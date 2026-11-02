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ลอตเตอรี่พลัสจัด Lucky Run Fun Fest 2026 ที่สวนหลวง ร.9 แจกรางวัล 24 ล้านบาท

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ลอตเตอรี่พลัสจัด Lucky Run Fun Fest 2026 ที่สวนหลวง ร.9 แจกรางวัล 24 ล้านบาท
ลอตเตอรี่พลัส · Lucky Run Fun Fest 2026 · สวนหลวง ร.9
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ลอตเตอรี่พลัส จัดกิจกรรม Lucky Run Fun Fest 2026 ที่สวนหลวง ร.9 นักวิ่งกว่า 2,000 คนร่วมสนุก พร้อมลุ้นรางวัล 24 ล้านบาท

บริษัท ลอตเตอรี่พลัส จัดงานกิจกรรมวิ่งการกุศลและสร้างความสุขภายใต้ชื่องาน ล็อตเตอรี่พลัส ลัคกี้ รั่น ฟัน เฟสต์ 2026 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมวิ่งระยะ 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสุขให้กับประชาชนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและสนใจในการเสี่ยงโชคเข้าร่วมงานได้อย่างมีความสุข

บรรยากาศคึกคัก นักวิ่งกว่า 2,000 คนร่วมสร้างสีสัน

งานนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากประชาชนที่ให้ความสนใจในการวิ่งเพื่อสุขภาพและการเสี่ยงโชคที่มีรางวัลมรดกมูลค่าสูง โดยในงานมีนักวิ่งกว่า 2,000 คน ได้เข้าร่วมสร้างความคึกคักและความสดใสให้กับบริเวณพื้นที่สวนหลวง ร.9 ตลอดทั้งงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

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กิจกรรมภายในงานไม่ได้มีเพียงการวิ่งแข่งขันเท่านั้น แต่ยังมีการจัดซุ้มกิจกรรมสนุกๆ มากมายตลอดสองข้างทาง รวมถึงการแจกเหรียญรางวัลที่ออกแบบอย่างสวยงามและสะดุดตา เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับนักวิ่งทุกคนที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์และประสบการณ์ดีๆ ร่วมกัน

ไฮไลท์สำคัญ เจอศิลปินดัง และลุ้นรางวัลใหญ่ 24 ล้านบาท

ก่อนการเริ่มต้นวิ่ง ได้มีการวอร์มอัพร่างกายและสร้างบรรยากาศความคึกคักโดย ดาราชื่อดังอย่าง คุณสุดาวรรณ บุตรพรหม หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตู๊กกี้ ซึ่งช่วยเรียกเสียงหัวเราะและสร้างความตื่นเต้นให้กับนักวิ่งก่อนออกสตาร์ท

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เมื่อเวลาเริ่มต้นวิ่ง นักวิ่งทุกคนต่างมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างสนุกสนาน โดยระหว่างทางมีแรงเชียร์และกำลังใจจากผู้เข้าร่วมงานทุกคน ขณะที่หลังจากผ่านเส้นชัย มีการปิดท้ายความสนุกด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดัง แจ๊ส JSPKK ที่ช่วยเพิ่มความมันและความสุขให้สมบูรณ์

สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของงานนี้ คือการลุ้นโชคกับรางวัลอันทรงมูลค่า โดยลอตเตอรี่พลัสได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ลุ้นรางวัลก่อนปล่อยตัว โดยมีการแจกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และเลขหน้า 3 ตัว รวมถึงรางวัลที่ 1 ซึ่งมียอดเงินรางวัลสูงสุดถึง 24 ล้านบาท

เศรษฐีใหม่จากราชบุรี โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า 24 ล้านบาท

บรรยากาศในงานยิ่งตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการจับฉลากหาผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า 24 ล้านบาท ซึ่งผลปรากฏว่า ผู้โชคดีคือ นาย พันธุ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ นอท จากจังหวัดราชบุรี โดยมีการติดต่อผ่านสายตรงเพื่อแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่รายนี้

หลังจากได้รับรางวัล อ.นอท ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า งาน ลัคกี้ รั่น ฟัน เฟสต์ จัดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการชวนลูกค้าและประชาชนมาออกกำลังกายและใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน โดยตนเองก็หันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น จึงอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่รักสุขภาพและชอบการเสี่ยงโชคได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขไปพร้อมกัน

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แม้ว่างาน ล็อตเตอรี่พลัส ลัคกี้ รั่น ฟัน เฟสต์ 2026 จะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่รอยยิ้มและประสบการณ์ดีๆ ยังคงถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของผู้เข้าร่วมงานทุกคน สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในปีนี้ ทางบริษัท ลอตเตอรี่พลัส ได้เตรียมกิจกรรมดีๆ และความสนุกใหม่ๆ ไว้รอสำหรับปีถัดไป เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับแฟนๆ ทุกคน

ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ ล็อตเตอรี่พลัส สามารถเตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสในการร่วมสนุกและสร้างเรื่องราวดีๆ ร่วมกันในปีหน้า โดยบริษัทมีแผนที่จะกลับมาจัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเซอร์ไพรส์ใหม่ๆ ให้แฟน ๆ ได้ร่วมตื่นเต้นและสนุกสนานกันอีกครั้ง

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เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ลอตเตอรี่พลัส Lucky Run Fun Fest 2026 สวนหลวง ร.9 สุดาวรรณ บุตรพรหม แจ๊ส JSPKK นาย 노트 พันธุ์ธวัช รางวัล 24 ล้านบาท

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