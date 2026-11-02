ลอตเตอรี่พลัสจัด Lucky Run Fun Fest 2026 ที่สวนหลวง ร.9 แจกรางวัล 24 ล้านบาท
ลอตเตอรี่พลัส จัดกิจกรรม Lucky Run Fun Fest 2026 ที่สวนหลวง ร.9 นักวิ่งกว่า 2,000 คนร่วมสนุก พร้อมลุ้นรางวัล 24 ล้านบาท
บริษัท ลอตเตอรี่พลัส จัดงานกิจกรรมวิ่งการกุศลและสร้างความสุขภายใต้ชื่องาน ล็อตเตอรี่พลัส ลัคกี้ รั่น ฟัน เฟสต์ 2026 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมวิ่งระยะ 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสุขให้กับประชาชนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและสนใจในการเสี่ยงโชคเข้าร่วมงานได้อย่างมีความสุข
บรรยากาศคึกคัก นักวิ่งกว่า 2,000 คนร่วมสร้างสีสัน
งานนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากประชาชนที่ให้ความสนใจในการวิ่งเพื่อสุขภาพและการเสี่ยงโชคที่มีรางวัลมรดกมูลค่าสูง โดยในงานมีนักวิ่งกว่า 2,000 คน ได้เข้าร่วมสร้างความคึกคักและความสดใสให้กับบริเวณพื้นที่สวนหลวง ร.9 ตลอดทั้งงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนAlso readSX Trash to Treasure Art & Design Contest 2026 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า ในงาน Sustainability Expo 2026
กิจกรรมภายในงานไม่ได้มีเพียงการวิ่งแข่งขันเท่านั้น แต่ยังมีการจัดซุ้มกิจกรรมสนุกๆ มากมายตลอดสองข้างทาง รวมถึงการแจกเหรียญรางวัลที่ออกแบบอย่างสวยงามและสะดุดตา เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับนักวิ่งทุกคนที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์และประสบการณ์ดีๆ ร่วมกัน
ไฮไลท์สำคัญ เจอศิลปินดัง และลุ้นรางวัลใหญ่ 24 ล้านบาท
ก่อนการเริ่มต้นวิ่ง ได้มีการวอร์มอัพร่างกายและสร้างบรรยากาศความคึกคักโดย ดาราชื่อดังอย่าง คุณสุดาวรรณ บุตรพรหม หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตู๊กกี้ ซึ่งช่วยเรียกเสียงหัวเราะและสร้างความตื่นเต้นให้กับนักวิ่งก่อนออกสตาร์ท
เมื่อเวลาเริ่มต้นวิ่ง นักวิ่งทุกคนต่างมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างสนุกสนาน โดยระหว่างทางมีแรงเชียร์และกำลังใจจากผู้เข้าร่วมงานทุกคน ขณะที่หลังจากผ่านเส้นชัย มีการปิดท้ายความสนุกด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดัง แจ๊ส JSPKK ที่ช่วยเพิ่มความมันและความสุขให้สมบูรณ์
สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของงานนี้ คือการลุ้นโชคกับรางวัลอันทรงมูลค่า โดยลอตเตอรี่พลัสได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ลุ้นรางวัลก่อนปล่อยตัว โดยมีการแจกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และเลขหน้า 3 ตัว รวมถึงรางวัลที่ 1 ซึ่งมียอดเงินรางวัลสูงสุดถึง 24 ล้านบาท
เศรษฐีใหม่จากราชบุรี โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า 24 ล้านบาท
บรรยากาศในงานยิ่งตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการจับฉลากหาผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า 24 ล้านบาท ซึ่งผลปรากฏว่า ผู้โชคดีคือ นาย พันธุ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ นอท จากจังหวัดราชบุรี โดยมีการติดต่อผ่านสายตรงเพื่อแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่รายนี้
หลังจากได้รับรางวัล อ.นอท ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า งาน ลัคกี้ รั่น ฟัน เฟสต์ จัดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการชวนลูกค้าและประชาชนมาออกกำลังกายและใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน โดยตนเองก็หันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น จึงอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่รักสุขภาพและชอบการเสี่ยงโชคได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขไปพร้อมกัน
แม้ว่างาน ล็อตเตอรี่พลัส ลัคกี้ รั่น ฟัน เฟสต์ 2026 จะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่รอยยิ้มและประสบการณ์ดีๆ ยังคงถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของผู้เข้าร่วมงานทุกคน สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในปีนี้ ทางบริษัท ลอตเตอรี่พลัส ได้เตรียมกิจกรรมดีๆ และความสนุกใหม่ๆ ไว้รอสำหรับปีถัดไป เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับแฟนๆ ทุกคน
ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ ล็อตเตอรี่พลัส สามารถเตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสในการร่วมสนุกและสร้างเรื่องราวดีๆ ร่วมกันในปีหน้า โดยบริษัทมีแผนที่จะกลับมาจัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเซอร์ไพรส์ใหม่ๆ ให้แฟน ๆ ได้ร่วมตื่นเต้นและสนุกสนานกันอีกครั้ง
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle