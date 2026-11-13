ละคร Love Bound รักนี้ตีตรา ออมสิน โฟค บททดสอบความรักหลังแฉความจริง
ละครเรื่อง Love Bound รักนี้ตีตรา ออกอากาศ EP. 2 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน นำเสนอความขัดแย้งระหว่างกี้และพิม เมื่อความจริงเรื่องครอบครัวถูกเปิดเผย ส่งผลให้คู่รักต้องเผชิญบททดสอบความเข้าใจและความไว้ใจที่พังทลาย
ละครแนวเกิร์ลเลิฟเรื่อง " Love Bound รักนี้ตีตรา" ที่ผลิตโดย บริษัท กองทัพ โปรดักชัน จำกัด และกำกับโดย ธฤษณุ ธีญานาถ ธนันชา หรือ เขตต์ ฐานทัพ ได้เผยเนื้อหาตอนใหม่ที่เข้มข้นขึ้น โดยดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อดังเรื่อง "สามีตีตรา" ผลงานการเขียนของ นาวิกา ซึ่งได้ทีมเขียนบทคุณภาพจาก นิสิตนันท์ สุภาพพงศ์, กัญจน์ชญา จีรรัตนศักดิ์ และ วรรณมงคล คล่องเชิงศร มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหน้าจอ
การออกอากาศตอนพิเศษ EP. 2 มีกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน นี้ นำแสดงโดย ออมสิน-สุพิทชา ลิมสมุติ และ โฟค-สุธิมา ก่อเกียรติวนิช คู่หลักของเรื่อง พร้อมทีมนักแสดงฝีมือดีอย่าง น้ำว้า-ฐาปนีย์ ศุภรัตนอภิรักษ์, รดา-ชุตິรดา จันทิตยต์, แพท-อภิรุม เจริญไทยทวี และ เซน-ณภัทร เซน ยังบลัด EP. 2 จะเปิดฉากด้วยปมปริศนาสำคัญ เมื่อ พิม (โฟค-สุธิมา ก่อเกียรติวนิช) เริ่มตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของ กี้ (ออมสิน-สุพิทชา ลิมสมุติ) มากขึ้นจนเกิดการเปิดประเด็นที่ นวลนรี เลขาฯ ของ กี้ ได้ติดต่อมาในก่อนหน้านี้Also readทนายตั้มลุยปอศ. แจ้งความมิลินธฯ-ปานเทพ ฉ้อโกงโดรน 7 แสน ท้าเปิดชื่อบริษัทขายโดรน
ปมขัดแย้งจากความเข้าใจผิดของตัวละครหลัก
ในฉากที่นำมาเสนอ พิม ได้รับรู้เรื่องราวจากการติดต่อของ นวลนรี ที่พยายามนำเงินมาให้แก่ พิม ในฐานะค่าตอบแทนที่ พิม ช่วยเหลือกี้ ซึ่ง กี้ ได้ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดให้ปฏิเสธเงินดังกล่าวและห้าม นวลนรี ติดต่อมาอีก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคำสั่งที่ไม่ยืดหยุ่นของกี้ พิม แสดงความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านไป แต่ กี้ กลับมีปฏิกิริยาตอบโต้ว่า คนแบบนั้นตายไปก็ได้ ไม่ต้องเสียใจ ซึ่งทำให้ พิม สับสนกับพฤติกรรมที่สวนทางกับความห่วงใย
เนื่องจากทั้งสองพักอาศัยอยู่ใกล้กัน ทำให้ กี้ เดิน来找หา พิม บ่อยครั้ง จนทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น และ กี้ ก็เริ่มตกหลุมรัก พิม อย่างชัดเจน ในขณะที่ พิม รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและพยายามห้ามปรามพฤติกรรมนั้น แต่ยิ่งห้ามปราม กี้ ก็ยิ่งสนุกสนานกับการคอยแกล้งและยั่วเย้า พิม เมื่อเห็นว่า พิม เขินอาย ความรู้สึกของ กี้ ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
จุดแตกหักและการเปิดเผยความลับที่โหดร้าย
เรื่องราวเปลี่ยนผันเมื่อ กี้ เตรียมที่จะประกาศความรักและทำเรื่องจริงจังกับ พิม แต่กลับพบภาพของ พิม อยู่กับ พงศ์ชาย ที่ กี้ เกลียดชังอย่างแรงกล้า เนื่องจาก กี้ เชื่อว่า พงศ์ คือ แฟนเก่าที่แม่ของ พิม ไม่เคยลืม ทำให้ กี้ เกิดความหึงหวงและอาละวาดใส่ทั้งคู่ นำไปสู่การทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง ซึ่งจบลงที่ พิม เผลอตบหน้า กี้ ในจังหวะที่ กี้ ด่าพ่อของ พิม ผลจากความตกใจทำให้ความสัมพันธ์พังทลายลงในทันที
ความตกใจของ กี้ ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่า พงศ์ นั้นคือ พ่อของ พิม ตัวเอง ซึ่ง กี้ รีบนำเรื่องนี้ไปปรึกษา ไวน์ (รด-ชุตິรดา จันทิตยต์), วodka (แพท-อภิรุม เจริญไทยทวี) และแม่ของตนเอง หลังการปรึกษาหารือ ได้ข้อสรุปว่าหากทำผิดก็ต้องยอมรับความรับผิดชอบ กี้ จึงตามไปง้อและขอโทษ พิม อย่างจริงใจจนทำให้ พิม ใจอ่อน และขอโทษที่ตบหน้า กี้ เช่นกัน
บททดสอบความรักกับคู่แข่งคนสำคัญ
หลังจากทั้งสองตกลงกลับมากันอีกครั้งและ กี้ มีโอกาสได้บอกความรักอย่างชัดเจน ความหวังดีเริ่มต้นใหม่แต่ก็พบอุปสรรคเมื่อ พิม ต้องทำงานร่วมกับ แก้ว (น้ำว้า-ฐาปนีย์ ศุภรัตนอภิรักษ์) แก้วซึ่งทราบมาว่า กี้ ชอบ พิม จึงวางแผนทำลายความสัมพันธ์ทันที โดยไม่รอช้าที่จะลงมือจัดการ ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง
ละครเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงความรักหวานซึ้ง แต่ยังสะท้อนความซับซ้อนของอารมณ์มนุษย์และการจัดการกับอดีตที่ตามมาคุกคามปัจจุบัน การแสดงของ ออมสิน และ โฟค ใน EP. นี้ได้รับคำชมในเรื่องความลึกซึ้งของอารมณ์ที่เปลี่ยนผ่านจากความรัก ความโกรธ ไปจนถึงความเจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัดเจน
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