดน เจ้าหน้าที่ แฟนเพลง ความรัก พลัง งานฟรี อยู่กลางเมือง ไม่เกี่ยวกับนักร้องมั้งคะ

 

