ลาบ อาหารประจำชาติ ลุ้นขึ้นมรดกโลกยูเนสโก 30 พ.ย.-5 ธ.ค.
ลาบ อาหารเอกลักษณ์ของลาว กำลังเข้าใกล้การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลังยูเนสโกเผยร่างบันทึกแนะนำ ให้ขึ้นทะเบียนระหว่างประชุมที่เซี่ยเหมิน จีน
อาหารประจำชาติอย่าง " ลาบ" ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว กำลังเข้าใกล้การเป็น มรดกโลก ทางวัฒนธรรมอีกก้าวสำคัญ หลังจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เผยแพร่ร่างบันทึกบนเว็บไซต์ โดยมีการแนะนำให้อาหารจานนี้ขึ้นทะเบียนภายใต้ชื่อ " ลาบ: สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาว ลาว" การประกาศอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของ ยูเนสโก สมัยที่ 21 ซึ่งจะมีขึ้นที่เมือง เซี่ยเหมิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม นี้
รายละเอียดกระบวนการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
การนำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลาว โดยร่างบันทึกที่เผยแพร่สู่สาธารณะสะท้อนถึงความพร้อมด้านเอกสารทางวิชาการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันความสำคัญของลาบที่มีต่อวิถีชีวิตชาวลาว ยูเนสโกได้ระบุคำแนะนำในการขึ้นทะเบียนอาหารจานนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงตัวตนของชาติ การตัดสินขั้นสุดท้ายจะรอการลงมติและประกาศจากที่ประชุมซึ่งจะมีขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าวAlso readรบ.เดินหน้าบังคับใช้กม. ตรวจสอบเข้มร้านกัญชาได้รับอนุญาต 12,279 แห่ง
กระบวนการนี้ไม่ใช่เพียงการรับรองรสชาติอาหาร แต่เป็นการปกป้องภูมิปัญญาและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงและบริโภคลาบ ซึ่งได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น การมีอยู่ของร่างบันทึกนี้แสดงว่าขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากยูเนสโกเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนทางการทูตและการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการในระดับนานาชาติในสัปดาห์หน้า
มุมมองของภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ
แคมเปญการผลักดันลาบขึ้นเป็นมรดกโลกครั้งนี้ นำโดย สมาคมนักธุรกิจสตรีลาว (Lao Business Women's Association) ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวร่วมกับภาครัฐ โดยได้ยื่นเสนอชื่อผ่านกระทรวงข่าวประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2025 ที่ผ่านมา การร่วมมือกันของภาคเอกชนและราชการถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โครงการนี้มีความชัดเจนและก้าวหน้า
ดาลาพอน โพลเสนา (DALAPHONE) กรรมการผู้จัดการร้านอาหารกัวลาว และสมาชิกสมาคมนักธุรกิจสตรีลาว ได้เปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับความคืบหน้าดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าทางจิตใจที่ชาวลาวมีต่ออาหารจานนี้ เธอกล่าวไว้ชัดเจนว่า "ไม่มีคำบรรยายใดที่จะบอกว่า การเห็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราได้รับการยอมรับบนเวทีโลกโดยยูเนสกอนั้นมีความหมายมากแค่ไหน" การใช้เวลาสองปีร่วมกับกระทรวงฯ และสมาคมนักธุรกิจสตรีลาว ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับทีมทำงาน และความสำเร็จนี้จะถือเป็นของชาวลาวทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในโลก
ผลกระทบต่อสังคมและการท่องเที่ยว
หากการประกาศอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมนี้ ลาบจะกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นที่ 4 ของประเทศลาวที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาวลาน การขึ้นทะเบียนนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับอาหารลาวในเวทีโลก และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจประสบการณ์การทำอาหารและการรับประทานอาหารพื้นเมืองมากขึ้น
นอกจากมุมมองทางเศรษฐกิจแล้ว การรับรองจากยูเนสโก้ยังจะช่วยอนุรักษ์สูตรการทำลาบแบบดั้งเดิมที่แตกต่างไปตามแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการแบ่งปันอาหาร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะในชนบทที่เนื้อสัตว์อาจไม่ได้บริโภคทุกวัน การทำลาบจึงเป็นโอกาสพิเศษที่ได้ร่วมมือกันทำและแบ่งปันระหว่างครอบครัวและเพื่อนบ้าน
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