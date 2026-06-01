ลัมเมนส์ แพ咬了 Tottenham Hotspur กับการเล่นที่น่าอัศจรรย์ของนักप突ตูเบลเยียม

แม้จะต้องรอจนถึงนัดที่ 7 ของฤดูกาล拼接后才ได้ประเดิมสนามให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในเกมพบ ซันเดอร์แลนด์ ที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด แต่เจ้าตัวก็แสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความมั่นใจทันที โดยช่วยให้ทีมเก็บคลีนชีตและเอาชนะไป 2-0 หลังจากนั้น ลัมเมนส์ ยกระดับฟอร์มการเล่นอย่างต่อเนื่อง ลงสนามใน พรีเมียร์ลีก รวม 32 นัด ทำได้ถึง 79 เซฟ และเก็บ 8 คลีนชีต ตลอดฤดูกาล ข้อมูลจาก สกาย สปอร์ตส์ ระบุว่า ผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมสามารถป้องกันประตูได้เหนือกว่าค่าคาดการณ์ประตู (Expected Goals Prevented) ถึง 6.
39 ประตู ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของผู้รักษาประตูทุกคนในพรีเมียอร์ลีกฤดูกาลนี้ นอกจากนี้ เขายังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเซฟยอดเยี่ยมประจำเดือนถึง 2 ครั้ง และฟอร์มอันยอดเยี่ยมในช่วงต้นซีซั่นยังส่งผลให้ได้รับโอกาสติดทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในเกมพบ ลิกเตนสไตน์ สำหรับรางวัลนักเตะย้ายทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล ลัมเมนส์ เอาชนะผู้เข้าชิงรายอื่น ๆ ประกอบด้วย โดมินิก คัลเวิร์ต-ลูวิน (ลีดส์ ยูไนเต็ด), ไรยัน แชร์กี (แมนเชสเตอร์ ซิตี้), วิคตอร์ โยเคเรส (อาร์เซน่อล), ชูเอา เปโดร (เชลซี), อาเดรียน ทรูฟแฟร์ (บอร์นมัธ) และ กรานิต ชาการ (ซันเดอร์แลนด์) รางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จส่วนบุคคลของนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังจากทีมจบฤดูกาลในอันดับ 3 ของพรีเมียร์ลีกและคว้าสิทธิ์กลับไปแข่งขัน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2026/27 สำรojl
ลัมเมนส์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก เซฟ รางวัลย้ายทีม
